Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA — это советник, предназначенный для XAUUSD M15, поддерживающий счета от 500 долларов и выше. Программа предлагает четыре режима работы: низкий риск, нормальный, высокий риск и режим накопления. Все настройки риска доступны через параметры входа, а торговля начинается автоматически после выбора режима.





Информация о производительности:

- Тестирование с 01.01.2025 по 30.09.2025 с качеством тиков 99.90%.

- Максимальная просадка в высокорискованном режиме около $250.

- Годовая прибыль в тестах почти $1500 при счете $500.

- Режим накопления показал минимальные просадки.

- Рекомендуемый минимальный баланс: $500, лот: 0.01.





Особенности:

- Четыре режима работы под разный риск.

- Автоматическая торговля на XAUUSD M15, простая настройка.



