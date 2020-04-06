Gold Wallet MT5
- Эксперты
- Nikhil T K
- Версия: 2.10
- Обновлено: 23 ноября 2025
- Активации: 5
Gold Wallet EA — это советник, предназначенный для XAUUSD M15, поддерживающий счета от 500 долларов и выше. Программа предлагает четыре режима работы: низкий риск, нормальный, высокий риск и режим накопления. Все настройки риска доступны через параметры входа, а торговля начинается автоматически после выбора режима.
Информация о производительности:
- Тестирование с 01.01.2025 по 30.09.2025 с качеством тиков 99.90%.
- Максимальная просадка в высокорискованном режиме около $250.
- Годовая прибыль в тестах почти $1500 при счете $500.
- Режим накопления показал минимальные просадки.
- Рекомендуемый минимальный баланс: $500, лот: 0.01.
Особенности:
- Четыре режима работы под разный риск.
- Автоматическая торговля на XAUUSD M15, простая настройка.