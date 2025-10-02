Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA – Sürekli Büyüme İçin Optimize Edilmiş Uzman Danışman  
Gold Wallet EA, yalnızca $500 ile başlayan küçük hesaplarda bile güvenilir performans sunmak için tasarlanmış, yüksek düzeyde optimize edilmiş bir ticaret robotudur. Dört esnek mod ile farklı risk tercihlerine ve ticaret hedeflerine uyum sağlar.  

🔥 Sınırlı Teklif: 1 Aylık Kullanım Sadece $50 — Yalnızca Bu Hafta Sonu!  

Yüksek Risk Modunda bile yapılan geriye dönük testlerde maksimum $250 düşüş görülürken, 1 yılda yaklaşık $1.500 kâr elde edilmiştir (99,90% kaliteli test verisiyle).  

Emin değil misiniz? Sorun değil—önce demo sürümünü deneyin. Beğenirseniz, bizi desteklemek için satın alabilirsiniz 🙏. Ayrıca 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı unutmayın ⭐⭐⭐⭐⭐.  

⚜️ Not: Fiyat, 2 satın alımdan sonra artacaktır.  

✅ XAUUSD M15 grafiğinde çalıştırın  
✅ Karmaşık ayarlar yok: risk modunu seçin ve başlatın  

Temel Özellikler:  
▶️ Dört mod: Düşük Risk, Normal, Yüksek Risk ve Servet Modu  
▶️ Kanıtlanmış performans; Yüksek Risk Modunda yaklaşık $250 max düşüş ve $500 hesapta yılda $1.500’a kadar kazanç  
▶️ %99,90 kaliteli verilerle doğru geriye dönük test  
▶️ Servet Modu ile yıllık ~%40 büyüme, çok düşük kayıpla ($30–40)  
▶️ Önerilen minimum bakiye: $500  
▶️ $500 hesap için lot boyutu: 0.01  
Her seviyeden yatırımcı için uygun fiyat  
Satın aldıktan sonra özel destek ve yardım  

Gold Wallet EA ile güvenle işlem yapmaya başlayın ve risk tercihlerinize göre sürdürülebilir büyümenin kapılarını aralayın!

