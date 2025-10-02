Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA – Sürekli Büyüme İçin Optimize Edilmiş Uzman Danışman

Gold Wallet EA, yalnızca $500 ile başlayan küçük hesaplarda bile güvenilir performans sunmak için tasarlanmış, yüksek düzeyde optimize edilmiş bir ticaret robotudur. Dört esnek mod ile farklı risk tercihlerine ve ticaret hedeflerine uyum sağlar.





🔥 Sınırlı Teklif: 1 Aylık Kullanım Sadece $50 — Yalnızca Bu Hafta Sonu!





Yüksek Risk Modunda bile yapılan geriye dönük testlerde maksimum $250 düşüş görülürken, 1 yılda yaklaşık $1.500 kâr elde edilmiştir (99,90% kaliteli test verisiyle).





Emin değil misiniz? Sorun değil—önce demo sürümünü deneyin. Beğenirseniz, bizi desteklemek için satın alabilirsiniz 🙏. Ayrıca 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı unutmayın ⭐⭐⭐⭐⭐.





⚜️ Not: Fiyat, 2 satın alımdan sonra artacaktır.





✅ XAUUSD M15 grafiğinde çalıştırın

✅ Karmaşık ayarlar yok: risk modunu seçin ve başlatın





Temel Özellikler:

▶️ Dört mod: Düşük Risk, Normal, Yüksek Risk ve Servet Modu

▶️ Kanıtlanmış performans; Yüksek Risk Modunda yaklaşık $250 max düşüş ve $500 hesapta yılda $1.500’a kadar kazanç

▶️ %99,90 kaliteli verilerle doğru geriye dönük test

▶️ Servet Modu ile yıllık ~%40 büyüme, çok düşük kayıpla ($30–40)

▶️ Önerilen minimum bakiye: $500

▶️ $500 hesap için lot boyutu: 0.01

Her seviyeden yatırımcı için uygun fiyat

Satın aldıktan sonra özel destek ve yardım





Gold Wallet EA ile güvenle işlem yapmaya başlayın ve risk tercihlerinize göre sürdürülebilir büyümenin kapılarını aralayın!



