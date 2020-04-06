Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD en M15, compatible con cuentas a partir de $500. El programa ofrece cuatro modos seleccionables: Bajo Riesgo, Normal, Alto Riesgo y Modo Riqueza. Todos los ajustes de riesgo están disponibles en los parámetros de entrada, y el trading comienza automáticamente después de seleccionar el modo.





Información de Rendimiento





Las pruebas retrospectivas se realizaron desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, utilizando datos con una calidad de ticks del 99,90%.





La configuración de Alto Riesgo tuvo un drawdown máximo histórico de aproximadamente $250 y una ganancia anual en las pruebas de casi $1,500 para un saldo inicial de $500. Nota: Los datos de backtest son solo de referencia y no garantizan resultados futuros. Todo trading implica riesgo.





El Modo Riqueza está diseñado para lograr un crecimiento anual moderado y mostró un drawdown mínimo en pruebas históricas.





El saldo mínimo recomendado es de $500, con un tamaño de lote inicial sugerido de 0.01.





Características





- Cuatro modos de operación para una gestión de riesgo flexible.

- Trading automatizado con configuración sencilla: selecciona el modo preferido y actívalo en XAUUSD M15.