Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA – Consulente Esperto Ottimizzato per una Crescita Costante  
Gold Wallet EA è un robot di trading altamente ottimizzato, progettato per offrire prestazioni affidabili anche con conti piccoli a partire da soli $500. Con quattro modalità flessibili, si adatta alle diverse preferenze di rischio e obiettivi di trading.  

🔥 Offerta Limitata: 1 mese a soli $50 — Solo per questo weekend!  

Anche in modalità ad alto rischio, i backtest hanno mostrato un drawdown massimo di circa $250, con un profitto di quasi $1.500 in un anno (dati di qualità 99,90%).  

Non sei sicuro? Nessun problema, prova prima la versione demo. Se ti piace, acquistala per supportarci 🙏 e non dimenticare di lasciare una recensione a 5 stelle ⭐⭐⭐⭐⭐.  

⚜️ Nota: il prezzo aumenterà dopo 2 acquisti.  

✅ Da eseguire su grafico XAUUSD M15  
✅ Nessuna impostazione complicata: scegli la modalità di rischio e avvia  

Caratteristiche principali:  
▶️ Quattro modalità: Basso Rischio, Normale, Alto Rischio, e Modalità Ricchezza  
▶️ Prestazioni comprovate, con drawdown massimo di circa $250 in modalità alto rischio e fino a $1.500 di guadagno annuale su un conto da $500  
▶️ Backtest accurati con dati al 99,90% di qualità  
▶️ Modalità Ricchezza con crescita costante ~40% annua e drawdown minimo ($30–40)  
▶️ Saldo minimo consigliato: $500  
▶️ Lotto consigliato: 0.01 per conti da $500  
Prezzo accessibile per tutti i livelli di trader  
Supporto e assistenza dedicata dopo l’acquisto  

Inizia a fare trading con fiducia con Gold Wallet EA e raggiungi una crescita sostenibile su misura per te!

