Nova PCH Trader es una automatización disciplinada del Canal de Precios - una herramienta que rastrea los límites superiores e inferiores dinámicos para definir la estructura del mercado y los posibles puntos de ruptura o inversión. Este EA interpreta el canal para identificar oportunidades claras de negociación, actuando sólo cuando el precio interactúa significativamente con los bordes del canal.

En lugar de reaccionar a cada fluctuación del mercado, Nova PCH Trader espera a las configuraciones estructuradas: las operaciones se ejecutan cuando el precio respeta o rompe decisivamente el canal, filtrando el ruido y los movimientos débiles.

Se trata de un enfoque sencillo, basado en el canal: operar con claridad, disciplina y sincronización.

Por qué los operadores eligen Nova PCH Trader

Canal de precios, totalmente automatizado:

Utiliza los límites superior e inferior para definir reglas claras de entrada y salida.

Señales basadas en el canal:

Opera sólo cuando el precio interactúa significativamente con los bordes del canal.

Gestión de riesgos integrada:

Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicable a todos los mercados:

Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas, desde gráficos H1 a diarios.

Claro, eficiente, transparente:

Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova PCH Trader proporciona una herramienta estructurada y centrada en el canal para un trading disciplinado.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.