Nova PCH Trader
- Asesores Expertos
- Anita Monus
- Versión: 2.0
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Nova PCH Trader es una automatización disciplinada del Canal de Precios - una herramienta que rastrea los límites superiores e inferiores dinámicos para definir la estructura del mercado y los posibles puntos de ruptura o inversión. Este EA interpreta el canal para identificar oportunidades claras de negociación, actuando sólo cuando el precio interactúa significativamente con los bordes del canal.
En lugar de reaccionar a cada fluctuación del mercado, Nova PCH Trader espera a las configuraciones estructuradas: las operaciones se ejecutan cuando el precio respeta o rompe decisivamente el canal, filtrando el ruido y los movimientos débiles.
Se trata de un enfoque sencillo, basado en el canal: operar con claridad, disciplina y sincronización.
Por qué los operadores eligen Nova PCH Trader
-
Canal de precios, totalmente automatizado:
Utiliza los límites superior e inferior para definir reglas claras de entrada y salida.
-
Señales basadas en el canal:
Opera sólo cuando el precio interactúa significativamente con los bordes del canal.
-
Gestión de riesgos integrada:
Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.
-
Aplicable a todos los mercados:
Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas, desde gráficos H1 a diarios.
-
Claro, eficiente, transparente:
Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.
Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova PCH Trader proporciona una herramienta estructurada y centrada en el canal para un trading disciplinado.
Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.