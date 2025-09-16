Fibonacci auto resistance levels

🌀 Fibonacci Auto Levels - Intelligentes, automatisches Fibonacci Mapping

Haben Sie es satt, jedes Mal, wenn sich der Markt bewegt, manuell Fibonacci-Levels einzuzeichnen?

Fibonacci Auto Levels ist Ihr intelligenter Chart-Begleiter, der automatisch wichtige Preiszonen erkennt und präzise Fibonacci-Levels einzeichnet - so können Sie sich auf die Strategie konzentrieren, nicht auf das Setup.

✨ Hauptmerkmale:

🔍 Automatische Erkennung von Höchst- und Tiefstständen auf Basis eines anpassbaren Kerzenrückblicks

auf Basis eines anpassbaren Kerzenrückblicks 📐 Klassische und erweiterte Fibonacci-Levels von 0,0% bis 161,8%, gezeichnet mit geometrischer Präzision

von 0,0% bis 161,8%, gezeichnet mit geometrischer Präzision 🎨 Elegantes visuelles Design mit anpassbaren Farben, Schriftgröße und Etikettenformatierung

mit anpassbaren Farben, Schriftgröße und Etikettenformatierung 🔄 Auto-Redraw-Logik , wenn der Preis die definierte Fibonacci-Zone verlässt

, wenn der Preis die definierte Fibonacci-Zone verlässt 🧠 Intelligente Pivot-Auswahl basierend auf der realen Marktstruktur

basierend auf der realen Marktstruktur 🧹 S auberes Chartverhalten - alle Ebenen werden automatisch entfernt, wenn der Indikator abgetrennt wird

📊 Entwickelt für jeden Trader:

Egal, ob Sie ein technischer Analyst, ein Preisaktionsenthusiast oder ein Entwickler sind, der intelligentere Systeme entwickelt - dieser Indikator bietet Ihnen einen klaren, dynamischen Überblick über potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen.

⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben:

Rückblickzeitraum für die Analyse

Fibonacci-Farbe und -Label-Styling

Schriftgröße für Level-Namen

Empfindlichkeit des Ausstiegspuffers

Geben Sie Ihren Charts die Präzision, die sie verdienen - mit Fibonacci Auto Levels.

Installieren Sie jetzt und verbessern Sie Ihre technische Analyse durch Automatisierung und Klarheit.



