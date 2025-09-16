Fibonacci auto resistance levels
- Indikatoren
- Ayman Ramadan Serour
- Version: 3.72
- Aktualisiert: 16 September 2025
- Aktivierungen: 5
🌀 Fibonacci Auto Levels - Intelligentes, automatisches Fibonacci Mapping
Haben Sie es satt, jedes Mal, wenn sich der Markt bewegt, manuell Fibonacci-Levels einzuzeichnen?
Fibonacci Auto Levels ist Ihr intelligenter Chart-Begleiter, der automatisch wichtige Preiszonen erkennt und präzise Fibonacci-Levels einzeichnet - so können Sie sich auf die Strategie konzentrieren, nicht auf das Setup.
✨ Hauptmerkmale:
- 🔍 Automatische Erkennung von Höchst- und Tiefstständen auf Basis eines anpassbaren Kerzenrückblicks
- 📐 Klassische und erweiterte Fibonacci-Levels von 0,0% bis 161,8%, gezeichnet mit geometrischer Präzision
- 🎨 Elegantes visuelles Design mit anpassbaren Farben, Schriftgröße und Etikettenformatierung
- 🔄 Auto-Redraw-Logik, wenn der Preis die definierte Fibonacci-Zone verlässt
- 🧠 Intelligente Pivot-Auswahl basierend auf der realen Marktstruktur
- 🧹 S auberes Chartverhalten - alle Ebenen werden automatisch entfernt, wenn der Indikator abgetrennt wird
📊 Entwickelt für jeden Trader:
Egal, ob Sie ein technischer Analyst, ein Preisaktionsenthusiast oder ein Entwickler sind, der intelligentere Systeme entwickelt - dieser Indikator bietet Ihnen einen klaren, dynamischen Überblick über potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen.
⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben:
- Rückblickzeitraum für die Analyse
- Fibonacci-Farbe und -Label-Styling
- Schriftgröße für Level-Namen
- Empfindlichkeit des Ausstiegspuffers
Geben Sie Ihren Charts die Präzision, die sie verdienen - mit Fibonacci Auto Levels.
Installieren Sie jetzt und verbessern Sie Ihre technische Analyse durch Automatisierung und Klarheit.