Fibonacci auto resistance levels

🌀 Fibonacci Auto Levels - Intelligentes, automatisches Fibonacci Mapping

Haben Sie es satt, jedes Mal, wenn sich der Markt bewegt, manuell Fibonacci-Levels einzuzeichnen?
Fibonacci Auto Levels ist Ihr intelligenter Chart-Begleiter, der automatisch wichtige Preiszonen erkennt und präzise Fibonacci-Levels einzeichnet - so können Sie sich auf die Strategie konzentrieren, nicht auf das Setup.

✨ Hauptmerkmale:

  • 🔍 Automatische Erkennung von Höchst- und Tiefstständen auf Basis eines anpassbaren Kerzenrückblicks
  • 📐 Klassische und erweiterte Fibonacci-Levels von 0,0% bis 161,8%, gezeichnet mit geometrischer Präzision
  • 🎨 Elegantes visuelles Design mit anpassbaren Farben, Schriftgröße und Etikettenformatierung
  • 🔄 Auto-Redraw-Logik, wenn der Preis die definierte Fibonacci-Zone verlässt
  • 🧠 Intelligente Pivot-Auswahl basierend auf der realen Marktstruktur
  • 🧹 S auberes Chartverhalten - alle Ebenen werden automatisch entfernt, wenn der Indikator abgetrennt wird

📊 Entwickelt für jeden Trader:

Egal, ob Sie ein technischer Analyst, ein Preisaktionsenthusiast oder ein Entwickler sind, der intelligentere Systeme entwickelt - dieser Indikator bietet Ihnen einen klaren, dynamischen Überblick über potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen.

⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben:

  • Rückblickzeitraum für die Analyse
  • Fibonacci-Farbe und -Label-Styling
  • Schriftgröße für Level-Namen
  • Empfindlichkeit des Ausstiegspuffers

Geben Sie Ihren Charts die Präzision, die sie verdienen - mit Fibonacci Auto Levels.
Installieren Sie jetzt und verbessern Sie Ihre technische Analyse durch Automatisierung und Klarheit.


Empfohlene Produkte
Two way Fibonacci indicator
Ge Senlin
Indikatoren
Zwei-Wege-Fibonacci-Indikator. Die Funktion besteht darin, den Händlern das Auffinden ihrer Retracement- sowie Ein- und Ausstiegspunkte zu erleichtern. Das Prinzip des Werkstücks dieses Indikators: Zeichnen Sie zunächst eine V-Form für die Hoch- und Tiefpunkte, die durch den Fraktal-Indikator gebildet werden, und zeichnen Sie dann eine proportionale Linie des goldenen Schnitts für die V-Linie, die auf jeden Zeitraum und jedes Währungspaar angewendet werden kann.
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT4-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indikatoren
Willkommenspreis: 35 $ Das   Kopf-und-Schulter-Muster   ist ideal für Händler, die zuverlässige Mustererkennung suchen, einschließlich sowohl bullischer als auch bärischer Kopf-und-Schulter-Formationen, mit integrierten Fibonacci-Niveaus, Nackenlinien-Durchbruchserkennung und frühen Vorhersagetechniken. Ein leistungsstarkes MT5-Tool für diejenigen, die technische Analyse und Präzision bei der Identifizierung von Chartstrukturen und Trendumkehrungen schätzen. Doppelte Erkennungsmethoden Methode 1
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilitys
RTrader Ticket - Das umfassendste Ticket für MetaTrader 5 Das ultimative Tool für Trader, die Präzision, Flexibilität und totale Kontrolle über ihre MetaTrader 5-Trades suchen. **WICHTIG: Es ist ratsam, die Handelshistorie auf dem MT5-Chart nur dann zu deaktivieren, wenn Sie Teilausstiege verwenden und die Teilorder verschieben müssen, um Verzögerungen zu vermeiden. --- HAUPTFUNKTIONEN: ORDERAUSFÜHRUNG **Sofortiger Kauf und Verkauf**: Führen Sie Marktaufträge mit einem einzigen Klick aus **A
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indikatoren
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-Levels für 4H-, Tages-, Wochen- und Monatssitzungen zeichnet. AUTOMATISCHE FIBONACCI-RETRACEMENTS (7 KLASSISCHE NIVEAUS): - 0,0% (Tief der vorherigen Sitzung - Unterstützungsniveau) - 23,6% (Goldener Fibonacci-Ratio - frühes Einstiegsniveau) - 38,2% (Starkes Retracement-Niveau) - 50,0% (in GELB hervorgehobenes Schlüssel-Niveau - Marktgleichgewicht) - 61,8% (Goldener Hauptquotient - kritisches Entscheidungsn
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indikatoren
Entdecken Sie automatisch gezeichnete RETRACEMENT- und VERTEIDIGUNGSZONEN basierend auf dem Tageshoch und -tief mit dem Maximum and Minimum Fibonacci Retracement Full Indikator In diesem Indikator werden die Retracement-Level automatisch entsprechend dem Tageshoch und -tief angepasst, sodass der Trader wichtige Retracement-Punkte analysieren kann, wie z. B. die Goldenen Zonen (61,8%) . Für viele ist der Fibonacci-Retracement-Indikator ein unverzichtbares Werkzeug und bildet die Grundlage für
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indikatoren
Automatische Auflegung und Begleitung von Fibonacci-Retracements für Verkauf und Kauf für jedes Instrument (Symbol) und auf jedem Abschnitt des Graphs. FiboPlus demonstriert: Fibonacci-Retracements von möglichen Bewegungen des Preises hinauf oder hinab; Eintrittspunkte sind mit Symbolen "Zeiger nach oben", "Zeiger nach unten" gezeigt, die Information ist mit Drucktasten dubliert SELL, BUY; rechteckiger Bereich, der durch Ebenen von 0 bis 100 begrenzt ist; Handel von einer Ebene zur anderen (kein
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ihr automatischer Marktbereichs-Analyst Wir stellen vor: Haven Fibonacci Volume Profiles — ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Marktanalyse auf ein neues Niveau hebt. Dieser Indikator erkennt automatisch wichtige Preisspannen, die auf signifikanten Wendepunkten (Pivots) basieren, und überlagert auf jede von ihnen ein detailliertes Volumenprofil zusammen mit Fibonacci-Levels. Dies ermöglicht es Tradern, sofort zu erkennen, wo die Liquidität konzentriert ist un
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experten
Dies ist meine erste ExpertAdvisor, aber es kam zusammen mit mehr als 7 Jahre Erfahrung im Handel Forex, Krypto und Index. SHEERAN: Der fortschrittliche Multi-Timeframe EA für dynamischen und adaptiven Handel EA SHEERAN wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Egal, ob Sie kurzfristige Gewinne auf dem M30-Chart anstreben oder nach nachhaltigen Bewegungen auf dem H4-Chart suchen, dieser EA passt sich mit Leichtigkeit
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein technisches Hilfsmittel, das auf harmonischen Annäherungen der Sonnen- und Mondzyklen beruht . Er verwendet keine exakten astronomischen Positionen. Dieser Indikator verwendet mathematische Wellen, um die täglichen Sonnen- und monatlichen Mondzyklen für Handelszwecke zu approximieren . Er erfasst allgemeine Marktrhythmen, die von Tag/Nacht- und Mondphasen beeinflusst werden, aber er verfolgt keine exakten astronomischen Positionen . Führen Sie vor dem Kauf eine Analyse
Trade Command Pro
Taranjeet Singh
Utilitys
Erweitertes Trader Manager Panel v2.0 Das Enhanced Trader Manager Panel v2.0 ist ein leistungsstarker All-in-One-Handelsassistent für MT5, der fortschrittliches Risikomanagement, schnelle Ausführung und intelligente Handelsabwicklung in einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche vereint. Dieses Tool wurde sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader entwickelt. Es spart Zeit, reduziert Fehler und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades direkt im Chart . Hau
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indikatoren
In monatelanger Arbeit haben wir mit Hilfe von Neuronalen Netzen das ultimative Tool entwickelt, das Sie zur Identifizierung von wichtigen Kursniveaus (Unterstützungen und Widerstände) sowie von Angebots- und Nachfragezonen benötigen. Perfekt geeignet, um Ihre Trades auszulösen, Ihre zukünftigen Aktionen festzulegen, Ihre Take Profit- und Stop Loss-Niveaus zu bestimmen und die Marktrichtung zu bestätigen. Der Preis wird sich immer zwischen diesen Niveaus bewegen, abprallen oder brechen; von eine
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indikatoren
Deutsch (Allemand) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Wichtige Wochenlevels ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Indikator für MetaTrader 5, das automatisch die vier wichtigsten Handelslevels jeder Woche anzeigt: Wochenhoch (Weekly High) → natürlicher Widerstand Wochentief (Weekly Low) → natürliche Unterstützung Wocheneröffnung (Weekly Open) → Trend-Referenzpunkt Wochenschluss (Weekly Close) → Indikator für bullische oder bärische Stärke Hauptmerkmale: Automatische Aktualisierun
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Experten
Camarilla Pivot Pro EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf der leistungsstarken Camarilla Pivot Point Formel basiert. Der EA berechnet Intraday-Pivot-Levels (H1-H6 & L1-L6) und handelt auf Basis von Preisreaktionen an wichtigen Camarilla-Umkehr- und Ausbruchszonen. Er wurde für Trader entwickelt, die eine saubere, mechanische und bewährte Pivot-basierte Strategie ohne sich wiederholende Signale oder komplizierte Indikatoren wünschen.
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indikatoren
Harmonic Pattern Suite Pro Einführung Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten. Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die str
FREE
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis wie jedes dieser Eingabefelder verwendet wird und was in Ihrem Diagramm passiert, wenn Sie die Werte anpassen: Benutzerdefinierter Text für Kommentar : Wie man sie benutzt : Geben Sie einen beliebigen Text in das Feld "Wert" ein. Ergebnis : Der von Ihnen eingegebene Text erscheint in der oberen linken Ecke des Chart-Fensters (der so genannte Chart-Kommentar). Sie können ihn für den Namen des Indikators, die Version oder Ihre eigenen kurzen Notizen verwend
Fibonacci Master Pro
Claudio Aguiar De Aragao
Indikatoren
Fibonacci Master Pro ist ein fortschrittlicher Fibonacci-Projektionsindikator, der zur Optimierung Ihrer Handelsstrategien entwickelt wurde. Er nutzt die Prinzipien der technischen Fibonacci-Analyse und liefert präzise Projektionen sowie Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten auf dem Markt. Fibonacci Master Pro erstellt Aufwärts- und Abwärts-Fibonacci-Projektionen auf der Grundlage des Höchst- und Mindestwerts der von Ihnen angegebenen Kerze . Hauptmerkmale : **Genaue Projektionen:** Mit Hilfe hoch
TrapSniper Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
TrapSniper Pro ist ein professioneller Indikator zur Erkennung echter Preisaktions-Setups und zur Identifizierung potenzieller Marktmanipulationszonen. Er kombiniert eine fortschrittliche Erkennung von Candlestick-Mustern mit einer intelligenten Filterlogik, um Bereiche hervorzuheben, in denen institutionelle Marktteilnehmer vor größeren Preisumkehrungen oder -fortsetzungen Liquidität abfangen können. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die sich auf Preisaktionen, Smart-Money-Konzepte und
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Experten
Produktname: Anchor auto TP und SL Trade Manager Pro MT5 Der ultimative manuelle Assistent. Verwandelt Trades in Auto-Grid mit Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Ihr manueller Handel wird automatisch verwaltet. Der Anchor Auto TP und SL Trade Manager MT5 Pro ist die erweiterte Version unseres beliebten Handelsassistenten. Sie verwandelt einfache manuelle Trades in ausgefeilte, professionelle Recovery Grids. Im Gegensatz zur kostenlosen Version unterstützt diese PRO-Version vollstän
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indikatoren
Der Power Trade Plus Indikator wurde von einer kleinen Gruppe von Händlern mit einigen Jahren Erfahrung im profitablen Markthandel entwickelt. Der Power Trade Plus ist von dem Power Trade Indikator abgeleitet, der Indikator strebt nach leistungsstarken Sniper-Entrys und Take-Profit-Levels, mit einem Algorithmus, der die Marktvolatilität bestimmen kann und auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität Entries anbietet. Dieser Indikator ist viel effektiver in Aktien, Währungen und Indizes.
Easy Fibonacci
Rajesh Kumar Nait
Indikatoren
Easy Fibonacci ist ein Indikator für MT5, mit dem Sie Fibonacci-Retracements einfach zeichnen können. Funktionen Bis zu 10 Fibonacci-Level können in den Indikatoreinstellungen festgelegt werden. Jedes Level kann einen anderen Linienstil, Linienfarbe, Linienbreite und andere anpassbare Einstellungen haben. Sie können eine Maus mit zusätzlichen Tasten verwenden, um die Tasten V und B zuzuweisen und bequem Fibonacci zu zeichnen. Tastenaktionen: B und V: Fibonacci oben/unten im sichtbaren Bereich de
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Ein Kopf-Schulter-Muster ist eine Diagrammformation, die einer Grundlinie mit drei Spitzen ähnelt, wobei die beiden äußeren in der Höhe nahe beieinander liegen und die mittlere am höchsten ist. Es prognostiziert eine zinsbullische Trendumkehr und gilt als eines der zuverlässigsten Trendumkehrmuster. Es ist eines von mehreren Topmustern, die mit unterschiedlicher Genauigkeit signalisieren, dass ein Trend sich seinem Ende nähert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.56 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
XAU Scalper Pro EA
Ayman Ramadan Serour
Experten
Produktname XAU Scalper Pro - Precision Gold EA für den schnellen M5-Handel --- Einleitung XAU Scalper Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert bewährte Indikatoren mit einer intelligenten Ausführungslogik, um kurzfristige Goldbewegungen mit Präzision und Kontrolle zu erfassen. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und disziplinie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension