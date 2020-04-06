Master Forex Expert

Master Forex Expert v1.3 / Eingabeparameter & Produkthandbuch

Produktübersicht

Master Forex Expert v1.3 ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um langfristige Aufwärtstrends zu erfassen, insbesondere bei Gold (XAUUSD).

Da Gold in der Vergangenheit eine starke Tendenz zu Long-Positionen aufwies, ist der EA für Long-Only-Strategien optimiert und verschafft Händlern einen Vorteil, indem er sich an der natürlichen Richtung des Marktes orientiert.

Mit integriertem dynamischen Grid-Trading, Target-First-Entry-Take-Profit und Risikokontrollen bietet dieser EA sowohl Präzision als auch Sicherheit beim Handel.

Handels-Parameter

  • Anfängliche Losgröße - Die anfängliche Losgröße für den ersten Auftrag.

  • Lot-Multiplikator - Erhöht die Positionsgröße bei nachfolgenden Grid-Trades.

  • Maximale Losgröße - Begrenzt die maximale Losgröße aus Sicherheitsgründen.

  • Handelsrichtung - Wählen Sie zwischen:

    • Nur kaufen (empfohlen für Gold und langfristige Anlagen)

    • Nur Verkaufen (nicht empfohlen für Gold)

Dynamisches Raster & Gewinnkontrollen

  • Dynamischer Abstand - Passt die Handelsabstände basierend auf der Volatilität an.

  • Fester Abstand - Wenn der dynamische Modus deaktiviert ist, wird ein konstanter Pip-Abstand verwendet.

  • Target First Entry TP - Stellt sicher, dass alle offenen Trades geschlossen werden, wenn der erste Take-Profit erreicht ist.

Indikator-Konfluenz (optional)

Der EA kann auch Indikatorbestätigungen verwenden, um Eingaben zu filtern:

  • Moving Average Filter - Kauft nur, wenn der Preis über dem MA liegt (oder verkauft, wenn er darunter liegt, falls aktiviert).

  • RSI-Filter - Vermeidet überkaufte/überverkaufte Eingänge.

  • Toggle ON/OFF - Benutzer können die Indikatorfilter je nach Vorliebe aktivieren oder deaktivieren.

Dadurch wird eine zusätzliche Ebene des Zusammenflusses hinzugefügt, während die Long-Only-Strategie intakt bleibt.

Risiko & Sicherheit

  • Max Drawdown % Auto-Close - Schließt alle Trades, wenn der Equity Drawdown den benutzerdefinierten Prozentsatz erreicht.

  • Schaltfläche "Alle schließen" (rot hervorgehoben) - Schließt zur manuellen Sicherheit sofort alle Trades aus dem Chart.

Dashboard-Anzeige

Ein integriertes Panel zeigt die Kontoperformance in Echtzeit an:

  • Saldo

  • Eigenkapital

  • Drawdown %

Der EA-Name erscheint zentriert im Hintergrund für das Branding.

Empfohlene Verwendung

  • Vermögenswerte: Gold (XAUUSD), Forex-Majors, Indizes, Kryptos

  • Beste Richtung: Nur kaufen (Long Bias) - besonders effektiv für Gold

  • Zeitrahmen: M15-H1

  • Kontogröße: Minimum $700 (oder $70.000 Cent) (ideal für größere Guthaben)

Risiko-Offenlegung

Die Performance in der Vergangenheit und historische Muster (wie z.B. die Long-Positionierung von Gold) sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto und wenden Sie striktes Risikomanagement an.

VIEL GLÜCK, TRADER!




















