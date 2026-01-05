Golden Retirement EA

Golden Retirement EA - Intelligente Automatisierung für den Goldmarkt

Der Golden Retirement EA ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die beim Handel mit dem Paar XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Konsistenz und Sicherheit suchen. Er kombiniert eine ausgeklügelte Trendfolgestrategie mit einem robusten Risikomanagementsystem und ist damit ein umfassendes Werkzeug für erfahrene und unerfahrene Händler.

Kernkonzept

Der Golden Retirement EA arbeitet im Scalper-Stil und wurde entwickelt, um von den großen Marktbewegungen zu profitieren. Sein Algorithmus identifiziert aktive Trends und zielt darauf ab, in deren Richtung einzusteigen, wobei eine Reihe von fortschrittlichen Filtern verwendet wird, um den Handel unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

Hauptmerkmale

  • Dynamische Trend-Strategie: Das Herzstück des EA verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um die Richtung der Marktstärke zu erkennen, so dass er sich an wechselnde Szenarien anpassen und immer zugunsten des vorherrschenden Trends handeln kann.

  • Intelligentes und adaptives Gittersystem: Anstelle eines herkömmlichen Rasters bietet der EA ein Positionsmanagementsystem, das sich an die Marktvolatilität anpassen kann. Sie können zwischen einem festen Abstand oder einem adaptiven Abstand wählen, der auf dem ATR-Indikator basiert, wodurch sich der EA automatisch an ruhigere oder volatilere Märkte anpasst.

  • Mehrstufiges Risikomanagement: Sicherheit ist unsere Priorität. Der EA ist mit mehreren Ebenen des Schutzes für Ihr Kapital ausgestattet:

    • Grid Stop Loss: Legen Sie einen maximalen Verlust für eine Reihe von Aufträgen fest, entweder in einem Geldwert oder als Prozentsatz des Kontos.

    • Partial Close und Breakeven: Realisieren Sie Teilgewinne und schützen Sie die Operation, indem Sie den Stop Loss automatisch auf den Einstiegspunkt verschieben.

    • Grid Trailing Stop: Schützen Sie die Gewinne eines Auftragskorbs mit einem Trailing Stop, der dem Durchschnittspreis folgt.

    • Tägliche Ziele und Limits: Legen Sie ein tägliches Gewinnziel und ein Maximum Drawdown-Limit fest, um Disziplin zu gewährleisten und Ihre Gewinne zu schützen.

  • Marktfilter der Profiklasse:

    • Nachrichten-Filter: Vermeiden Sie hohe Volatilität und ausgeweitete Spreads bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen. Der EA unterbricht den Handel automatisch vor und nach wichtigen Nachrichten.

    • Handelszeit-Filter: Konfigurieren Sie den EA so, dass er nur zu den Stunden mit der größten Liquidität oder den Stunden, die am besten zu Ihrer Strategie passen, arbeitet.

    • Filter für Seitwärtsmärkte und Volatilität: Der Roboter kann trendlose Märkte oder Märkte mit geringer Volatilität erkennen und den Handel pausieren, um Einstiege mit geringer Wahrscheinlichkeit zu vermeiden.

Für wen ist der Golden Retirement EA geeignet?

Dieser EA ist ideal für Händler, die ihre XAUUSD-Operationen mit einem Tool automatisieren möchten, das auf Sicherheit und Konsistenz Wert legt, Markttrends intelligent verfolgt und vor allem das Kapital schützt.

Erklärungen zu den Parametern

Startup-Einstellungen

  • Max DD bei Initialisierung zurücksetzen?: Bei "true" wird die vom EA aufgezeichnete Maximum Drawdown-Statistik bei jedem Start des EA (oder bei einer Neuinitialisierung des Charts) zurückgesetzt. Bei "false" wird die Aufzeichnung mit dem zuletzt aufgezeichneten Wert fortgesetzt.

Magie & Kommentare

  • Magische Nummer: Dies ist eine eindeutige Nummer, die der EA verwendet, um seine eigenen Trades zu identifizieren und zu verwalten. Wichtig: Wenn Sie diesen EA auf mehreren Charts oder mit anderen EAs betreiben, stellen Sie sicher, dass jeder EA eine andere Magic Number hat, um Konflikte zu vermeiden.

Alarme und Benachrichtigungen

  • Alle Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren? Hauptschalter, um alle Benachrichtigungen ein- oder auszuschalten.

  • On-Screen-Warnungen aktivieren? Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie Standard-Popup-Benachrichtigungen innerhalb des MetaTrader 4-Terminals.

  • Enable Push Notifications to Mobile?: Wenn ja, werden die Benachrichtigungen an Ihre MT4-Mobil-App gesendet. Sie müssen Ihre MetaQuotes ID in den Einstellungen des Terminals konfigurieren, damit dies funktioniert.

  • E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren? Wenn ja, werden E-Mail-Benachrichtigungen gesendet. Sie müssen Ihre E-Mail-Einstellungen in den Optionen des Terminals konfigurieren.

Dashboard-Einstellungen

  • Informations-Dashboard ein-/ausblenden?: Schaltet das Anzeigefeld auf dem Bildschirm ein und aus, das wichtige Informationen zum Status des EA und zu den Kontometriken anzeigt.

  • Dashboard X/Y-Position: Passt die horizontale (X) und vertikale (Y) Position des Dashboards auf Ihrem Chart an.

  • Farbeinstellungen: Passen Sie die Farben für den Text, die Gewinnwerte und die Verlustwerte des Dashboards an.

Einstellungen für die Gewinnanzeige

  • Ordergewinn im Diagramm anzeigen/ausblenden: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Gewinn oder Verlust aus geschlossenen Handelskörben direkt auf dem Chart angezeigt, auf dem sie geschlossen wurden.

  • Maximale Anzahl von Gewinnbeschriftungen: Legt fest, wie viele Gewinn-/Verlustbeschriftungen auf dem Chart angezeigt werden, um ihn übersichtlich zu halten.

  • Schriftgröße/Textfarbe der Gewinnlabel: Passt das Aussehen der Gewinnlabel an.

Einstiegsstrategie

  • Einstiegsstrategie-Modus:

    • Sofortige_Ausführung: Der EA eröffnet sofort eine Marktorder, wenn ein Handelssignal bestätigt wird.

    • ATR_Breakout: Anstelle einer Market-Order platziert der EA eine schwebende Stop-Order (Buy Stop oder Sell Stop) basierend auf dem Hoch/Tief der vorherigen Kerze und dem ATR-Wert.

Höherer Timeframe-Filter

  • Enable/Disable Higher Timeframe Filter?: Wenn dies der Fall ist, eröffnet der EA nur Trades, die mit dem Haupttrend in einem höheren Zeitrahmen übereinstimmen, was eine zusätzliche Bestätigungsebene darstellt.

  • Höherer Zeitrahmen für Trendbestätigung: Wählen Sie den Zeitrahmen (z. B. H1, H4) für den Trendfilter.

  • MA-Periode für höheren Zeitrahmen: Die Periode des gleitenden Durchschnitts, die auf dem höheren Zeitrahmen verwendet wird, um die Haupttrendrichtung zu bestimmen.

Nachrichten-Filter

  • Enable/Disable News Filter?: Wenn dies der Fall ist, unterbricht der EA den Handel bei wichtigen Nachrichtenereignissen, um Volatilitätsspitzen zu vermeiden. Erfordert das Zulassen von Webanfragen an https://nfs.faireconomy.media in Ihren MT4-Einstellungen.

  • Zu filternde Währungen: Eine durch Kommata getrennte Liste von Währungen, die auf Nachrichten überwacht werden sollen (z. B. USD, EUR).

  • Pause vor/nach Nachrichten_Minuten: Legt fest, wie viele Minuten vor und nach einem Nachrichtenereignis der EA den Handel unterbrechen soll.

  • Filter Hohe/Mittlere/Niedrige Auswirkung: Legen Sie fest, ab welchem Nachrichtenwert eine Handelspause ausgelöst wird.

  • Nachrichten-Linien/Vergangene Nachrichten anzeigen: Schaltet die vertikalen Linien auf dem Chart für kommende und vergangene Nachrichtenereignisse um.

Handelssitzung

  • Trading Session Filter? aktivieren/deaktivieren: Wenn dies der Fall ist, handelt der EA nur während eines bestimmten Zeitfensters.

  • Handel an Freitagen zulassen?: Wenn falsch, wird der EA freitags keine neuen Trades eröffnen.

  • Start/Stop-Stunde: Legt die Handelszeiten (Broker-Server-Zeit) für Montag-Donnerstag und Freitag separat fest.

Strategieprofil & Erscheinungsbild

  • Strategie-Profil: Wählt einen vorkonfigurierten Satz von internen Parametern für die Haupthandelsstrategie aus.

    • Kurz: Reagiert empfindlicher auf kurzfristige Kursbewegungen.

    • Mittel: Ein ausgewogenes Profil.

    • Lang: Konzentriert sich auf längere, etabliertere Trends.

  • Farbe der Trendlinie: Hier können Sie die Farbe der Trendlinie auf dem Diagramm anpassen.

Handelsparameter

  • Festes Anfangslot: Die Losgröße für den ersten Handel, wenn das maximale Risiko auf 0 gesetzt ist.

  • Maximales Risiko pro Handel (%): Wenn dieser Wert größer als 0 ist, wird die automatische Losgröße auf der Grundlage eines Prozentsatzes der freien Marge Ihres Kontos festgelegt. Dies setzt das feste Lot außer Kraft.

  • Lot-Reduktionsfaktor nach Verlusten: Eine Risikomanagementfunktion, die die Losgröße nach einer Reihe von Verlusten verringern kann.

  • Maximaler Spread in PUNKTE: Der EA eröffnet keine neuen Trades, wenn der aktuelle Spread höher als dieser Wert ist. (Hinweis: 1 Pip = 10 Punkte).

Stop Loss & Take Profit

  • Gewinnmitnahme in PUNKTEN (Einzelauftrag): Der Take Profit für den ersten Trade in einer Serie. Er wird nicht verwendet, wenn das Raster aktiv ist.

  • Stop Loss in PUNKTEN (Einzelauftrag): Der Stop Loss für den ersten Trade in einer Serie. Dieser Wert wird nicht verwendet, wenn das Raster aktiv ist.

Signal-Filter

  • Enable sideways market filter?: Wenn dies der Fall ist, wird ein interner Filter verwendet, um den Handel zu unterbrechen, wenn festgestellt wird, dass sich der Markt seitwärts bewegt und es keinen klaren Trend gibt.

  • Volatilitätsfilter-Modus: Unterbricht den Handel auf der Grundlage der Marktvolatilität. Range arbeitet in einem idealen Volatilitätsfenster, während High_Only nur unter Bedingungen hoher Volatilität handelt.

  • RSI-Bestätigungsfilter aktivieren?: Ein optionaler Filter, der den RSI-Indikator zur zusätzlichen Bestätigung von Einstiegssignalen verwendet.

Ausstiegsstrategie

  • Erweitertes Ausstiegssignal aktivieren/deaktivieren?: Wenn ja, aktiviert der EA eine leistungsstarke, bestätigungsbasierte Logik, um ein ganzes Raster von Trades zu schließen, wenn eine starke Trendumkehr erkannt wird.

  • Zeitrahmen für erweitertes Ausstiegssignal: Ermöglicht es Ihnen, den Zeitrahmen zu wählen, in dem das Umkehrsignal analysiert wird. Ein höherer Zeitrahmen liefert ein stärkeres (aber langsameres) Signal.

Trailing Stop (Einzelauftrag)

  • Trailing Stop in PUNKTE: Ein Trailing-Stop, der nur für Einzelaufträge gilt, wenn das Grid-System nicht verwendet wird.

Breakeven

  • Breakeven aktivieren?: Wenn dies der Fall ist, wird der Stop-Loss zu einem kleinen Gewinn verschoben, nachdem sich der Handel eine bestimmte Strecke zu Ihren Gunsten bewegt hat.

  • Wann soll der Breakeven erreicht werden (in Pips): Die Höhe des Gewinns, der erforderlich ist, bevor der Stop-Loss verschoben wird.

  • Um wie viele Pips soll der SL verschoben werden: Wie weit über den Eröffnungskurs hinaus wird der Stop-Loss verschoben (z. B. Eröffnungskurs + 2,5 Pips).

Rastersystem

  • Aktivieren/Deaktivieren des Grid-Systems: Hauptschalter für die Grid-Funktionalität.

  • Gitternetz-Abstandsmodus:

    • Feste_Punkte: Der Abstand zwischen den Rastergewerken ist eine feste Anzahl von Punkten.

    • Adaptiv: Der Abstand passt sich mit Hilfe des ATR-Indikators automatisch an die Marktvolatilität an.

  • Rasterabstand / Adaptiver Multiplikator: Der Wert, der für die Abstandsberechnung im ausgewählten Modus verwendet wird.

  • Grid_Max_Trades: Die maximale Anzahl von Geschäften, die in einem einzelnen Raster erlaubt sind.

  • Grid_Lot_Exponent: Der Multiplikator für die Losgröße nachfolgender Grid-Trades (z.B. 1,2 bedeutet, dass jeder neue Trade 20% größer ist als die Basis des vorherigen).

  • Enable Grid Partial Close?: Wenn dies der Fall ist, schließt der EA einen Teil der profitabelsten Trades in einem Grid, sobald ein bestimmtes Profit-Level erreicht ist, um einen gewissen Gewinn zu sichern.

  • SL nach Teilschluss auf BE verschieben? Wenn ja, wird der Stop-Loss für die verbleibenden Trades im Grid nach einem Partial Close auf den durchschnittlichen Einstiegspreis (Breakeven) verschoben.

Raster-Gewinnmitnahme

  • Modus der Gewinnmitnahme im Raster: Legt fest, wie der gesamte Take Profit für das gesamte Raster berechnet wird. Kann ein Fixed_Pips-Wert oder ATR_Based für ein adaptives Ziel sein .

  • Grid_TakeProfit_Pips / ATR_Multiplikator: Der Wert, der für die Take-Profit-Berechnung im ausgewählten Modus verwendet wird.

Grid Stop Loss

  • Enable/Disable Grid Basket Stop Loss?: Wenn dies der Fall ist, wird der EA das gesamte Grid schließen, wenn der gesamte schwebende Verlust eine vordefinierte Grenze erreicht.

  • So wird der Stop Loss berechnet:

    • Geld: Der Stop-Loss ist ein fester Betrag in Ihrer Kontowährung (z.B. $100).

    • Prozentsatz: Der Stop-Loss ist ein Prozentsatz Ihres Kontostandes (z.B. 5%).

  • Wert für den SL: Der spezifische Wert (entweder Geld oder %) für den Stop-Loss.

Post-Stop-Loss-Pause

  • Den Handel unterbrechen, nachdem ein Basket SL erreicht wurde: Wenn ja, stoppt der EA vorübergehend die Eröffnung neuer Trades, nachdem ein Raster-Stop-Loss ausgelöst wurde.

  • Wie viele Minuten wird pausiert: Die Dauer der Handelspause.

Grid Trailing Stop

  • Enable/Disable Grid Trailing Stop?: Wenn ja, wird ein Trailing Stop auf den gesamten Grid Basket angewendet, sobald dieser ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht hat.

  • PIPS des Gewinns zum AKTIVIEREN: Der Gewinn, der erforderlich ist, damit der Trailing-Stop aktiv wird.

  • Abstand in PIPS, dem der Stop folgen wird: Wie weit hinter dem aktuellen Preis wird der Stop platziert.

Tägliche Ziele und Limits

  • Tägliche Ziele und Limits? aktivieren/deaktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, stoppt der EA den Handel für den Rest des Tages, nachdem er ein Gewinnziel oder ein Verlustlimit erreicht hat.

  • Tägliches Gewinnziel (in Kontowährung): Der Gewinnbetrag, bei dem der EA den Handel für den Tag beendet.

  • Tägliches Drawdown-Limit (in %): Der maximale tägliche Verlust (realisiert + floating) als Prozentsatz des Kontosaldos, der den EA dazu veranlasst, alle Trades zu schließen und zu stoppen.

Kontoschutz (Equity DD Stop)

  • Aktivieren Sie Equity Drawdown Stop? Eine Hauptfunktion zum Schutz des Kontos. Wenn dies der Fall ist, schließt der EA alle Trades und pausiert, wenn der Equity Drawdown des Kontos einen bestimmten Prozentsatz erreicht.

  • Equity DD % zum Auslösen des Stopps: Der Prozentsatz des Drawdowns vom Höchstwert des Eigenkapitals, der diesen Schutz auslösen wird.

  • Wie viele Minuten Pause nach dem Stopp: Die Dauer der Handelspause, nachdem diese Funktion ausgelöst wurde.

HINWEIS!

Die Wichtigkeit des Testens von Golden Retirement EA auf einem Demokonto

Hallo,

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Engagement, den Golden Retirement EA zu testen. Ich kann Ihren Wunsch, Backtests im Strategy Tester durchzuführen, sehr gut nachvollziehen, da dies eine gängige und sehr nützliche Praxis für die meisten Robots ist.

Allerdings muss ich Sie auf eine wichtige Besonderheit unseres EAs hinweisen: Er wurde mit einer speziellen Struktur entwickelt, die ihn mit der Simulationsmethode des MetaTrader 4 Strategy Testers inkompatibel macht.

Warum ist das Backtesting für diesen EA nicht zuverlässig?

Höherer Zeitrahmen-Filter: Der EA verwendet einen Trendfilter auf einem höheren Zeitrahmen (wie H1), um die Richtung seiner Trades zu bestätigen. Wenn der MT4-Tester auf einem M5-Chart läuft, verwendet er keine echten H1-Daten; er versucht, diesen Zeitrahmen anhand von M1-Daten zu "simulieren", was zu erheblichen Ungenauigkeiten führt. Das Signal, das der EA im Test "sieht", entspricht nicht dem, was er in Echtzeit sehen würde.

Datenqualität: Der Standard-MT4-Tester bietet bestenfalls eine Modellierungsqualität von 90 %. Der Golden Retirement EA ist aufgrund seines Rasters und seiner Präzision empfindlich gegenüber exakten Kursbewegungen. Die Ungenauigkeit der Backtest-Daten kann dazu führen, dass Trades zu völlig anderen Zeiten geöffnet und geschlossen werden als in einem echten Konto.

Dynamische Marktbedingungen: Der Roboter ist so konzipiert, dass er auf Marktbedingungen in Echtzeit reagiert, wie z. B. Spread-Schwankungen, die ein Backtest mit einem festen Spread nicht originalgetreu nachbilden kann.

Aus diesen Gründen sind die Ergebnisse eines Backtests im MT4 - ob positiv oder negativ - nicht zuverlässig und repräsentieren nicht die tatsächliche Performance des Golden Retirement EA.

Die korrekte Lösung: Demokonto-Tests

Für eine korrekte und genaue Bewertung ist der einzige empfohlene und garantierte Weg, den EA auf einem Demokonto zu testen. Auf einem Demokonto arbeitet der Roboter mit den gleichen Echtzeit-Marktdaten, variablen Spreads und korrekter Berechnung aller Indikatoren und spiegelt somit die tatsächliche Performance wider.

Unsere Empfehlung ist nicht dazu gedacht, Ihnen das Leben schwer zu machen, sondern um sicherzustellen, dass Sie eine genaue und realistische Vorstellung vom Potenzial des EAs haben. Bitte richten Sie ihn für einige Tage auf einem Demokonto ein, um sein reales Verhalten zu beobachten.

Wir stehen Ihnen für alle Fragen, die Sie während dieses Prozesses haben, zur Verfügung.





