Golden Retirement EA

EA Golden Retirement - Automatización inteligente para el mercado del oro

El EA Golden Retirement es un Asesor Experto de alto rendimiento, diseñado específicamente para operadores que buscan consistencia y seguridad al operar con el par XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5. Su esencia combina una sofisticada estrategia de seguimiento de tendencias con un robusto sistema de gestión de riesgos, lo que lo convierte en una herramienta completa tanto para traders experimentados como novatos.

Concepto básico

Operando en un estilo scalper, el EA Golden Retirement fue desarrollado para capitalizar los principales movimientos del mercado. Su algoritmo identifica las tendencias activas y tiene como objetivo entrar en su dirección, utilizando un conjunto de filtros avanzados para evitar operar en condiciones de mercado desfavorables.

Características principales

  • Estrategia de tendencia dinámica: El núcleo del EA utiliza un algoritmo avanzado para identificar la dirección de la fuerza del mercado, lo que le permite adaptarse a los escenarios cambiantes y operar siempre a favor de la tendencia predominante.

  • Sistema de cuadrícula inteligente y adaptable: En lugar de una cuadrícula común, el EA ofrece un sistema de gestión de posiciones que puede adaptarse a la volatilidad del mercado. Puede elegir entre una distancia fija o una distancia adaptativa basada en el indicador ATR, haciendo que el EA se ajuste automáticamente a mercados más tranquilos o más volátiles.

  • Gestión del riesgo multinivel: La seguridad es nuestra prioridad. El EA está equipado con múltiples capas de protección para su capital:

    • Grid Stop Loss: Establezca una pérdida máxima para un conjunto de órdenes, ya sea en un valor monetario o como un porcentaje de la cuenta.

    • Cierre Parcial y Punto de Equilibrio: Realice beneficios parciales y proteja la operación desplazando automáticamente el Stop Loss al punto de entrada.

    • Grid Trailing Stop: Proteja los beneficios de una cesta de órdenes con un trailing stop que sigue el precio medio.

    • Objetivos y Límites Diarios: Establezca un objetivo de beneficios diario y un límite máximo de reducción para garantizar la disciplina y proteger sus ganancias.

  • Filtros de mercado de nivel profesional:

    • Filtro de noticias: Evite la alta volatilidad y la ampliación de los diferenciales durante los acontecimientos económicos importantes. El EA pausa automáticamente la negociación antes y después de noticias de gran impacto.

    • Filtro de Sesión de Negociación: Configure el EA para que opere sólo durante las horas de mayor liquidez o las que mejor se adapten a su estrategia.

    • Filtro de mercado lateral y volatilidad: El robot puede identificar mercados sin tendencia o de baja volatilidad, pausando las operaciones para evitar entradas de baja probabilidad.

¿Para quién es el EA Golden Retirement?

Este EA es ideal para el trader que quiere automatizar sus operaciones en XAUUSD con una herramienta que valora la seguridad y la consistencia, siguiendo inteligentemente las tendencias del mercado y protegiendo el capital ante todo.

Explicaciones de los parámetros

Parámetros de inicio

  • ¿Restablecer DD Máximo al Inicializar?: Si es verdadero, la estadística de reducción máxima registrada por el EA se restablecerá cada vez que el EA se inicie (o se reinicie en el gráfico). Si es falso, continuará el seguimiento desde el último valor registrado.

Magia y Comentarios

  • Número Mágico: Este es un número único que el EA utiliza para identificar y gestionar sus propias operaciones. Importante: Si ejecuta este EA en múltiples gráficos o con otros EAs, asegúrese de que cada uno tiene un Número Mágico diferente para evitar conflictos.

Alertas y Notificaciones

  • Activar/Desactivar todas las alertas: Interruptor principal para activar o desactivar todas las notificaciones.

  • Activar Alertas en Pantalla: Si está activado, recibirá alertas emergentes estándar dentro del terminal MetaTrader 4.

  • Habilitar Notificaciones Push al Móvil: Si es verdadero, las notificaciones serán enviadas a su aplicación móvil MT4. Debe configurar su MetaQuotes ID en los ajustes de la terminal para que esto funcione.

  • Activar Alertas por Email? Si es verdadero, se enviarán notificaciones por correo electrónico. Debe configurar sus ajustes de correo electrónico en las opciones del terminal.

Configuración del Panel de Control

  • ¿Mostrar/Ocultar Panel de Información? Alterna el panel de visualización en pantalla que muestra información clave sobre el estado del EA y las métricas de la cuenta.

  • Posición X/Y del Panel: Ajusta la posición horizontal (X) y vertical (Y) del panel en el gráfico.

  • Configuración de colores: Personaliza los colores del texto del panel, los valores de beneficios y los valores de pérdidas.

Mostrar Ganancias

  • ¿Mostrar/Ocultar el beneficio de la orden en el gráfico? Si es verdadero, las ganancias o pérdidas de las cestas de operaciones cerradas se mostrarán directamente en el gráfico donde se cerraron.

  • Número máximo de etiquetas de beneficios: Establece un límite en el número de etiquetas de beneficios/pérdidas que se muestran en el gráfico para mantenerlo limpio.

  • Tamaño de letra/color de texto de las etiquetas de beneficios: Personaliza el aspecto de las etiquetas de beneficios.

Estrategia de entrada

  • Modo de estrategia de entrada:

    • Ejecución_Instantánea: El EA abrirá una orden de mercado inmediatamente cuando se confirme una señal de operación.

    • ATR_Breakout: En lugar de una orden de mercado, el EA colocará una orden stop pendiente (Buy Stop o Sell Stop) basada en el máximo/mínimo de la vela anterior y el valor ATR.

Filtro Superior

  • Habilitar/Deshabilitar Filtro Superior: Si está habilitado, el EA sólo abrirá operaciones que estén alineadas con la tendencia principal en un marco de tiempo superior, añadiendo una capa extra de confirmación.

  • Plazo superior para confirmación de tendencia: Seleccione el marco temporal (por ejemplo, H1, H4) para el filtro de tendencia.

  • Periodo MA para el plazo superior: El periodo de la media móvil utilizado en el marco temporal superior para determinar la dirección de la tendencia principal.

Filtro de Noticias

  • Habilitar/Deshabilitar Filtro de Noticias: Si está habilitado, el EA pausará las operaciones en torno a noticias de alto impacto para evitar picos de volatilidad. Requiere permitir peticiones web a https://nfs.faireconomy.media en la configuración de su MT4.

  • Divisas a filtrar: Una lista de divisas separadas por comas para monitorizar las noticias (por ejemplo, USD,EUR).

  • Pausa Antes/Después de Noticias_Minutos: Establece cuántos minutos antes y después de un evento de noticias el EA debe dejar de operar.

  • Filtro Impacto Alto/Medio/Bajo: Elija qué nivel de impacto de las noticias desencadenará una pausa en la negociación.

  • Mostrar líneas de noticias/noticias pasadas: Alterna las líneas verticales en el gráfico para noticias próximas y pasadas.

Sesión de negociación

  • Activar/Desactivar Filtro de Sesión de Negociación: Si es verdadero, el EA sólo negociará durante una ventana de tiempo específica.

  • ¿Permitir operar los viernes? Si es falso, el EA no abrirá nuevas operaciones los viernes.

  • Hora de inicio/parada: Define las horas de negociación (hora del servidor del broker) para lunes-jueves y viernes por separado.

Perfil de Estrategia y Apariencia

  • Perfil de Estrategia: Selecciona un conjunto preconfigurado de parámetros internos para la estrategia de negociación principal.

    • Corto: Más sensible a los movimientos de precios a corto plazo.

    • Medio: Un perfil equilibrado.

    • Largo: Se centra en tendencias más largas y consolidadas.

  • Color de la línea de tendencia: Personaliza el color de la línea de tendencia dibujada en el gráfico.

Parámetros de negociación

  • Lote fijo inicial: El tamaño del lote para la primera operación si Riesgo máximo se establece en 0.

  • Riesgo máximo por operación (%): Si es mayor que 0, esto habilita el tamaño de lote automático basado en un porcentaje del margen libre de su cuenta. Esto anula el lote fijo.

  • Factor de disminución del lote tras pérdidas: Una función de gestión de riesgos que puede reducir el tamaño del lote después de una serie de pérdidas.

  • Diferencial máximo en PUNTOS: El EA no abrirá nuevas operaciones si el spread actual es superior a este valor. (Nota: 1 pip = 10 puntos).

Stop Loss y Take Profit

  • Take Profit en PUNTOS (Orden simple): La toma de beneficios para la primera operación de una serie. No se utiliza cuando la parrilla está activa.

  • Stop Loss en PUNTOS (Orden simple): El stop loss para la primera operación de una serie. No se utiliza cuando la parrilla está activa.

Filtros de Señal

  • Habilitar filtro de mercado lateral: Si es verdadero, utiliza un filtro interno para pausar las operaciones cuando se detecta que el mercado se está moviendo lateralmente sin una tendencia clara.

  • Modo de filtro de volatilidad: Pausa la negociación en función de la volatilidad del mercado. Range opera en una ventana de volatilidad ideal, mientras que High_Only sólo opera en condiciones de alta volatilidad.

  • Habilitar filtro de confirmación RSI: Un filtro opcional que utiliza el indicador RSI para proporcionar una confirmación extra para las señales de entrada.

Estrategia de salida

  • Habilitar/Deshabilitar Señal de Salida Avanzada: Si es verdadero, el EA activa una lógica poderosa, basada en la confirmación, para cerrar una grilla completa de operaciones cuando se detecta un fuerte cambio de tendencia.

  • Plazo para la Señal de Salida Avanzada: Le permite elegir el marco temporal en el que se analiza la señal de inversión. Un plazo mayor proporciona una señal más confirmada (pero más lenta).

Trailing Stop (Orden simple)

  • Trailing Stop en PUNTOS: Un trailing stop que sólo se aplica a órdenes simples cuando el sistema de rejilla no está en uso.

Breakeven

  • ¿Habilitar punto de equilibrio?: Si es cierto, el stop de pérdidas se moverá a un pequeño beneficio después de que la operación se haya movido una cierta distancia a su favor.

  • Cuándo moverse al punto de equilibrio (en pips): La cantidad de ganancia requerida antes de mover el stop loss.

  • Cuántos pips para mover el SL: Cuánto más allá del precio de apertura se moverá el stop loss (por ejemplo, precio de apertura + 2,5 pips).

Sistema Grid

  • Habilitar/Deshabilitar el sistema Grid: Interruptor maestro para la funcionalidad de rejilla.

  • Modo de Distancia de Cuadrícula:

    • Fixed_Points: La distancia entre operaciones de cuadrícula es un número fijo de puntos.

    • Adaptable: La distancia se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando el indicador ATR.

  • Distancia de Cuadrícula / Multiplicador Adaptativo: El valor utilizado para el cálculo de la distancia en el modo seleccionado.

  • Grid_Max_Trades: El número máximo de operaciones permitidas en una sola cuadrícula.

  • Exponente_lote_rejilla: El multiplicador para el tamaño del lote de las siguientes operaciones de la cuadrícula (por ejemplo, 1,2 significa que cada nueva operación es un 20% mayor que la base de la anterior).

  • Habilitar Cierre Parcial de Cuadrícula: Si es verdadero, el EA cerrará una porción de las operaciones más rentables en una grilla una vez que se alcance un cierto nivel de ganancias, asegurando algunas ganancias.

  • ¿Mover SL a BE tras cierre parcial? Si es verdadero, después de un cierre parcial, el stop loss para las operaciones restantes en la parrilla se moverá al precio medio de entrada (breakeven).

Grid Take Profit

  • Modo de toma de beneficios de la parrilla: Define cómo se calcula el take profit global para toda la rejilla. Puede ser un valor Fixed_Pips o ATR_Based para un objetivo adaptativo.

  • Grid_TakeProfit_Pips / ATR_Multiplier: El valor utilizado para el cálculo del take profit en el modo seleccionado.

Grid Stop Loss

  • Enable/Disable Grid Basket Stop Loss?: Si es true, el EA cerrará toda la parrilla si la pérdida flotante total alcanza un límite predefinido.

  • Cómo calcular el stop loss:

    • Dinero: El stop loss es una cantidad fija en la divisa de su cuenta (por ejemplo, 100$).

    • Porcentaje: El stop loss es un porcentaje del saldo de su cuenta (por ejemplo, 5%).

  • Valor para el SL: El valor específico (ya sea dinero o %) para el stop loss.

Pausa Post-Stop Loss

  • Pausa la operativa después de que se alcance un SL de cesta: Si es verdadero, el EA detendrá temporalmente la apertura de nuevas operaciones después de que se active un stop loss de la cesta.

  • Cuántos minutos de pausa: La duración de la pausa de negociación.

Grid Trailing Stop

  • Activar/Desactivar Grid Trailing Stop: Si es verdadero, se aplicará un trailing stop a toda la cesta de la parrilla una vez que alcance un determinado nivel de beneficios.

  • PIPS de beneficio para ACTIVAR: El beneficio necesario para que el trailing stop se active.

  • Distancia en PIPS que seguirá el stop: A qué distancia detrás del precio actual se colocará el stop.

Objetivos y Límites Diarios

  • Activar/Desactivar Objetivos y Límites Diarios: Si es verdadero, el EA dejará de operar por el resto del día después de alcanzar un objetivo de ganancias o un límite de pérdidas.

  • Objetivo de beneficio diario (en la divisa de la cuenta): La cantidad de beneficio que hará que el EA se detenga durante el día.

  • Límite de Drawdown diario (en %): La pérdida diaria máxima (realizada + flotante) como porcentaje del saldo de la cuenta que hará que el EA cierre todas las operaciones y se detenga.

Protección de Cuenta (Equity DD Stop)

  • Habilitar Equity Drawdown Stop: Una función maestra de protección de cuenta. Si es verdadera, el EA cerrará todas sus operaciones y se detendrá si la reducción de capital de la cuenta alcanza un porcentaje especificado.

  • Equity DD % to trigger stop: El porcentaje de reducción del valor máximo de la equidad que activará esta protección.

  • Cuántos minutos de pausa después de la parada: La duración de la pausa de negociación después de que se active esta función.

NOTA:

La Importancia de Probar el EA de Retiro Dorado en una Cuenta Demo

Hola,

Gracias por su interés y dedicación en probar el EA Golden Retirement. Entiendo perfectamente su deseo de realizar backtests en el Probador de Estrategias, ya que es una práctica estándar y muy útil para la mayoría de los robots.

Sin embargo, necesito ser transparente sobre una particularidad importante de nuestro EA: fue diseñado con una estructura específica que lo hace incompatible con el método de simulación del Probador de Estrategias de MetaTrader 4.

¿Por qué el backtesting no es fiable para este EA?

Filtro de marco temporal superior: El EA utiliza un filtro de tendencia en un marco de tiempo superior (como H1) para confirmar la dirección de sus operaciones. El comprobador de MT4, cuando se ejecuta en un gráfico M5, no utiliza datos H1 reales; intenta "simular" este marco temporal a partir de datos M1, lo que provoca imprecisiones significativas. La señal que el EA "ve" en la prueba no es la misma que vería en tiempo real.

Calidad de los datos: El probador estándar de MT4 ofrece una calidad de modelado del 90% en el mejor de los casos. Debido a su naturaleza de rejilla y a su precisión, el EA Golden Retirement es sensible a los movimientos exactos de los precios. La inexactitud en los datos de backtest puede llevar a que las operaciones se abran y cierren en momentos completamente diferentes a los que lo harían en una cuenta real.

Condiciones dinámicas del mercado: El robot está diseñado para reaccionar a las condiciones del mercado en tiempo real, como las variaciones del diferencial, que un backtest con un diferencial fijo no puede reproducir fielmente.

Por estas razones, los resultados de un backtest en MT4, ya sean positivos o negativos, no son fiables y no representan el rendimiento real del EA Golden Retirement.

La Solución Correcta: Pruebas en Cuenta Demo

Para una evaluación correcta y precisa, la única forma recomendada y garantizada de probar el EA es en una cuenta demo. En una cuenta demo, el robot opera con los mismos datos de mercado en tiempo real, spread variable y cálculo correcto de todos sus indicadores, reflejando fielmente cómo será su rendimiento.

Nuestra recomendación no pretende ponerle las cosas difíciles, sino asegurarle una visión precisa y realista del potencial del EA. Por favor, configúrelo en una cuenta demo durante unos días para observar su comportamiento real.

Estamos a su disposición para cualquier pregunta que pueda tener durante el proceso.





