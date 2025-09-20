DoIt Alpha Pulse AI MT5

5

DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Handelsroboter für Forex, Gold EA (XAUUSD) und Krypto

Hören Sie auf, Charts zu beobachten. Fangen Sie an, Ihr Leben zu leben.

Sie sind nicht in den Handel eingestiegen, um an einen Bildschirm gefesselt zu sein. Sie sind wegen der Freiheit eingestiegen: Zeitfreiheit, Flexibilität und Seelenfrieden. DoIt Alpha Pulse AI wurde für Händler entwickelt, die eine automatisierte Ausführung durch echte KI-Modelle, mit ernsthaften Risikokontrollen und transparenter Live-Verfolgung wünschen.

PREISE & ROADMAP (TRANSPARENT)

Early Adopters starteten mit 197 USD (Phase 1).
Aktueller Preis: 397 USD (stabile Phase mit mehreren Voreinstellungen + Multi-Provider-KI-Unterstützung).

Geplante nächste Phasen (Preiserhöhungen bei Auslieferung wichtiger Meilensteine):
Phase 3 - 597 USD: Modul "Korrelierte Paare" (nach Freigabe und Validierung).
Phase 4 - 997 USD: Portfoliomanagement / Allokationsebene (nach Freigabe und Validierung).

Warum der Preis steigt:
- In jeder Phase kommen weitere wichtige Funktionen, mehr Voreinstellungen und fortgesetzte Unterstützung für KI-Modelle hinzu
- Frühzeitige Käufer sichern sich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erhalten Zugang zu laufenden Updates

Falls Sie es in Betracht ziehen: 397 USD ist die aktuelle Stufe vor dem nächsten großen Meilenstein.

🔴LIVE-ERGEBNISSE (ÜBERPRÜFEN SIE, BEVOR SIE KAUFEN)

Überprüfte Live-Signale (Vorwärtstests), die alle 24 Stunden aktualisiert werden:
Signal Baseline: https://shorturl.at/79YD9
Signal Spotline: https://shorturl.at/ubG6e

Tipp: Öffnen Sie jedes Signal und überprüfen Sie Wachstum, Drawdown und die Registerkarte Historie, um den Ausführungskontext zu erfahren. Die Ergebnisse variieren je nach Aufforderung und Risikoprofil.

WAS ES IST

DoIt Alpha Pulse AI ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der direkt mit führenden AI-Anbietern (GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen) verbunden ist. Er analysiert Multi-Timeframe-Marktstrukturen in Echtzeit und kann auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Voreinstellungen und Regeln Trades eröffnen, verwalten und schließen.

Dies ist keine "KI", die auf alte Indikatoren aufgesetzt wird. Es verwendet Live-KI, die auf Ihren Chartdaten basiert.

WAS SIE BEKOMMEN (WARUM ES WICHTIG IST)

- Verifizierte Live-Forward-Tests, die Sie vor dem Kauf überprüfen können (Links oben)
- Kein Martingal. Kein Raster. Keine gefährlichen Strategien
- Professionelles Risikomanagement für den realen Handel, kein Hype
- Inklusive Voreinstellungen, damit Sie nicht mit einer leeren Eingabeaufforderung beginnen müssen
- Funktioniert mit jedem Symbol (einschließlich spezieller Gold EA-Voreinstellungen für XAUUSD)

WARUM DIE MEISTEN EAs scheitern (UND WARUM DIESER ANDERS IST)

Märkte ändern sich. Statische Algorithmen tun das nicht.

Dieser EA verwendet echte KI, die sich an Trends, Schwankungen und volatile Bedingungen anpasst. Sie können auch zu neueren KI-Modellen wechseln, wenn diese verfügbar werden, ohne Ihre voreingestellte Logik zu ändern.

SIE BEHALTEN DIE KONTROLLE (WÄHLEN SIE AUTONOMIE)

Volle Autonomie: Die KI öffnet, verwaltet und schließt Positionen automatisch
Moderat: KI öffnet/schließt, verändert aber nicht SL/TP
Konservativ: KI schlägt nur vor, Sie führen manuell aus

Ihr Konto. Ihre Regeln.

EMPFOHLENE VOREINSTELLUNGEN (BESTE AUSGANGSBASIS)

Diese beiden Voreinstellungen sind die zuverlässigste Ausgangsbasis und für einen konsistenten, stressarmen Handel konzipiert:

Generische hohe Wahrscheinlichkeit
- Mittelwertumkehr in etablierten Bereichen
- Konservativ durch Design (Qualität vor Quantität)
- Entwickelt, um mit jedem Symbol zu arbeiten
- Konservative Konfidenzschwelle (65%) konzentriert sich auf Setups mit hoher Überzeugungskraft
- Verwendet H1-Analyse mit M15/H4/D1-Kontext

Generische Trendfortsetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit
- Trendfortsetzung über Pullback und Wiederbeschleunigung
- Geduldige Einstiege nur, wenn die Struktur klar ist
- Entwickelt, um das Verfolgen von Bewegungen zu vermeiden
- Entwickelt, um mit jedem Symbol zu arbeiten

ZUSÄTZLICHE VOREINSTELLUNGEN ENTHALTEN (EINSATZBEREIT)

XAUUSD Intraday M15 (Gold) - Multi-Timeframe-Strukturhandel
ICT Methodology M15 (Gold) - Orderblöcke, FVG, Liquiditäts-Sweeps
XAUUSD Lateral Expert (Gold) - Range-Trading, Mean-Reversion 24/7
XAUUSD Breakout Specialist (Gold) - Konservativer Breakout 24/7
XAGUSD Structure H1 (Silber) - Struktureller Swing-Handel
ETHUSD Default (Ethereum) - Krypto 24/7 Strukturhandel

Hinweis: Symbolspezifische Voreinstellungen sind für diese Märkte optimiert. Testen Sie sie immer zuerst in der Demo, wenn Sie sie für andere Paare verwenden.

RISIKOSCHUTZ (MEHRSCHICHTIG)

- Konfidenzschwellen (filtert Trades von geringer Qualität)
- ATR-basierter dynamischer Stop-Loss (passt sich der Volatilität an)
- Exposure-Kontrolle (verhindert Overtrading in derselben Zone)
- Daily Drawdown-Limits (automatischer Stop bei Überschreiten des Tagesverlusts)
- Trading-Idee-Limits (begrenzt Trades pro Idee)
- RRR-Filter (nimmt nur Trades oberhalb des Mindestrisikos:Reward an)
- PropFirm-kompatible Einstellungen (Schutz vor Daily Drawdown und Gewinnziele)

UNTERSTÜTZTE KI-ANBIETER (FLEXIBEL)

DoIt Alpha Pulse AI unterstützt die wichtigsten AI-Anbieterfamilien:
OpenAI (GPT / o-series)
Anthropic (Claude)
Google (Gemini)
xAI (Grok)
DeepSeek
Alibaba (Qwen)

Modell-Schnellauswahlen (Beispiele zur Vereinfachung):
OpenAI: GPT-5.2, GPT-4 Turbo, o1
Anthropic: Claude 4.5 Opus, Sonnet, Haiku
Google: Gemini 3 Pro, Gemini 3 Flash
xAI: Grok-4, Grok-3
DeepSeek: DeepSeek V3, Reasoner
Alibaba: Qwen Max, Plus, Flash

Wichtig: Die obige Modellliste ist NICHT erschöpfend. Sie können jeden Modellnamen eingeben/verwenden, der in Ihrem Anbieterkonto verfügbar ist (Modellnamen ändern sich mit der Zeit).
Sie können jederzeit den Anbieter wechseln.

BENUTZERDEFINIERTE STRATEGIE-EINGABEAUFFORDERUNGEN (EINFACHE SPRACHE, KEINE KODIERUNG)

Definieren Sie Ihre eigene Handelslogik in einfacher Sprache.
Beispiel:
"Handeln Sie nur, wenn der Kurs das Hoch der Londoner Sitzung mit einer bearish engulfing candle auf M15 ablehnt und das Tief der asiatischen Sitzung anvisiert."

WICHTIG, BEVOR SIE KAUFEN

KI-API-Zugang: Sie benötigen einen API-Schlüssel von Ihrem gewählten Anbieter. Einige Anbieter bieten je nach Konto/Region kostenlose Stufen an. Typische Kosten sind etwa 5-20 $/Monat für aktiven Handel (je nach Anbieter/Modell und Aktivität).

Backtesting: in Strategy Tester nicht möglich, da der EA Live-AI-API-Verbindungen benötigt. Verwenden Sie die Live-MyFxBook-Forward-Tests und Demokonten zum Testen.

Verwendung mehrerer Paare: ja. Hängen Sie so viele Charts an, wie Sie möchten (jede Instanz benötigt ihre eigene magische Zahl). Generische Voreinstellungen sind so konzipiert, dass sie mit jedem Symbol funktionieren.

WAS ENTHALTEN IST

DoIt Alpha Pulse AI EA (MT5)
Vollständige Dokumentation (Setup, Konfiguration, Strategien)
12+ professionelle Presets (sofort einsatzbereit)

Lebenslange Updates (neue AI-Modelle, Funktionen, Verbesserungen)

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein verantwortungsvolles Risikomanagement.

DoIt Alpha Pulse AI - Intelligenter handeln. Besser leben.
Copyright 2025 DoIt Trading
Support: über MQL5 Nachrichten / Produktkommentare

Bewertungen 8
SashaBerg
68
SashaBerg 2025.10.30 18:27 
 

Huge thanks to Diego for his support. He’s consistently responsive, patient, and genuinely willing to help—no ego, no rush. He listens to whatever trading/setup issues I’m facing, asks the right questions, and guides me step-by-step until it’s fixed. He follows up, checks I’m okay after changes, and treats even “small” questions with respect. It’s rare to find support this thoughtful and dependable. 🙌👍

enoruz
633
enoruz 2025.10.30 07:34 
 

good ea, easy setting, custom own prompt

Empfohlene Produkte
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e -Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich s
Ultima Traders Meta
Ivan Simonika
Experten
Ultima Trader ist ein Multi-Währungs-Berater, der dank seines fortschrittlichen nicht-geometrischen Progressions-Mittelwertsystems effektiv auf verschiedenen Zeitrahmen und in einer Vielzahl von Marktszenarien agieren kann. Diese Funktion ermöglicht es ihm, Handelsraster zu erstellen und den Zeitpunkt des Markteintritts mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Hauptmerkmale von Ultima Trader : Sicherheitssysteme: Der Advisor ist mit speziellen Filtern, Spread-Kontrolle und Handelszeitlimits ausgest
Ivan Scherman Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Dieser EA handelt mit der Strategie des Handelsweltmeisters Ivan Scherman. Diese Strategie wurde von ihm entwickelt und wir haben sie in MQL5 programmiert, damit Sie sie automatisch handeln können. Die Strategie basiert auf dem S&P500 und verwendet eine Kombination aus Sma's und einem Candlestick-Muster. Dieser EA kommt mit allen möglichen Parametern, wie der Sma-Periode, der Anzahl der gleichzeitig geöffneten bewundernswerten Trades und dem Datentyp für die Berechnung des Sma.
Folmar EA
Fernando
Experten
Folmar MetaTrader5 EA für automatische Käufe und Verkäufe. Automatischer TP/SL-Eintrag zur Vereinfachung des Futures-Handels. Optimaler Zeitrahmen XAUUSD ist optimal für den Zeitrahmen M15 BTCUSD ist optimal für den M5-Zeitrahmen XAGUSD ist optimal für den M5-Zeitrahmen Dieser EA wurde entwickelt, um den Handel zu vereinfachen und auf einfache Weise Einkommen zu generieren. Backtest und Forward-Test, um zu verstehen, wie der Indikator funktioniert. Der Filter verwendet SNR für konsistente
AI Stochastic
Saniyat Nabiyeva
Experten
AI Stochastic Pro — Die Evolution eines Klassikers. Er gehört zur EA AI PRO-Serie, was bedeutet, dass der Code zu 100 % von künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Ausgestattet mit 24 verschiedenen Positionsmanagement-Funktionen auf institutionellem Niveau, ist dies ein professioneller Handelsalgorithmus, der den klassischen Stochastik-Oszillator dank eines einzigartigen Price-Action-Filters in ein leistungsstarkes Trend- und Gegentrendsystem verwandelt. Handelslogik und Strate
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experten
Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel Live-Signal Hauptmerkmale: Unterstützte Instrumente: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Makler : RoboForex (ECN oder Prime-Konto). Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen Beschreibung: Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experten
Forex Fighter ist ein fortschrittliches Mehrwährungssystem, das mit folgenden Symbolen handelt: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY und AUDCAD. Die Strategie basiert auf eingebauten Indikatoren, die ich selbst entwickelt habe. Forex Fighter folgt einzigartigen Mustern, die sich wiederholen, aber sehr oft ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, sie zu erfassen. Der Entscheidungsträger sind hier zwei neuronale Netze, die sich einigen müssen, ob ein bestimmter Trade platziert wird
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare werden 50$ kosten und dann wird es zu seinem ursprünglichen Preis umgewandelt werden. Diese EA Strategie M5 Kerze schließen gleitenden Durchschnitt vs CCI Rosse über in 1M. Running Verry Smoothly in allen Paaren vor allem in GOLD wird es gibt gute Gewinn. Eingaben sind wichtige Eingaben: inp7_PipsAway: -50 bis -500 für Gold, -2 für USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 für Gold, 2 für USDJPY, GBPUSD, EURUSD alle Target Stoploss sind auf Null gesetzt Alle Ins
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Experten
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr spezielles Geschenk. Supreme Edge, ein fortschrittlicher Expert Advisor, der sorgfältig für den Handel entwickelt wurde. Durch den Einsatz hochmoderner Trenderkennungsalgorithmen passt sich dieses System nahtlos an die komplexe Marktdynamik an und nutzt hochwahrscheinliche Chancen mit Präzision und Agilität. Der EA zeichnet sich durch seinen proprietären Trenderkennungsmechanismus aus, der multidimensionale Marktda
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experten
Emilian: Der Expert Advisor für MetaTrader 5 Überblick Lernen Sie Emilian kennen, den Expert Advisor, der exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) und den Relative Strength Index (RSI 21) verwendet, um Trades zu eröffnen und zu schließen. Mit anpassbaren Risikomanagementstrategien nutzt Emilian auch den Average True Range (ATR 12) oder spezifische Pip-Werte, um Take Profit- und Stop Loss-Levels festzulegen. Hauptmerkmale EMA Crossover-Strategie: Nutzt schnelle und langsame EMAs für Crossov
Gator Trend
Aleksandr Zakhvatkin
Experten
Der Expert Advisor basiert auf einer recht interessanten Kombination aus zwei klassischen Indikatoren: Alligator und Stochastik. Die Stochastik wird auf einem höheren Zeitrahmen verwendet, um die Richtung zu filtern, und Trades werden auf Alligator-Signale hin eröffnet. Einstellungen des Expert Advisors Gruppe "Handelseinstellungen" Los Losgröße Steuerung eines neuen Balkens Aktivieren/Deaktivieren der expliziten Steuerung des Öffnens eines neuen Balkens Gruppe "Alligator-Einstellungen Arbeits-Z
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Experten
Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
DAX Range BreakOut EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experten
Der DAX Range BreakOut EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den deutschen Markt DAX (GER40) entwickelt wurde. Dieser Roboter wurde entwickelt, um Kursbewegungen nach Konsolidierungsphasen zu erfassen. Er verwendet eine auf stündlichen Ranges basierende Breakout-Strategie mit erweiterten Funktionen, um das Risiko zu steuern und die Gewinne zu maximieren. Es wird empfohlen, den DAX mit den Standardeinstellungen zu verwenden, um eine optimale Rendite zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen ander
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experten
Crystal Prop Passer — Trading-Bot für Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Chart, entwickelt zum Bestehen von Prop-Firm-Challenges Der Crystal Prop Passer ist ein intelligenter Trading-Algorithmus, speziell entwickelt, um Prop-Firm-Challenges wie bei FTMO, MyForexFunds oder The5ers automatisch zu bestehen. Er handelt ausschließlich Gold (XAU/USD) auf dem 5-Minuten-Chart und bietet dadurch häufige und präzise Markteinstiege. Mit seiner adaptiven Logik und striktem Risikomanagement ist er ideal für Anfänge
Golden Goal GG
Fabio Cavalloni
5 (1)
Experten
In diesem Blogbeitrag finden Sie weitere Informationen über die Strategie, die dahinter stehenden Ansätze und einige Backtest-Beispiele. Golden Goal (GG) Expert Advisor ist ein komplettes Autotrading-System, das auf 28 Majors-Minors Forex-Paare arbeitet. Seine Natur kann als Mean-Reversion-Ansatz beschrieben werden, mit benutzerdefinierten, komplexen Einstiegs-, Ausstiegs- und Skalierungsentscheidungen, die den EA wie einen selbstoptimierenden Expert Advisor wirken lassen können. Im Gegensatz z
AI Bolinger Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
Experten
AI Bollinger + RSI PRO — Die Evolution eines Klassikers. Er gehört zur EA AI PRO Serie, was bedeutet, dass der Code zu 100% von Künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Zudem ist er mit 24 verschiedenen Funktionen zur Positionsverwaltung auf institutionellem Niveau ausgestattet. AI Bollinger + RSI PRO — Dies ist ein professioneller Handelsalgorithmus. Im Kern des Expert Advisors (EA) liegt eine zeiterprobte Trend- und Kontertrend-Strategie, verstärkt durch moderne Filterung und
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experten
HTF CAD JPY ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den CAD JPY-Handel entwickelt wurde. Er basiert auf der Clusteranalyse des maschinellen Lernens und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. Die Ein- und Ausstiegslogik funktioniert nur, wenn ein Balken geschlossen wird. Er filtert Marktgeräusche heraus, beschleunigt die Optimierung erheblich, vermeidet Stop-Loss-Hunt
Bollinger Band Scalper
Ross Adam Langlands Nelson
Experten
Bollinger Band Scalper EA Dieser EA eröffnet den Handel, wenn der Kurs die Bollinger Bänder erreicht und von ihnen abprallt. Er schließt den Handel, wenn er das entgegengesetzte Bollinger Band erreicht oder wenn der Kurs in den Trailing-Stoploss umschlägt. Die Größe der Positionen richtet sich dynamisch nach dem Kontostand des Benutzers. Der EA wartet, bis der Kurs das Bollinger Band durchquert, und eröffnet dann eine Marktorder zu einem bestimmten Prozentsatz der Bandbreite des vom Benutzer gew
NexusGrid
Cameron Reece Allcock
5 (1)
Experten
NexusGrid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation zur Verbesserung der Grid-Trading-Performance. Durch die Kombination von adaptiven Rasterabständen, mehreren Einstiegsstrategien und robusten Risikokontrollen bringt NexusGrid Intelligenz und Flexibilität sowohl in Trendfolge- als auch in Mean-Reversion-Systeme. Warum NexusGrid wählen? Traditionelle Grid EAs verlassen sich auf feste Intervalle und statische Regeln, die in sich verändernden Märkten Probleme bereiten können. NexusGrid erf
Gold Spearhead
Maksim Dmitriev
Experten
Gold Spearhead ist ein KI-System, das auf der LSTM-Methode basiert und durch Reinforcement Learning mit einem tiefen Q-Netzwerk trainiert wurde. Die Berechnung und das Training des Systems dauerten auf einem GPU-Servercluster über eine Woche, und die endgültigen Modellgewichte belaufen sich auf mehr als 20 GB. Positionen werden bei Trendfortsetzung oder -umkehr eröffnet, wenn die Bedingungen mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit auftreten (keine riskanten Methoden wie Martingale/Gitter, Lotg
Platinum Wolf
Jean Christophe Paput
Experten
Platin-Wolf Der Platinum Wolf-Handelsroboter wurde entwickelt, um sowohl hohe Leistung als auch Stabilität zu liefern, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit dem EURUSD-Paar liegt. Sein jährliches Ziel ist es, das Startkapital um das 3-fache (X3) zu vervielfachen, indem er optimierte Positionen einnimmt, die die wahrscheinlichsten Marktbewegungen erfassen. Überblick über die Strategie Die Strategie von Platinum Wolf stützt sich auf eine kontinuierliche Überwachung der Aktien, um einen ausgeg
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Experten
Ein erfolgreicher Handel erfordert ein umfassendes Verständnis der damit verbundenen Risiken und der Ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente. Mit Obsidian Expert Advisor stellen wir Händlern eine leistungsstarke algorithmische Handelslösung zur Verfügung, die ihnen neue Möglichkeiten auf den Finanzmärkten eröffnet. Innovation und Präzision Obsidian Expert Advisor lässt sich von den besten Praktiken bewährter Handelsstrategien inspirieren, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und Vertraue
A1 Beta
Justin Jeremy Salazar Agleam
Experten
# A1 Beta Expert Advisor: Fortgeschrittenes Multi-Strategy Trading System ## Perfekt für Trader, die zuverlässigen, automatisierten Handel wünschen ** A1 Beta Expert** ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der drei leistungsstarke technische Indikatoren kombiniert, um hochwahrscheinliche Markteintritte mit eingebautem intelligentem Risikomanagement zu identifizieren. ## Key Features: - **Dreifach-Bestätigungsstrategie**: Verwendet Awesome Oscillator-Farbveränderungen, RSI-Levels und
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Experten
Reguired Set File Live Siqnal - ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Parameter, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich. Advisor. Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglich
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
Volatility 75 Slow and Steady Bot
Peter Jack David Ackermann
Experten
Der Expert Advisor "Volatility 75 - Slow and Steady" wurde für den Handel mit der Volatilität 75 entwickelt, die nur über den Broker Deriv verfügbar ist. Ich würde nicht empfehlen, es auf einem anderen Symbol als Volatility 75 zu verwenden, obwohl es auf anderen Symbolen funktioniert, wurde dieser Bot mit Volatility 75 (Vix75) im Hinterkopf optimiert und kodiert. Wenn Sie ihn auf einem anderen Symbol verwenden, müssen Sie Einstellungen finden, die gut mit diesem Symbol funktionieren. Obwohl d
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1.
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Weitere Produkte dieses Autors
AO unpaid divergences
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   MT5-Version   ]  AO unbezahlte Abweichungen MT5  AO unbezahlte Divergenzen ist der erste Indikator, der entwickelt wurde, um regelmäßige und versteckte Divergenzen detailliert zu analysieren. Es verwendet diese Analyse, um mögliche Einstiegspunkte und Take Profit-Punkte zu finden. Nachfolgend einige der Merkmale dieses Indikators: Zeitersparnis Hochgradig anpassbar Funktioniert für alle Paare (Krypto, Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe...) Geeignet für Scalping oder Swing-Trading Mögliche Umk
DoIt GBP Master MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[ MT4 Version ] DoIt GBP Master - Zuversichtliche GBPUSD-Automatisierung für konsistentes, stressfreies Wachstum DoIt GBP Master wurde für Trader entwickelt, die echte Konsistenz, emotionale Kontrolle und stressfreie Automatisierung wünschen - ohne die übliche Komplexität und Frustration anderer Expert Advisors. Er konzentriert sich ausschließlich auf den GBPUSD aufgrund seines vorhersehbaren Verhaltens und seiner hohen Liquidität und bietet leistungsstarken Handel mit einer bewährten Li
Advanced Range Breakout MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
MT5-Version Erweiterte Range Breakout Advanced Range Breakout ermöglicht es Ihnen, Ausbrüche auf eine Weise zu handeln, die für einen Menschen unmöglich ist. Dieser EA konzentriert sich darauf, in Ausbrüche einzusteigen, sobald sich der Kurs über sie bewegt, und einen engen Trailing-Stop-Loss (TSL) einzuhalten, um so viel wie möglich von den für Ausbrüche charakteristischen explosiven Kursbewegungen abzufangen und gleichzeitig den Handel zu schützen, falls er sich als Fakeout herausstellt. Sie k
MT5 to Telegram Signals
Diego Arribas Lopez
3 (2)
Utilitys
[MT4-Version ] [Discord-Signale ] MT5 zu Telegram-Signalen Verbinden Sie Ihr Broker-Konto mit Telegram und verpassen Sie keine wichtigen Benachrichtigungen mehr. Möchten Sie Telegram-Benachrichtigungen erhalten? Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Handelssignale mit Ihren Anhängern zu teilen? Möchten Sie Ihre Trades mit einem automatischen Trading-Tagebuch dokumentieren? Dieses Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und unterstützt eine Vielzahl von Einstellungen: Wählen Sie die gewünsc
Elliot Wave Oscillator MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Elliot-Wave-Oszillator MT4 Der Elliot Wave Oscillator MT4 ist ein Indikator, der zur Unterstützung der Elliot Wave-Zählung entwickelt wurde. Die Standardeinstellungen helfen dabei, das Rauschen auf dem Markt herauszufiltern, was eine klare Wahrnehmung der Wellenzahlen in verschiedenen Zeiträumen ermöglicht.   Der hohe Anpassungsgrad des Elliot Wave Oscillator ermöglicht es Ihnen, diesen Indikator an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Kürzere Zeiträume und schneller reagierende M
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
Backtesting Simulator MT5
Diego Arribas Lopez
4 (1)
Indikatoren
[ MT4 Version ] Sind Sie es leid, monatelang auf Demo- oder Live-Konten zu sitzen, um Ihre Handelsstrategien zu testen? Der Backtesting-Simulator ist das ultimative Tool, mit dem Sie Ihre Backtesting-Erfahrung auf ein neues Niveau heben können. Durch die Verwendung historischer Metatrader-Symbolinformationen bietet er eine unvergleichliche Simulation realer Marktbedingungen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Testgeschwindigkeit, testen Sie Ideen schnell oder in einem langsameren Tempo und
Order Block Indicator MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
[ MT4 Version ] Order Block Indicator MT5 — Präzises Trading leicht gemacht Order Block Indicator MT5 wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, wichtige Umkehrzonen schnell und mühelos zu erkennen — ohne überladene Charts oder Rätselraten. Ideal für Scalping , Swing-Trading und intelligentes Intraday-Trading , hebt er aktive Orderblöcke über mehrere Zeitrahmen hinweg präzise und individuell anpassbar hervor. Handeln Sie mit Klarheit, sparen Sie wertvolle Zeit und reagieren Sie sofort auf Ve
TTM Squeeze Momentum MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version   TTM Squeeze Momentum Der TTM Squeeze Momentum ist ein verbesserter Indikator, der ideal ist, um Perioden der Konsolidierung auf dem Markt und den Beginn der nächsten explosiven Bewegung zu identifizieren. Diese verbesserte Version basiert auf dem Volatilitätsindikator „TTM Squeeze“ von John Carter, bei dem das Histogramm eher auf einer linearen Regression als auf einem einfachen Impulsindikator basiert. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Der rote Punkt auf der mittleren Linie zeigt an,
Fibonacci Bollinger Bands MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
MA Ribbon MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version MA-Band MT4 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
MA Ribbon MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4-Version MA-Band MT5 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
Lumos
Diego Arribas Lopez
Utilitys
Lumos Lumos ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Marktsituation, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der Strategietester bietet lediglich eine Visualisierung der Anwendung. Lumos ist in hohem Maße anpassbar und gibt Ihnen Informationen in mehreren Zeitrahmen über: MAs, Preisstruktur, RSI, RSI MA und eine Übersicht über den Preisabstand zu möglichen SLs.
FREE
AO unpaid divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   So verwenden Sie die Demo-Version   ] [   MT5-Version   ]  AO unbezahlte Abweichungen MT4  AO unbezahlte Divergenzen ist der erste Indikator, der entwickelt wurde, um regelmäßige und versteckte Divergenzen detailliert zu analysieren. Es verwendet diese Analyse, um mögliche Einstiegspunkte und Take Profit-Punkte zu finden. Nachfolgend einige der Merkmale dieses Indikators: Zeitersparnis Hochgradig anpassbar Funktioniert für alle Paare (Krypto, Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe...) Geeignet fü
Fear and Greed MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Angst und Gier MT4-Indikator Unsicher zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Realisierung von Gesamt- oder Teilgewinnen? Fear and Greed MT4 bietet eine große Hilfe mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit bei solchen Entscheidungen. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Fear and Greed MT4 ist der erste Indikator, der Informationen über das Fear and Greed-Level auf dem Markt für MT4 bietet. Es wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt des Einstiegs in einen Handel und der vollstän
Gaussian Channel MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Gaußscher Kanal MT4 Der Gaussian Channel MT4 ist der erste Indikator auf dem Markt, der die Ehlers Gaußian Filter-Methode verwendet, um Trends zu definieren. Heute ist dieser Gaußsche Kanal weithin als Methode zur Unterstützung der HOLD-Technologie in Kryptowährungen bekannt. Liegt der Kurs über dem Kanal, ist der Trend stark, geht er zurück in den Kanal, kann dies als Widerstand reagieren, fällt der Kurs darunter, deutet dies auf den Beginn eines Bärenmarktes (oder Winters) hin. JE
Williams Vix Fix MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Williams Vix Reparatur MT4 Benötigen Sie Hilfe beim Versuch, den Tiefpunkt des Marktes zu timen? Williams Vix Fix MT4 basiert auf der Marktvolatilität und bietet eine hervorragende Unterstützung, um herauszufinden, wann die Korrekturen vorbei sind. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Williams Vix Fix MT4 Abgeleitet von Larry Williams' VixFix-Indikator zum Anpassen   jede Anlageklasse   . VIX repräsentiert die Angst und Gier des Marktes basierend auf seiner Volatilität. Ein hoher VIX-Wert
Wave Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version   Wellentrend MT4 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch v
Order Block Indicator MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   MT5-Version   ]  Orderblock-Indikator MT4 Der Order Block Indicator MT4 ist derzeit der genaueste und anpassbarste Indikator auf dem Markt. Es wurde entwickelt, um die Analyse von Operationen basierend auf Auftragsblöcken und Angebots- und Nachfragezonen zu erleichtern. Diese Zonen sind mögliche Umkehrpunkte einer Bewegung. Orderblock Indicator MT4 hebt aktive Orderblöcke von bis zu 4 TFs gleichzeitig hervor. Gleichzeitig bietet der Order Block Indicator MT4 ein visuelles Warnsystem, mit dem
Multi Timeframe MA MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Multi Timeframe MA   MT4 Multi Timeframe MA MT4 ist ein Indikator, der die Darstellung von bis zu 3 MAs mit unterschiedlichen Perioden und Zeitrahmen bietet. Auf diese Weise kann der Benutzer Informationen aus einem Zeitrahmen aus anderen Zeitrahmen zeichnen und grafisch darstellen und benachrichtigt werden, wenn einer der MAs einen anderen kreuzt. Multi Timeframe MA ist der   erste   Indikator auf dem Markt, der Interaktionen mit mehreren Zeitrahmen und eine hohe Anpassungsfähigkeit
Advanced Bollinger Bands RSi MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[MT5 Version ] [EA ] Erweiterte Bollinger Bands RSI MT4 Advanced Bollinger Bands RSI ist ein Indikator, der auf den Funktionalitäten des Advanced Bollinger Bands RSI EA basiert. Dieser Indikator soll eine erschwinglichere Lösung für Benutzer bieten, die an den Alarmen der Strategie, aber nicht am Autotrading interessiert sind. Diese Strategie verwendet den Bollinger Bands Indikator in Kombination mit dem RSI. Das Signal wird nur ausgelöst, wenn sowohl der BB als auch der RSI gleichzeitig überkau
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Angebot und Nachfrage Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe ist der erste Indikator auf dem Markt, der mehrere Aspekte wie Handelsvolumen, Preisstruktur und Momentum kombiniert, um Angebots- und Nachfragezonen für jedes Asset zu identifizieren. Der Supply and Demand Indikator analysiert gleichzeitig bis zu 4 verschiedene TFs und stellt deren Informationen im aktuellen Diagramm dar. Seine interaktive Benutzeroberfläche hebt jedes Mal hervor, wenn der Preis in eine Angeb
Bulls and Bears Power MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Bullen und Bären Macht Bulls and Bears Power ist ein Indikator, der deutlich aufzeigt, ob Bullen oder Bären den Markt derzeit kontrollieren. Eine Kursbewegung, die mit einer hohen Bullen-Kontrolle auf dem Markt beginnt, kann den Beginn einer neuen Trendbewegung anzeigen. Die relative Indikatorstärke zwischen den Preisspitzen zeigt auch an, ob die Bewegung an Stärke verliert und eine signifikante Korrektur oder eine Trendumkehr vorhersagen könnte. Der Bulls and Bears Power Indikat
Ultimate Alpha Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[MT5 Version ] Ultimate Alpha Trend MT4 Ultimate Alpha Trend ist der erste Trendindikator, der Volatilität, Volumen, Durchschnittspreis und Momentum kombiniert. Das Ergebnis ist eine äußerst vielseitige Darstellung von trendigen und seitwärts gerichteten Marktbedingungen, die gleichzeitig wichtige Angebots- und Nachfrageebenen hervorhebt. Der Ultimate Alpha Trend-Indikator kann verwendet werden, um Einstiegsmöglichkeiten zu finden und SLs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktvolatilität, de
SMT Divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version SMT-Abweichungen MT4 SMT Divergences ist einer der innovativsten Indikatoren auf dem Markt. Er bietet die Möglichkeit der Analyse von Preisdivergenzen zwischen 2 Paaren. SMT Divergences bietet Ihnen auch einen Kill-Zones-Indikator und die Möglichkeit, Divergenzen, die während dieser Kill-Zones auftreten, zu filtern. Der Strategie-Tester ist auf MT4 beschränkt. Kontaktieren Sie den Autor, um eine Demoversion zu erhalten. Dieser Indikator ist besonders leistungsfähig, wenn er bei 2 sta
Advanced Daily Breakout EA MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
MT5-Version Fortgeschrittener täglicher Ausbruch Advanced Daily Breakout ermöglicht Ihnen den Handel mit Session Breakouts auf automatische Weise und mit einem präzisen Order- und Risikomanagement. Dieser EA konzentriert sich auf die Definition der Sitzungsspanne und den Handel mit ihrem Ausbruch. Sie können den Handel bis zum Ende der Sitzung laufen lassen oder einen engen Trailing-Stop-Loss (TSL) setzen, um so viel wie möglich von den charakteristischen explosiven Kursbewegungen der Ausbrüche
Kill Zones MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version Kill Zones Kill Zones ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 Zeitzonen in den Chart einzufügen. Die visuelle Darstellung der Kill Zones im Chart zusammen mit einem Alarm- und Benachrichtigungssystem hilft Ihnen, falsche Handels-Setups zu ignorieren, die außerhalb der Kill Zones oder bestimmter Handelssitzungen auftreten. Die Verwendung von Kill Zones bei Ihrem Handel hilft Ihnen, Handels-Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern. Sie sollten Zeitbereiche auswählen, in denen der Ma
Order Blocks ICT MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Order Blocks handelt: Klicken Sie hier Erleben Sie die ultimative Handelspräzision mit dem Order Blocks ICT-Indikator, der Händlern unvergleichliche Einblicke in die Marktdynamik ermöglicht. Dieses fortschrittliche Tool nutzt die Orderflow- und Volumenanalyse, um den entscheidenden Kauf- und Verkaufsdruck aufzudecken, der das Kursgeschehen bestimmt. Warum sollten Sie sich für Order Blocks ICT entscheiden? Freisetzung von Markteinblic
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Han
Auswahl:
Victor Arribas Lopez
21
Victor Arribas Lopez 2025.11.10 07:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.11.13 18:57
Thank you for the 5-star review! I am very glad to hear the EA is flexible and that you're seeing profit. Let's keep it up :)
zuchi69
79
zuchi69 2025.11.09 18:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.11.09 20:23
Thank you! Glad to have you on board :)
Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.11.07 14:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.11.07 19:05
Love this, Michael, thank you for the 5⭐ and for calling out the real value here (true LLM-driven trading + fast updates) You’re right about a community: I’m planning a lightweight Discord/Telegram pilot right after the next couple of updates, so we can speed up prompt sharing and presets together. In the meantime, feel free to drop ideas/results in the product comments, it already helps others a ton. Glad to have you on board!
SashaBerg
68
SashaBerg 2025.10.30 18:27 
 

Huge thanks to Diego for his support. He’s consistently responsive, patient, and genuinely willing to help—no ego, no rush. He listens to whatever trading/setup issues I’m facing, asks the right questions, and guides me step-by-step until it’s fixed. He follows up, checks I’m okay after changes, and treats even “small” questions with respect. It’s rare to find support this thoughtful and dependable. 🙌👍

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.10.30 18:35
Sasha, thank you, that means a lot 🙂
I’m glad we got you sorted, and I’ll keep being here whenever you need.
enoruz
633
enoruz 2025.10.30 07:34 
 

good ea, easy setting, custom own prompt

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.10.30 17:55
Thanks so much! 🙌
Glad the setup felt easy and you’re already playing with custom prompts. Keep me posted on how it goes!
Kyle Sanford
25
Kyle Sanford 2025.10.07 15:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.10.17 01:19
Kyle, this review means a lot! Truly appreciate how much thought and effort you put into it. Seeing someone use the EA the right way, understand it deeply, and actually pass the FIRST FTMO Challenge with it is the best proof of concept we could ask for. Thanks for taking the time to share this in such detail, it’s going to help a lot of traders understand what DoIt Alpha Pulse AI really is about.
paciencia3008
69
paciencia3008 2025.09.23 09:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.09.23 10:26
Thanks a lot! 🙌
That’s exactly what DoIt Alpha Pulse AI aims for, calm risk and sensible entries. I’ll keep posting daily forward updates here. Enjoy It!
Mblue6
94
Mblue6 2025.09.21 08:46 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Diego Arribas Lopez
13537
Antwort vom Entwickler Diego Arribas Lopez 2025.09.21 20:43
Thanks for the review! 'Nearly plug-and-play' - noted, will make setup even simpler next update.
If you find prompts that work well, please share. Some users are getting great results with custom setups. Appreciate the support!
Antwort auf eine Rezension