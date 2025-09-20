DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Handelsroboter für Forex, Gold EA (XAUUSD) und Krypto

Hören Sie auf, Charts zu beobachten. Fangen Sie an, Ihr Leben zu leben.

Sie sind nicht in den Handel eingestiegen, um an einen Bildschirm gefesselt zu sein. Sie sind wegen der Freiheit eingestiegen: Zeitfreiheit, Flexibilität und Seelenfrieden. DoIt Alpha Pulse AI wurde für Händler entwickelt, die eine automatisierte Ausführung durch echte KI-Modelle, mit ernsthaften Risikokontrollen und transparenter Live-Verfolgung wünschen.



PREISE & ROADMAP (TRANSPARENT)

Early Adopters starteten mit 197 USD (Phase 1).

Aktueller Preis: 397 USD (stabile Phase mit mehreren Voreinstellungen + Multi-Provider-KI-Unterstützung).

Geplante nächste Phasen (Preiserhöhungen bei Auslieferung wichtiger Meilensteine):

Phase 3 - 597 USD: Modul "Korrelierte Paare" (nach Freigabe und Validierung).

Phase 4 - 997 USD: Portfoliomanagement / Allokationsebene (nach Freigabe und Validierung).

Warum der Preis steigt:

- In jeder Phase kommen weitere wichtige Funktionen, mehr Voreinstellungen und fortgesetzte Unterstützung für KI-Modelle hinzu

- Frühzeitige Käufer sichern sich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erhalten Zugang zu laufenden Updates

Falls Sie es in Betracht ziehen: 397 USD ist die aktuelle Stufe vor dem nächsten großen Meilenstein.

🔴LIVE-ERGEBNISSE (ÜBERPRÜFEN SIE, BEVOR SIE KAUFEN)

Überprüfte Live-Signale (Vorwärtstests), die alle 24 Stunden aktualisiert werden:

Signal Baseline: https://shorturl.at/79YD9

Signal Spotline: https://shorturl.at/ubG6e

Tipp: Öffnen Sie jedes Signal und überprüfen Sie Wachstum, Drawdown und die Registerkarte Historie, um den Ausführungskontext zu erfahren. Die Ergebnisse variieren je nach Aufforderung und Risikoprofil.

WAS ES IST

DoIt Alpha Pulse AI ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der direkt mit führenden AI-Anbietern (GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen) verbunden ist. Er analysiert Multi-Timeframe-Marktstrukturen in Echtzeit und kann auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Voreinstellungen und Regeln Trades eröffnen, verwalten und schließen.

Dies ist keine "KI", die auf alte Indikatoren aufgesetzt wird. Es verwendet Live-KI, die auf Ihren Chartdaten basiert.

WAS SIE BEKOMMEN (WARUM ES WICHTIG IST)

- Verifizierte Live-Forward-Tests, die Sie vor dem Kauf überprüfen können (Links oben)

- Kein Martingal. Kein Raster. Keine gefährlichen Strategien

- Professionelles Risikomanagement für den realen Handel, kein Hype

- Inklusive Voreinstellungen, damit Sie nicht mit einer leeren Eingabeaufforderung beginnen müssen

- Funktioniert mit jedem Symbol (einschließlich spezieller Gold EA-Voreinstellungen für XAUUSD)

WARUM DIE MEISTEN EAs scheitern (UND WARUM DIESER ANDERS IST)

Märkte ändern sich. Statische Algorithmen tun das nicht.

Dieser EA verwendet echte KI, die sich an Trends, Schwankungen und volatile Bedingungen anpasst. Sie können auch zu neueren KI-Modellen wechseln, wenn diese verfügbar werden, ohne Ihre voreingestellte Logik zu ändern.

SIE BEHALTEN DIE KONTROLLE (WÄHLEN SIE AUTONOMIE)

Volle Autonomie: Die KI öffnet, verwaltet und schließt Positionen automatisch

Moderat: KI öffnet/schließt, verändert aber nicht SL/TP

Konservativ: KI schlägt nur vor, Sie führen manuell aus

Ihr Konto. Ihre Regeln.

EMPFOHLENE VOREINSTELLUNGEN (BESTE AUSGANGSBASIS)

Diese beiden Voreinstellungen sind die zuverlässigste Ausgangsbasis und für einen konsistenten, stressarmen Handel konzipiert:

Generische hohe Wahrscheinlichkeit

- Mittelwertumkehr in etablierten Bereichen

- Konservativ durch Design (Qualität vor Quantität)

- Entwickelt, um mit jedem Symbol zu arbeiten

- Konservative Konfidenzschwelle (65%) konzentriert sich auf Setups mit hoher Überzeugungskraft

- Verwendet H1-Analyse mit M15/H4/D1-Kontext

Generische Trendfortsetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit

- Trendfortsetzung über Pullback und Wiederbeschleunigung

- Geduldige Einstiege nur, wenn die Struktur klar ist

- Entwickelt, um das Verfolgen von Bewegungen zu vermeiden

- Entwickelt, um mit jedem Symbol zu arbeiten

ZUSÄTZLICHE VOREINSTELLUNGEN ENTHALTEN (EINSATZBEREIT)

XAUUSD Intraday M15 (Gold) - Multi-Timeframe-Strukturhandel

ICT Methodology M15 (Gold) - Orderblöcke, FVG, Liquiditäts-Sweeps

XAUUSD Lateral Expert (Gold) - Range-Trading, Mean-Reversion 24/7

XAUUSD Breakout Specialist (Gold) - Konservativer Breakout 24/7

XAGUSD Structure H1 (Silber) - Struktureller Swing-Handel

ETHUSD Default (Ethereum) - Krypto 24/7 Strukturhandel

Hinweis: Symbolspezifische Voreinstellungen sind für diese Märkte optimiert. Testen Sie sie immer zuerst in der Demo, wenn Sie sie für andere Paare verwenden.

RISIKOSCHUTZ (MEHRSCHICHTIG)

- Konfidenzschwellen (filtert Trades von geringer Qualität)

- ATR-basierter dynamischer Stop-Loss (passt sich der Volatilität an)

- Exposure-Kontrolle (verhindert Overtrading in derselben Zone)

- Daily Drawdown-Limits (automatischer Stop bei Überschreiten des Tagesverlusts)

- Trading-Idee-Limits (begrenzt Trades pro Idee)

- RRR-Filter (nimmt nur Trades oberhalb des Mindestrisikos:Reward an)

- PropFirm-kompatible Einstellungen (Schutz vor Daily Drawdown und Gewinnziele)

UNTERSTÜTZTE KI-ANBIETER (FLEXIBEL)

DoIt Alpha Pulse AI unterstützt die wichtigsten AI-Anbieterfamilien:

OpenAI (GPT / o-series)

Anthropic (Claude)

Google (Gemini)

xAI (Grok)

DeepSeek

Alibaba (Qwen)

Modell-Schnellauswahlen (Beispiele zur Vereinfachung):

OpenAI: GPT-5.2, GPT-4 Turbo, o1

Anthropic: Claude 4.5 Opus, Sonnet, Haiku

Google: Gemini 3 Pro, Gemini 3 Flash

xAI: Grok-4, Grok-3

DeepSeek: DeepSeek V3, Reasoner

Alibaba: Qwen Max, Plus, Flash

Wichtig: Die obige Modellliste ist NICHT erschöpfend. Sie können jeden Modellnamen eingeben/verwenden, der in Ihrem Anbieterkonto verfügbar ist (Modellnamen ändern sich mit der Zeit).

Sie können jederzeit den Anbieter wechseln.

BENUTZERDEFINIERTE STRATEGIE-EINGABEAUFFORDERUNGEN (EINFACHE SPRACHE, KEINE KODIERUNG)

Definieren Sie Ihre eigene Handelslogik in einfacher Sprache.

Beispiel:

"Handeln Sie nur, wenn der Kurs das Hoch der Londoner Sitzung mit einer bearish engulfing candle auf M15 ablehnt und das Tief der asiatischen Sitzung anvisiert."

WICHTIG, BEVOR SIE KAUFEN

KI-API-Zugang: Sie benötigen einen API-Schlüssel von Ihrem gewählten Anbieter. Einige Anbieter bieten je nach Konto/Region kostenlose Stufen an. Typische Kosten sind etwa 5-20 $/Monat für aktiven Handel (je nach Anbieter/Modell und Aktivität).

Backtesting: in Strategy Tester nicht möglich, da der EA Live-AI-API-Verbindungen benötigt. Verwenden Sie die Live-MyFxBook-Forward-Tests und Demokonten zum Testen.

Verwendung mehrerer Paare: ja. Hängen Sie so viele Charts an, wie Sie möchten (jede Instanz benötigt ihre eigene magische Zahl). Generische Voreinstellungen sind so konzipiert, dass sie mit jedem Symbol funktionieren.

WAS ENTHALTEN IST

DoIt Alpha Pulse AI EA (MT5)

Vollständige Dokumentation (Setup, Konfiguration, Strategien)

12+ professionelle Presets (sofort einsatzbereit)



Lebenslange Updates (neue AI-Modelle, Funktionen, Verbesserungen)

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein verantwortungsvolles Risikomanagement.

DoIt Alpha Pulse AI - Intelligenter handeln. Besser leben.

