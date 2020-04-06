SmartStep FX

🔥 SmartStep FX - La nueva generación de trading en Forex

Estás buscando un Asesor Experto sólido y totalmente automatizado listo para generar ganancias consistentes en Forex?
SmartStep FX está diseñado para traders que quieren resultados reales con una estrategia probada.

🚀 ¿Qué hace que SmartStep FX sea único?

SmartStep FX viene con parámetros optimizados - no es necesario cambiar nada.

✅ Optimizado para AUDCAD en M5 - un par estable con una volatilidad relativamente baja.✅ Gestión dinámica de la parrilla - niveles de entrada personalizables en pips para adaptarse a las condiciones del mercado.

Crecimiento progresivo del lote con un multiplicador inteligente.

Take Profit oculto para evitar la manipulación del broker.

✅ O bjetivo de beneficio diario: detenga el EA una vez alcanzado su objetivo.

Protecciones de seguridad avanzadas incluidas.

Parámetros clave

  • Depósito mínimo: $1000

  • Plazo: M5

  • Par recomendado: AUDCAD

  • Lote inicial: 0.01 (ajustable)

  • Objetivo diario opcional: 100 USD

🏆 ¿Por qué elegir SmartStep FX?

SmartStep FX 1.0 combina robustez + flexibilidad. No se trata de un EA de cuadrícula más: su sistema de pasos dinámicos y su gestión del riesgo lo convierten en una potente herramienta tanto para traders conservadores como para aquellos que buscan acelerar su crecimiento.


- broker con el spread más bajo: https://icmarkets.com/?camp=64558

- broker con el spread más bajo: https://www.exclusivemarkets.com/register?ib=12214115


