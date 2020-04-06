SmartStep FX
- Asesores Expertos
- Carlos Mendez Sanchez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
🔥 SmartStep FX - La nueva generación de trading en Forex
Estás buscando un Asesor Experto sólido y totalmente automatizado listo para generar ganancias consistentes en Forex?
SmartStep FX está diseñado para traders que quieren resultados reales con una estrategia probada.
🚀 ¿Qué hace que SmartStep FX sea único?
✅ SmartStep FX viene con parámetros optimizados - no es necesario cambiar nada.
✅ Optimizado para AUDCAD en M5 - un par estable con una volatilidad relativamente baja.✅ Gestión dinámica de la parrilla - niveles de entrada personalizables en pips para adaptarse a las condiciones del mercado.
✅ Crecimiento progresivo del lote con un multiplicador inteligente.
✅ Take Profit oculto para evitar la manipulación del broker.
✅ O bjetivo de beneficio diario: detenga el EA una vez alcanzado su objetivo.
✅ Protecciones de seguridad avanzadas incluidas.
Parámetros clave
Depósito mínimo: $1000
Plazo: M5
Par recomendado: AUDCAD
Lote inicial: 0.01 (ajustable)
Objetivo diario opcional: 100 USD
🏆 ¿Por qué elegir SmartStep FX?
SmartStep FX 1.0 combina robustez + flexibilidad. No se trata de un EA de cuadrícula más: su sistema de pasos dinámicos y su gestión del riesgo lo convierten en una potente herramienta tanto para traders conservadores como para aquellos que buscan acelerar su crecimiento.
