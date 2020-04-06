🚀 QuantumCross - Der EA, den Sie schon immer gesucht haben!





📊 ECHTE LEISTUNGSÜBERWACHUNG

Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/quantumcross/11745157





Empfohlene Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD

Idealer Zeitrahmen: M15

⚖️ Empfohlene Risiko- & Leverage-Einstellungen

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Probleme mit freien Margen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

Leverage 1:100 → Sicherer Einsatz bis zu einem erheblichen Risiko auch bei Konten ab $1000 .

Hebelwirkung 1:500 → $500

Unser EA stellt sich automatisch auf den Modus mit geringem Risiko ein, um maximale Sicherheit zu gewährleisten, aber Sie haben immer die Flexibilität, die Risikoparameter entsprechend Ihrer Kontogröße und den Hebelbedingungen anzupassen.

🔥 Die wichtigsten Vorteile, die den Unterschied machen

Ein Chart, alle Paare 👉 Vergessen Sie das Öffnen von Dutzenden von Fenstern - verwalten Sie alles von nur einem Chart aus.

Bewährte Ergebnisse: solide Backtests und hervorragende Live-Performance.

Einfachste Bedienung: Einfach mit den Standardeinstellungen in den Chart einfügen und los geht's.

Erschwinglicher Preis: viel günstiger als andere sogenannte "Premium"-EAs.

⚡ S chnelle Installation

Platzieren Sie QuantumCross EA auf einem einzelnen M15-Chart (empfohlen: AUDCAD).

Wenn Ihr Broker Suffixe verwendet (z.B. AUDCAD.a), aktualisieren Sie einfach den Parameter Symbol.

Verwenden Sie nur die empfohlenen Paare (alles ist werkseitig vorkonfiguriert!).

📌 Grundlegende Anforderungen

Ist nicht auf Spread oder Slippage angewiesen, funktioniert aber immer besser mit einem zuverlässigen ECN-Broker.

Lassen Sie ihn 24/7 auf einem VPS laufen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Empfohlene Hebelwirkung: 1:500 für geringes Risiko.

Funktioniert perfekt auch mit einem Hebel von 1:100 ab nur $1000 bei mittlerem Risiko.

🎯 Intelligentes Risikomanagement

Volle Kontrolle über das Raster: Aktivieren/Deaktivieren neuer Rasteröffnungen.

Flexible Methoden zur Losgrößenbestimmung: feste, dynamische, prozentuale oder automatische Voreinstellungen je nach Ihrem Stil.

Maximale Lot-, Spread- und Slippage-Grenzen.

Hedging-Option (Kauf und Verkauf für dasselbe Symbol).

Feiertagsfilter (Weihnachten und Neujahr).

Max Drawdown-Schutz: Bei Überschreitung schließt der EA automatisch alle Positionen.

🧠 Optimierte Strategie

Anpassbarer TakeProfit für Initial- und Grid-Trades (mit optionalem gewichtetem TP).

Konfigurierbarer StopLoss (mit der Option, ihn vor dem Broker zu verbergen 😉 ).

📊 Leistungsstarkes Rastersystem

Einstellbarer Mindestabstand zwischen den Trades.

Intelligenter Abstand, der sich an die Marktvolatilität anpasst.

Progressive Multiplikatoren für 2., 3. und weitere Trades.

Vollständig kontrollierte maximale Anzahl von Geschäften, um das Risiko unter Kontrolle zu halten.

✨ Zusammenfassung:

QuantumCross EA ist eine einfach zu bedienende, leistungsstarke und erschwingliche Handelslösung, die so konzipiert ist, dass sie problemlos läuft.

Perfekt für Trader, die nach Automatisierung und konsistenten Ergebnissen suchen.



