Quantumcross

🚀 QuantumCross - Der EA, den Sie schon immer gesucht haben!


📊 ECHTE LEISTUNGSÜBERWACHUNG

Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/quantumcross/11745157


Empfohlene Währungspaare: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Idealer Zeitrahmen: M15

⚖️ Empfohlene Risiko- & Leverage-Einstellungen

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Probleme mit freien Margen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

  • Leverage 1:100 → Sicherer Einsatz bis zu einem erheblichen Risiko auch bei Konten ab $1000.

  • Hebelwirkung 1:500 → $500

Unser EA stellt sich automatisch auf den Modus mit geringem Risiko ein, um maximale Sicherheit zu gewährleisten, aber Sie haben immer die Flexibilität, die Risikoparameter entsprechend Ihrer Kontogröße und den Hebelbedingungen anzupassen.

🔥 Die wichtigsten Vorteile, die den Unterschied machen

  • Ein Chart, alle Paare 👉 Vergessen Sie das Öffnen von Dutzenden von Fenstern - verwalten Sie alles von nur einem Chart aus.

  • Bewährte Ergebnisse: solide Backtests und hervorragende Live-Performance.

  • Einfachste Bedienung: Einfach mit den Standardeinstellungen in den Chart einfügen und los geht's.

  • Erschwinglicher Preis: viel günstiger als andere sogenannte "Premium"-EAs.

⚡ S chnelle Installation

  • Platzieren Sie QuantumCross EA auf einem einzelnen M15-Chart (empfohlen: AUDCAD).

  • Wenn Ihr Broker Suffixe verwendet (z.B. AUDCAD.a), aktualisieren Sie einfach den Parameter Symbol.

  • Verwenden Sie nur die empfohlenen Paare (alles ist werkseitig vorkonfiguriert!).

📌 Grundlegende Anforderungen

  • Ist nicht auf Spread oder Slippage angewiesen, funktioniert aber immer besser mit einem zuverlässigen ECN-Broker.

  • Lassen Sie ihn 24/7 auf einem VPS laufen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:500 für geringes Risiko.

  • Funktioniert perfekt auch mit einem Hebel von 1:100 ab nur $1000 bei mittlerem Risiko.

🎯 Intelligentes Risikomanagement

  • Volle Kontrolle über das Raster: Aktivieren/Deaktivieren neuer Rasteröffnungen.

  • Flexible Methoden zur Losgrößenbestimmung: feste, dynamische, prozentuale oder automatische Voreinstellungen je nach Ihrem Stil.

  • Maximale Lot-, Spread- und Slippage-Grenzen.

  • Hedging-Option (Kauf und Verkauf für dasselbe Symbol).

  • Feiertagsfilter (Weihnachten und Neujahr).

  • Max Drawdown-Schutz: Bei Überschreitung schließt der EA automatisch alle Positionen.

🧠 Optimierte Strategie

  • Anpassbarer TakeProfit für Initial- und Grid-Trades (mit optionalem gewichtetem TP).

  • Konfigurierbarer StopLoss (mit der Option, ihn vor dem Broker zu verbergen 😉 ).

📊 Leistungsstarkes Rastersystem

  • Einstellbarer Mindestabstand zwischen den Trades.

  • Intelligenter Abstand, der sich an die Marktvolatilität anpasst.

  • Progressive Multiplikatoren für 2., 3. und weitere Trades.

  • Vollständig kontrollierte maximale Anzahl von Geschäften, um das Risiko unter Kontrolle zu halten.

Zusammenfassung:
QuantumCross EA ist eine einfach zu bedienende, leistungsstarke und erschwingliche Handelslösung, die so konzipiert ist, dass sie problemlos läuft.
Perfekt für Trader, die nach Automatisierung und konsistenten Ergebnissen suchen.


Empfohlene Produkte
Nirio Experts
Tatiana Savkevych
Experten
Nirio : Ihr zuverlässiger Dirigent auf dem Forex-Markt Nirio ist ein Hightech-Handelsroboter, der speziell für Forex-Händler entwickelt wurde. Dieses innovative Tool ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die es Händlern ermöglichen, ihre Transaktionen und Strategien effektiv zu verwalten. Der Preis für die ersten Nutzer wird reduziert und steigt mit der Zeit an. Vorteile Nirio : Verlässlichkeit und Stabilität: Nirio wurde nach den höchsten Zuverlässigkeits- und Stabilitätsstandards en
Inquisitor ECN
Yury Salikaev
Experten
Ein Handelsexperte ohne Indikatoren, der nach dem Ende der amerikanischen Handelssitzung um 22 Uhr (MEZ) arbeitet. Ideal für die Arbeit auf Konten mit niedrigen Spreads mit oder ohne Kommission https://www.mql5.com/en/signals/779500 Unterschiede zu EA Inquisitor Lite: - Kommissionsabrechnung, der Algorithmus ist angepasst, um auf ECN, Raw-Spread Konten mit einem Spread nahe Null zu arbeiten; - Verbot von Eingängen in Richtung der Trendabweichung in Murrey-Umkehrzonen; - die Option, mit virtuell
Remora fish
Marta Gonzalez
Experten
Du weißt, dass du kein Hai bist, aber vielleicht kannst du ein Remora-Fisch sein. Du musst nur einen Hai ausfindig machen und dich von dessen Überresten ernähren. Dieses System verwendet einen Indikator, der die Bewegungen des Hais erkennt und sich zu seinen Gunsten positioniert, indem es seinen Fang ausnutzt. Dieses System analysiert den Markt und sucht nach den Wellen, die der Hai im Forex-Meer erzeugt, wenn er den Markt angreift. Sobald die Hai-Attacke lokalisiert ist, betritt es den Markt
SureBot
Salvador Ursua
Experten
SureBot ist ein sehr einfacher und dennoch leistungsfähiger Handelsroboter mit einem Startguthaben von nur $100. Alles, was Sie tun müssen, ist, ihn auf Ihrer MT4-Plattform zu installieren und er wird den Handel automatisch durchführen, ohne dass Sie ihn überwachen müssen. Sie werden auch benachrichtigt, wenn ein Auftrag mit der Ausführung begonnen hat. Installieren Sie einfach die MT4-App auf Ihrem mobilen Gerät (z. B. Android/iPhone). Die App führt Aufträge basierend auf dem potenziellen Tren
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
Experten
Wahrscheinlichkeits- und Risikomanagement-basierter Handelsalgorithmus EA. Dieser EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen, in der Tat nimmt es nicht den Zeitrahmen in Rechnung. Bitte machen Sie einen Backtest und generieren Sie die optimierten Werte für Ihren MT4-Broker. Bitte verwenden Sie die optimierten Eingabeparameter nur für das gegebene Währungspaar und ändern Sie TP oder SL nicht, sobald der Handel platziert ist. Da die Wahrscheinlichkeit eines Münzwurfs besteht, dass die Kauf- und Verkaufs
FREE
True HFT
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Experten
SIE MÜSSEN VOR DEM TESTEN UND KAUFEN OPTIMIEREN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ES FÜR SIE FUNKTIONIERT. GRÖSSERE AKTUALISIERUNG RECHTZEITIG, DAMIT DER BENUTZER OPTIMIEREN KANN. VERWENDEN SIE WEITERHIN ULTRA VPS FÜR UNTER MILLISEKUNDEN. DIE ERGEBNISSE KÖNNEN JE NACH BROKER UND VPS FÜR BESTELLUNGEN VARIIEREN. MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102748 High-Frequency Trading EA eignet sich am besten für echte FX-Konten auf Profi-Niveau, die HFT + Auffüllen mit echter Liquidität ermögl
BG Night Line
Boris Gulikov
Experten
BG Night Line ist ein Ratgeber für den Handel in der asiatischen Handelssitzung. Die Handelsstrategie basiert auf dem klassischen Ansatz der Rückkehr des Preises zu seinem Durchschnittswert. Bei der Arbeit werden die im Terminal eingebauten Standard-Handelsindikatoren verwendet. Aufgrund der relativ großen Stop-Losses und der Verwendung mehrerer Mittelwert-Orders ist es für den ADVISER unkritisch, Spreads bei geringer Liquidität auszuweiten, und es bestehen keine hohen Anforderungen an eine schn
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
MR BEAST GRID UND PIPS EMPFOHLENE EUR USD METRICA H1 Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Werkzeug zur Erleichterung des Intraday-Handels entwickelt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Roboters gewisse Risiken birgt und keine Garantie für beständige Gewinne auf dem Forex-Markt bietet. Der Handelsroboter basiert auf Algorithmen und Strategien, die ich entwickelt habe und die auf der Grundlage meines Wissens und meiner Erfahrung im Bereich des Handels entstanden sind. Die
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
King Gold Grid Wir sind stolz darauf, Ihnen den revolutionären Grid System Expert Advisor zu präsentieren, ein Meisterwerk von Mr. Beast. Dieses außergewöhnliche Produkt zeichnet sich als eines der besten seiner Klasse aus und besticht durch sein hervorragendes Risikomanagement und seine Goldkompetenz. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt, um die Effizienz zu optimieren und die Gewinne zu maximieren, und ist der unbestrittene Marktführer in der Welt der Grid-Systeme. Seine Fähigkeit
OnlyBlackBox
Alex Bruna Garcia
Experten
MT5 version Es handelt sich um einen Handelsalgorithmus und einen Expert Advisor, der speziell für den Einsatz in Finanzierungsprüfungen, Live-Finanzierungskonten und persönlichen Konten entwickelt wurde. Die Strategie basiert auf dem Smart-Money-Konzept, das nach Veränderungen in der Marktstruktur und Ungleichgewichten sucht und sich an die Anforderungen dieser Art von Unternehmen anpasst. Die Strategie wurde über Jahre hinweg auf dem US30-Markt in einem H1-Zeitrahmen mit Effektivität und unte
Nasdaq 11
Sami Saydam
Experten
Neues Update: 13. September 2024 Es handelt sich um einen sehr einfachen automatisierten Trader, der auf den meisten Instrumenten der Plattform Forex MT4 funktioniert. Es ist eine Kombination zwischen dem von Sami Saydam erfundenen Indikator https://www.mql5.com/en/market/product/87142 und anderen bekannten Indikatoren. Es läuft dieses Signal seit dem 4. September 2024: https: //www.mql5.com/en/signals/2257651 Sie können es immer live beobachten. Dieser EA wurde 2010 unter der Nummer 316009 für
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Experten
Prototyp 2 ist ein automatisiertes No-Martingale-System, das in einer 15-jährigen Historie gut getestet wurde und gute Ergebnisse im realen Handel zeigt. Die Standardeinstellungen sind für EURUSD M15 geeignet, jedoch ist der EA für alle Währungspaare und Zeitrahmen durch seine Eingabeparameter gut anpassbar. Der Expert Advisor eignet sich sowohl für Anfänger, da er nur an einen Chart angehängt werden muss, als auch für erfahrene Trader, da der EA neben dem automatischen Modus auch Optionen für m
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experten
Die Quantenstrategie ist eine Kombination aus Quantenüberlagerung und Handelssignalmodell. EA Quantum Dark Gold bestimmt gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen für jedes Signal und platziert gleichzeitig 2 Aufträge Buy Stop und Sell Stop. Dann bestimmt das Momentum, welche Orderposition ausgeführt wird und storniert die verbleibende schwebende Order. Diese interessante Idee bildet den Quantum Dark Gold mit einer einzigartigen Einstiegsmethode. Offene Positionen werden dann durch Trailing-, S
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
Milch Cow Multi Pro
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Multi Pro EA " ist ein Tool, das Ihnen die technischen Analysetools und die berühmten Metatrade-Indikatoren für 28 Währungspaare in einem Chart zur Verfügung stellt. Es wurde auch entwickelt, um Ihnen zu ermöglichen, manuell und automatisch nebeneinander zu handeln. Der Experte enthält alle interaktiven Bildschirmfunktionen, die Ihnen helfen, die Einstellungen während des Betriebs des Experten mit einer großen Anzahl von Schaltflächen und einfachen Kontrollkästchen anzupassen. Er enthä
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Experten
Die wiederholte Umsetzung einer soliden Strategie erweist sich oft als anspruchsvolle Aufgabe. Wir verstehen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, und deshalb stellen wir Ihnen " Diamond Hedge " vor. Diese revolutionäre Lösung bietet eine gewinnbringende Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Erfolg zu genießen, ohne stundenlang Charts zu überwachen. Wichtig! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, und ich werde Ihnen die von mir verwendeten Parameter zur Verfügung stellen! Wie es funktioniert? Richt
FREE
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experten
MaxProfitDZ Expertenratgeber MaxProfitDz v1.4 Empfehlungen Symbol: ALL PAIRS ..i Empfohlen EURUSD. Zeitrahmen:1M. Makler: ALLE Makler . niedriger Spread/Kommission, 1:500 Hebel Empfohlene Mindesteinlage: $500 USD Losgröße für 500$ : 0.01 Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung und mit einem Spread von 0,1-2 Punkten. Ein sehr schneller VPS ist erforderlich Parameter EA TrendON=true (Lesen Sie den Hinweis) MMTyp = 2 LosMultiplikator = 1 LotConst_oder_nicht = TRUE Take Profit :5-10 Pips f
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experten
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN!!! Aktualisiert Juni 2020 Reiner technischer Indikator Nicht Martingal Nicht Hedging Nicht Grid Weniger Risiko / Mehr Belohnung Größe der Lose: 200 $ / 0,01 Standard-Lose Währung : am besten auf GOLD (XAUUSD) & SILBER (XAGUSD) ********** : ( nicht empfohlen ) NZD , JPY , CHF Zeitrahmen : H1 ( empfohlen ) oder höher Überleben bei Seitwärtsbewegung / Starker Gewinn bei Trend / Geringer Drawdown ( weniger als 30% )
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Look Out
MyStudio.link SL
Experten
LookOut ist ein EA, der auf einem Algorithmus basiert, der neben der standardmäßigen technischen Analyse, wie der Momentum-Bewertung , kurz- und mittelfristigen Markttrends oder der vorübergehenden und strukturellen Volatilität , eine exklusive intelligente Identifizierung typischer Risikomuster des EURUSD-Paares beinhaltet. Es nutzt einen adaptiven Martingale-Handel , auf intelligente und dynamische Weise, weit entfernt von der klassischen und mechanischen Konzeption dieser Technik. Ein engma
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test     The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren Tests an       Ergebnisse. Fragen? Bitte wenden Sie sich an       fragen. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:      
FREE
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Experten
Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Er verwendet ein Sy
Forex Trader Pro
Cedric Mike Florina
Experten
Forex Trader Pro — Dein automatischer Forex-Trading-Roboter! Offizieller Kanal & Support: t.me/TradeSense_FX Kompatibel mit MT4 | Kostenlose Updates | Lizenz für 5 Konten Warum Forex Trader Pro? Suchst du nach einem vollständigen, intelligenten und anpassungsfähigen automatischen Handelssystem , das sich jeder Marktsituation anpasst? Forex Trader Pro ist mehr als nur ein einfacher EA — es ist eine professionelle Plattform für algorithmisches Trading , entwickelt für Leistung, Kontro
Euro Scalper MT4
Andrey Vasilenko
Experten
Der Expert Advisor handelt in Richtung des aktuellen Trends. Der Algorithmus basiert auf der Berechnung der Breite der Handelsspanne für ein bestimmtes Intervall und der Bewertung von Kursbewegungen in kurzen Zeitabständen. Überschreitet der Impulswert einen bestimmten Prozentsatz der Handelsspanne, wird eine Position in Trendrichtung eröffnet. Die Impulse werden zusätzlich durch eine spezielle Technik gefiltert. Bei der Auswertung von Impulsen wird die Tick-Historie innerhalb des Balkens nicht
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experten
HFT Prop Firm EA, auch bekannt als Green Man aufgrund seines markanten Logos, ist ein Expert Advisor (EA), der speziell dafür entwickelt wurde, Herausforderungen oder Bewertungen von proprietären Handelsfirmen (prop firms) zu überwinden, die Hochfrequenzhandel (HFT)-Strategien erlauben. Für begrenzte Zeit: kostenlose Hilfsprogramme im Wert von $198, wenn Sie HFT Prop Firm EA kaufen MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performance Monitor (ab $200): Broker: IC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Weitere Produkte dieses Autors
SignalFusion 5
Carlos Mendez Sanchez
Indikatoren
SignalFusion 5 Vollständige Marktübersicht in einem Chart. Überwachen Sie mehrere Paare in Echtzeit, wandeln Sie Daten in klare Entscheidungen um und erkennen Sie Chancen für Scalping, Daytrading und Swing. Funktioniert mit den wichtigsten Währungen wie EUR/USD und GBP/USD und auch mit exotischen Währungen. Erweitert das Toolkit eines jeden Händlers um einen unmittelbaren Wert. 5 integrierte Indikatoren. Kombiniert fünf Signale in einer einzigen optimierten Liste und läuft standardmäßig mi
FREE
Easy RSI divergences
Carlos Mendez Sanchez
Indikatoren
Easy RSI Divergences - Erschließen Sie sich den Divergenzhandel auf professionellem Niveau Easy RSI Divergences ist ein hochmoderner Indikator für MetaTrader 4, der für Händler entwickelt wurde, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen, indem sie RSI-Divergenzen (Relative Strength Index) in Echtzeit genau erkennen. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool verwandelt komplexe Marktsignale in klare, umsetzbare Erkenntnisse. Der Indikator erkennt automatisch sowohl klassische Div
SmartStep FX
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartStep FX - Die neue Generation des Rasterhandels Sind Sie auf der Suche nach einem soliden, vollautomatischen Expert Advisor , mit dem Sie konstante Gewinne im Forex-Handel erzielen können? SmartStep FX wurde für Trader entwickelt, die mit einer bewährten Strategie echte Ergebnisse erzielen wollen. Was macht SmartStep FX einzigartig? SmartStep FX wird mit optimierten Parametern geliefert - Sie brauchen nichts zu ändern. Optimiert für AUDCAD auf M5 - ein stabiles Paar mit relativ ge
Galigold
Carlos Mendez Sanchez
Experten
Wichtig zum Herunterladen des Sets: https: //www.mql5.com/es/market/product/148482/comments?source=Site GaliGold - Master the U.S. Open Kernidee Nutzen Sie das anfängliche Momentum der Wall Street in Gold (XAUUSD) mit disziplinierter Ausführung. Hauptvorteile ️ Zeitpunkt des Liquiditätsspitzenwerts Ausbrüche aus der vorherigen Handelsspanne Trendfolgendes Ausstiegsmanagement Optionale Positionsskalierung für schnellere Erholung ️ Absicherung gegen ungünstige Bedingungen
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingunge
BasketCloser
Carlos Mendez Sanchez
Utilitys
BasketCloser - Intelligenter Korbschluss nach Gewinn oder Verlust Übernehmen Sie die Kontrolle über die Ergebnisse: Legen Sie ein Geldziel fest, um alle Positionen zu schließen, wenn der Korb diesen Gewinn erreicht, und eine globale Verlustobergrenze, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu stoppen. Funktioniert pro Symbol oder für das gesamte Konto, mit der Option, schwebende Aufträge einzubeziehen. Ein übersichtliches Chart-Panel zeigt Aufträge, Gesamtlots und aggregierte P/L in Echtzeit a
Close Button FX
Carlos Mendez Sanchez
Utilitys
Close Button Panel - Sofortige Handelskontrolle, maximale Präzision Überblick: Close Button Panel ist ein Hochgeschwindigkeits-Handelsmanagement-Tool für MetaTrader 4, das für Trader entwickelt wurde, die absolute Kontrolle und sofortige Ausführung verlangen. Vergessen Sie die Registerkarte "Handel" - verwalten Sie alle Ihre Positionen direkt vom Chart aus mit einem einzigen Klick über ein übersichtliches, modernes schwebendes Panel. Warum Händler es wählen: Ein-Klick-Ausführung: Schließen Si
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension