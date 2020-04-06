Smart Breakout Zones EA

Automatisierter London Session Breakout Expert Advisor für MetaTrader 5

Produktübersicht

Smart Breakout Zones EA ist ein vollautomatisches London Session Breakout Trading System, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Der Expert Advisor wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten während der London Session zu identifizieren und Trades automatisch basierend auf vordefinierten Regeln auszuführen.

Der EA macht manuelle Range Drawings und diskretionäre Eingaben überflüssig, indem er die Ausbruchszone berechnet, sie auf dem Chart anzeigt und die Trades automatisch verwaltet.

Handelskonzept

Die Londoner Sitzung ist eine der aktivsten Perioden auf den Devisen- und CFD-Märkten.

Smart Breakout Zones EA konzentriert sich auf die Erfassung von Kursbewegungen, die auftreten, wenn der Markt aus der Konsolidierungsspanne vor der Londoner Sitzung ausbricht.

Der Ausbruchsbereich wird anhand von benutzerdefinierten Stunden vor der Londoner Sitzung berechnet. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn der Preis eindeutig über oder unter diese Spanne ausbricht.

Wichtigste Merkmale

Automatische Berechnung und Visualisierung der Ausbruchszone

Handelt sowohl bullische als auch bearische Ausbrüche

Ein Handel pro Ausbruchszone zur Vermeidung von Overtrading

Eingebaute Handelsfilter zur Reduzierung falscher Ausbrüche

Automatische Platzierung von Stop Loss und Take Profit

Optionaler Trailing-Stop und Break-Even-Management

Einstellbare Handelszeiten und Risikoeinstellungen

Handelsmanagement

Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden unmittelbar nach der Auftragsausführung platziert.

Die optionale Trailing-Stop- und Break-Even-Logik kann aktiviert werden, um offene Positionen entsprechend der Marktbewegung zu verwalten.

Alle Parameter sind konfigurierbar, so dass der EA an verschiedene Symbole und Handelsstile angepasst werden kann.

Empfohlene Verwendung

Der EA eignet sich für Händler, die einen strukturierten und regelbasierten Handel während der Londoner Sitzung bevorzugen.

Er kann sowohl von Anfängern verwendet werden, die ein fertiges System wünschen, als auch von erfahrenen Händlern, die eine Londoner Breakout-Strategie automatisieren möchten.

Unterstützte Symbole und Timeframes

Der EA funktioniert mit den meisten Forex-Paaren, Metallen und Indizes.

Die beste Leistung wird in der Regel bei GBPUSD, EURUSD, USDJPY, XAUUSD und den wichtigsten Indizes erzielt.

Empfohlene Zeitrahmen sind M15 bis H1.

Plattform-Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Broker-Typ: ECN und Standard-Broker werden unterstützt

Produkt-Unterstützung

Produktunterstützung wird über den MQL5 Produktkommentarbereich und das MQL5.com Nachrichtensystem bereitgestellt.

Updates und Korrekturen werden über den offiziellen Markt-Update-Mechanismus bereitgestellt.