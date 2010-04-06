Aurus Ultimate XAUUSD PRO

Ein intelligenter Handelsroboter für XAUUSD, der für den Einsatz unter schwierigen Marktbedingungen entwickelt wurde und sich auf Stabilität, Risikokontrolle und transparente Entscheidungsfindung konzentriert.

Aurus Ultimate PRO verwendet eine mehrstufige Marktanalyse, die eine verhaltensbasierte Preisbewertung, wichtige Angebots- und Nachfrageniveaus und eine Filterung auf der Grundlage der Richtung des zugrunde liegenden Kontextes kombiniert. Der Roboter erhöht das Risiko nach Verlustphasen nicht und kontrolliert die Handelsaktivität während des Tages streng.

Besonderes Augenmerk wird auf die Visualisierung gelegt: Der Händler sieht immer, wo der Markt einen Einstieg erlaubt, in welche Richtung der Handel erlaubt ist und wann Transaktionen durch das Sicherheitssystem blockiert werden.

Der Roboter passt sich der Marktdynamik an, verwaltet automatisch die Positionsvolumina und unterstützt den Handel mit dem Schwerpunkt auf Kapitalerhalt.

Hauptmerkmale

Arbeitet mit XAUUSD (Gold)

Risikokontrolle in Prozent oder Währung

Täglicher Kapitalschutz

Adaptive Positionsverfolgung

Intelligente Eingabefilterung

Klare Visualisierung von Handelszonen und -richtungen

Geeignet für Realkonten und Prop-Unternehmen

Für wen

Aurus Ultimate PRO wurde für Trader entwickelt, die Wert auf:

Disziplin anstelle von Aggression

klare Logik statt einer "Black Box"

Risikokontrolle statt Transaktionshäufigkeit

Aurus Ultimate : Ihr intelligenter Assistent für den Goldhandel

Produkt-Beschreibung

Raster ohne Lot-Erweiterung : Optional - standardmäßig 1 Order - Aurus Ultimate erstellt ein Raster von Orders, ohne die Positionsgröße nach Verlustgeschäften zu erhöhen, was das Gesamtrisiko reduziert.

: - Aurus Ultimate erstellt ein Raster von Orders, ohne die Positionsgröße nach Verlustgeschäften zu erhöhen, was das Gesamtrisiko reduziert. Saldowiederherstellung : Ein Mechanismus zur Wiederherstellung des ursprünglichen Kapitals nach einer Reihe von unrentablen Transaktionen.

: Ein Mechanismus zur Wiederherstellung des ursprünglichen Kapitals nach einer Reihe von unrentablen Transaktionen. Lot-Prozentsatz : Automatische Berechnung der Positionsgröße auf der Grundlage eines bestimmten Risikoniveaus.

: Automatische Berechnung der Positionsgröße auf der Grundlage eines bestimmten Risikoniveaus. Basket TP Percentage : Legt den Zielgewinn für die gesamte Auftragsgruppe fest, um Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

: Legt den Zielgewinn für die gesamte Auftragsgruppe fest, um Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren. Positionsverwaltung : Dynamischer Stop-Loss zum Schutz des bereits erzielten Gewinns.

: Dynamischer Stop-Loss zum Schutz des bereits erzielten Gewinns. First Trade TP : Individuelle Gewinneinstellung für die erste offene Position.

: Individuelle Gewinneinstellung für die erste offene Position. First Entry Analysis : Detaillierte Statistiken zu den ersten Trades helfen Ihnen, die Marktsituation zu verstehen.

: Detaillierte Statistiken zu den ersten Trades helfen Ihnen, die Marktsituation zu verstehen. PA-Filter (Pin Bar) : Filtert Signale aus, die auf Price-Action-Mustern, wie Pin-Bars, basieren.

: Filtert Signale aus, die auf Price-Action-Mustern, wie Pin-Bars, basieren. Trendfilter : Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte zur Unterdrückung von Marktstörungen.

: Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte zur Unterdrückung von Marktstörungen. Flat-Filter : Identifizierung von Konsolidierungszonen und Optimierung von Einstiegspunkten.

: Identifizierung von Konsolidierungszonen und Optimierung von Einstiegspunkten. Tägliches Verlustlimit : Legen Sie den maximalen Verlust pro Tag für das Finanzmanagement fest.

: Legen Sie den maximalen Verlust pro Tag für das Finanzmanagement fest. Overtrading-Schutz : Verhindert, dass Ihr Konto mit zu vielen offenen Positionen überladen wird.

: Verhindert, dass Ihr Konto mit zu vielen offenen Positionen überladen wird. Präzise Auftragsauswahl : Identifizieren Sie die zu schließende oder zu ändernde Position korrekt.

: Identifizieren Sie die zu schließende oder zu ändernde Position korrekt. Garantierte Gewinnsicherung: Zuverlässige Sicherung der erwirtschafteten Mittel.

Wichtigste Vorteile

Intuitive Steuerung : Der Advisor konfiguriert täglich automatisch die erforderlichen Parameter und erhöht so die Handelsgenauigkeit.

: Der Advisor konfiguriert täglich automatisch die erforderlichen Parameter und erhöht so die Handelsgenauigkeit. Adaptives Risikomanagement : Selbständige Änderung der SL- und TP-Niveaus je nach Marktbedingungen.

: Selbständige Änderung der SL- und TP-Niveaus je nach Marktbedingungen. Risiko in Dollar : Legen Sie den gewünschten Risikobetrag fest, der Advisor berechnet automatisch das Handelsvolumen.

: Legen Sie den gewünschten Risikobetrag fest, der Advisor berechnet automatisch das Handelsvolumen. Trailing Stop : Ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu reduzieren.

: Ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sichern und potenzielle Verluste zu reduzieren. Session-Filter : Schließen Sie ungünstige Handelsperioden aus.

: Schließen Sie ungünstige Handelsperioden aus. Echtzeit-Überwachung : Sie können alle benötigten Daten direkt auf dem Chart abrufen.

: Sie können alle benötigten Daten direkt auf dem Chart abrufen. Einfache Installation: einfache Installation des Advisors und Einstellung des Risikoniveaus.

Unterschiede von Aurus Ultimate

Die meisten Handelsroboter setzen auf eine große Anzahl von Trades und hoffen auf Glück. Aurus Ultimate arbeitet anders: Er wählt die genauesten Einstiegspunkte aus, minimiert die Anzahl der Trades und legt Wert auf die hohe Qualität jedes Trades.

Voraussetzungen für die Nutzung

Plattform: MetaTrader 5

Instrument: XAUUSD

Konto-Typ: Absicherung

Hebelwirkung: 1:100 und mehr (1:500 empfohlen)

Mindesteinlage: $500 USD oder mehr

VPS erforderlich: ja, für 24/7-Betrieb

Einrichtung

Laden Sie die .expert-Datei herunter. Fügen Sie XAUUSD zum Chart hinzu. Legen Sie das entsprechende Risikoniveau fest. Beobachten Sie den Handel.

Wichtige Hinweise

Testen Sie Ihre Strategie auf einem Demokonto, bevor Sie mit dem echten Handel beginnen.

Verwenden Sie einen VPS für den kontinuierlichen Betrieb des Advisors.

Achten Sie auf Wirtschaftsnachrichten, die den Goldpreis beeinflussen können.

Fazit

Der Devisenhandel birgt Risiken. Mit Aurus Ultimate erhalten Sie jedoch ein zuverlässiges Tool, das Ihnen hilft, diese Risiken zu minimieren und Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Goldhandel zu erhöhen. Denken Sie daran, dass Disziplin, Marktkenntnis und die richtigen Werkzeuge der Schlüssel zum finanziellen Erfolg sind.