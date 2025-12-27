Discretion Assistant
- Utilitys
- Shinichi Ichige
- Version: 5.8
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
🛠 Discretion Assistant v1 - Dienstprogramm für den manuellen Handel für MT5
Discretion Assistant v1 ist ein umfassendes diskretionäres Handelswerkzeug, das manuelle Händler mit visueller Klarheit, intuitiven Chart-Overlays und optimierter Positionskontrolle unterstützt. Es verbessert das Timing, das Urteilsvermögen und die Ausführungsgenauigkeit bei allen Handelsstilen.
🔧 Vollständige Funktionsliste (anpassbar in Pips und Sekunden)
📍Positionskontrolle
✅ Automatische Take-Profit-Platzierung
✅ Trailing-Stop mit fester Breite
✅ ATR-basierter Trailing-Start
Trailing beginnt erst nach Erreichen von X Pips im Gewinn
✅ Close All Positions Funktion
(Close Buy / Close Sell / Close All options)
📊 Visuelle Hilfen
✅ JST Time Grid Overlay (zeigt zeitbasierte Kerzengrenzen in Tokio)
✅ Kerzen-Countdown-Timer
✅ Lot-Multiplikator und Spread-Anzeige
✅ Übersichtliches horizontales Preisraster (Pips-basierte Intervalle) 🆕
📈 Marktzustandsanalyse
✅ MA Annäherung End-Phase Signal (einfach)
Erkennt, wenn sich der Preis einem bestimmten gleitenden Durchschnitt innerhalb bestimmter Pips nähert (nützlich für Ausstiegs-/Take-Profit-Zonen)
📌 Kompatibilität & Spezifikationen
Kompatibel mit allen Währungspaaren und Zeitfenstern
Leicht und schnell - minimale Auswirkung auf die Reaktionsfähigkeit des Charts
UI passt sich gut an Charts mit dunklem Hintergrund an
💡 Anwendungsfall-Highlights
Scalper: Kombinieren Sie Countdown und JST-Grid für präzises Timing
Swing-Trader: Verwenden Sie MA-Nähe und Rasterlinien, um Erschöpfungszonen zu erkennen
Hybride Trader: Verwendung als Overlay für Einstiegs-/Ausstiegsentscheidungen bei manuellen Eingriffen
🛠 Version
Aktuell: v1 (Freigegeben Juli 2025)
Zukünftige Pläne: Erweiterungen der MA-Logik und optionale Alarmbenachrichtigungen
Anzeigeaktualisierung
Wenn eine MA-Divergenz festgestellt wird, ändert sich die Beschriftung von "Vergrößerung verringern" zu "Endgame", wobei die Textfarbe auf Rot (clrRed) wechselt.
Unter normalen Bedingungen zeigt die Beschriftung "Normal" anstelle von "Nominale Vergrößerung", wobei die Textfarbe auf lindgrün (clrLime) gesetzt wird, was die Sichtbarkeit deutlich verbessert.
Verwendung der MA-Divergenzerfassung
Die MA-Divergenz kann auch als hilfreiches Signal für den Einstieg in einen Gegentrend oder für umgekehrte (Stop-and-Reverse-) Trades dienen.
Sie können die Parameter MA-Divergenz-Zeitrahmen und MA-Divergenz-Schwellenwert gerne an Ihre Handelsstrategie anpassen.