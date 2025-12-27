Discretion Assistant v1 ist ein umfassendes diskretionäres Handelswerkzeug, das manuelle Händler mit visueller Klarheit, intuitiven Chart-Overlays und optimierter Positionskontrolle unterstützt. Es verbessert das Timing, das Urteilsvermögen und die Ausführungsgenauigkeit bei allen Handelsstilen.

Leicht und schnell - minimale Auswirkung auf die Reaktionsfähigkeit des Charts

Anzeigeaktualisierung

Wenn eine MA-Divergenz festgestellt wird, ändert sich die Beschriftung von "Vergrößerung verringern" zu "Endgame", wobei die Textfarbe auf Rot (clrRed) wechselt.

Unter normalen Bedingungen zeigt die Beschriftung "Normal" anstelle von "Nominale Vergrößerung", wobei die Textfarbe auf lindgrün (clrLime) gesetzt wird, was die Sichtbarkeit deutlich verbessert.

Verwendung der MA-Divergenzerfassung

Die MA-Divergenz kann auch als hilfreiches Signal für den Einstieg in einen Gegentrend oder für umgekehrte (Stop-and-Reverse-) Trades dienen.

Sie können die Parameter MA-Divergenz-Zeitrahmen und MA-Divergenz-Schwellenwert gerne an Ihre Handelsstrategie anpassen.