Discretion Assistant v1 es una completa herramienta de trading discrecional diseñada para apoyar a los traders manuales con claridad visual, superposiciones de gráficos intuitivas y un control de posiciones racionalizado. Mejora la sincronización, el juicio y la precisión de ejecución en todos los estilos de negociación.

Detecta cuando el precio se acerca a una media móvil especificada dentro de pips definidos (útil para zonas de salida/toma de beneficios)

Swing Traders : Utilice la proximidad de la MA y las líneas de la cuadrícula para calibrar las zonas de agotamiento

Actualización de la pantalla

Cuando se detecta una divergencia de MA, la etiqueta cambia de "Disminuir ampliación" a "Fin del juego", y el color del texto cambia a rojo (clrRed).

En condiciones normales, la etiqueta muestra "Normal" en lugar de "Aumento nominal", con el color del texto en verde lima (clrLime), lo que mejora significativamente la visibilidad.

Uso de la Detección de Divergencia MA

La divergencia MA también puede servir como una señal útil para entradas contra tendencia o para operaciones inversas (stop-and-reverse).

No dude en ajustar los parámetros MA Divergence Timeframe y MA Divergence Threshold para adaptarlos a su estrategia de trading.