Discretion Assistant
- Utilidades
- Shinichi Ichige
- Versión: 2.0
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
🛠 Discretion Assistant v1 - Utilidad de trading manual para MT5
Discretion Assistant v1 es una completa herramienta de trading discrecional diseñada para apoyar a los traders manuales con claridad visual, superposiciones de gráficos intuitivas y un control de posiciones racionalizado. Mejora la sincronización, el juicio y la precisión de ejecución en todos los estilos de negociación.
🔧 Lista completa de funciones (personalizable en pips y segundos)
📍Control de posiciones
✅ Colocación automática de Take-Profit
✅ Trailing Stop de ancho fijo
Inicio de arrastre basado en ATR
El trailing comienza sólo después de alcanzar X pips de beneficio
✅ Función Cerrar todas las posiciones
(Cerrar compra / Cerrar venta / Cerrar todas las opciones)
📊 Ayudas visuales
✅ JST Time Grid Overlay (muestra los límites de las velas basados en el tiempo de Tokio)
✅ Temporizador de cuenta atrás de velas
✅ Multiplicador de lote y visualización de diferencial
✅ Cuadrícula de precios horizontal transparente (intervalos basados en pips) 🆕
📈 Análisis del estado del mercado
✅ S eñal de fin de fase de proximidad de MA (simple)
Detecta cuando el precio se acerca a una media móvil especificada dentro de pips definidos (útil para zonas de salida/toma de beneficios)
📌 Compatibilidad y Especificaciones
Compatible con todos los pares de divisas y marcos temporales
Ligero y rápido: impacto mínimo en la capacidad de respuesta de los gráficos
Interfaz de usuario se mezcla bien con los gráficos de fondo oscuro
💡 Casos de uso destacados
Escaladores: Combine la cuenta atrás y la cuadrícula JST para una mayor precisión de tiempo
Swing Traders: Utilice la proximidad de la MA y las líneas de la cuadrícula para calibrar las zonas de agotamiento
Operadores híbridos: Utilícelo como una superposición de juicio de entrada/salida cuando intervenga manualmente
Versión
Actual: v1 (Publicado en julio de 2025)
Planes futuros: Mejoras en la lógica MA y notificaciones de alerta opcionales
Actualización de la pantalla
Cuando se detecta una divergencia de MA, la etiqueta cambia de "Disminuir ampliación" a "Fin del juego", y el color del texto cambia a rojo (clrRed).
En condiciones normales, la etiqueta muestra "Normal" en lugar de "Aumento nominal", con el color del texto en verde lima (clrLime), lo que mejora significativamente la visibilidad.
Uso de la Detección de Divergencia MA
La divergencia MA también puede servir como una señal útil para entradas contra tendencia o para operaciones inversas (stop-and-reverse).
No dude en ajustar los parámetros MA Divergence Timeframe y MA Divergence Threshold para adaptarlos a su estrategia de trading.