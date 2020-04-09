Discretion Assistant
- ユーティリティ
- Shinichi Ichige
- バージョン: 5.8
- アップデート済み: 27 12月 2025
- アクティベーション: 5
🛠 Discretion Assistant v1【裁量トレード支援ユーティリティ】
Discretion Assistant v1は、裁量トレーダーの操作と判断を強力に支援するMT5専用ツールです。チャート上における情報視認性の向上と、ポジション操作の簡便化を目的とした多機能アシスタントで、短期〜中長期トレードまで幅広く対応します。
🔧 実装機能一覧（すべてpips・秒単位で調整可能）
📍ポジション管理系
-
✅ TP（利確ライン）自動設置
-
✅ 固定トレーリングストップ（X pips固定幅でストップを追従）
-
✅ ATRベースのトレーリング開始ロジック
-
指定pips以上含み益が乗った場合にのみトレール開始
-
-
✅ ポジション一括クローズ機能（Buy/Sell/All単位で選択）
📊視覚支援系
-
✅ JST時間グリッドの自動描画（ローソク足の区切り）
-
✅ カウントダウンタイマー表示（次足までの秒数）
-
✅ 倍率・現在のスプレッド情報表示
-
✅ 水平価格グリッドの自動描画（わかりやすいpips単位） 🆕
📈相場状況分析支援
-
✅ MA乖離終盤判定（簡易）
-
現在価格が指定移動平均に指定pips範囲で近接したときに、シグナル表示（終盤の可能性示唆）
-
📌 対応・仕様
-
全通貨ペア対応 / 全時間足対応
-
軽量処理でチャート遅延なし
-
UIはチャート背景に自然に馴染む設計（黒背景推奨）
💡 使用想定シーン
-
短期トレーダー：JSTグリッド＋カウントダウンでローソク足の転換意識を強化
-
スイングトレーダー：MA乖離やグリッドで天井/底判断の補助
-
裁量＋自動売買併用派：手動介入のタイミング判断サポートに
🛠 バージョン情報
-
現バージョン：2.0（2025年11月更新）
-
UI注文パネル追加、倍ロット注文モード、連続注文モードの追加、ブレイクイーブン機能追加。
-
- 以下、全機能
- 倍ロット注文パネル（BUY/SELL/RESET/Close）
- Martingale / Repeatモード切替
- ロット手動入力・±ボタン調整
- 連続注文（Repeatモード）
- TPモード切替：FIX（固定pips） / WEEK（7日高安ベース）
- TP ON/OFF独立制御（永続化）
- ブレイクイーヴン（ATR/固定トリガー対応）
- ATRトレーリングストップ（エンドゲーム縮小対応）
- 固定トレーリングストップ
- エンドゲーム判定（MA乖離 + Doji強化）
- エンドゲーム自動解除（逆張りポジ検知）
- 利益/ポジションリアルタイム表示（カンマ区切り）
- JST縦グリッド（時間ラベル下部固定）
- 水平グリッド表示
- ホットキー（B/S/C/R/X）
- 全設定GlobalVariable永続化（BE/TP状態）