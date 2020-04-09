Discretion Assistant

🛠 Discretion Assistant v1【裁量トレード支援ユーティリティ】

Discretion Assistant v1は、裁量トレーダーの操作と判断を強力に支援するMT5専用ツールです。チャート上における情報視認性の向上と、ポジション操作の簡便化を目的とした多機能アシスタントで、短期〜中長期トレードまで幅広く対応します。

🔧 実装機能一覧（すべてpips・秒単位で調整可能）

📍ポジション管理系

  • TP（利確ライン）自動設置

  • 固定トレーリングストップ（X pips固定幅でストップを追従）

  • ATRベースのトレーリング開始ロジック

    • 指定pips以上含み益が乗った場合にのみトレール開始

  • ポジション一括クローズ機能（Buy/Sell/All単位で選択）

📊視覚支援系

  • JST時間グリッドの自動描画（ローソク足の区切り）

  • カウントダウンタイマー表示（次足までの秒数）

  • 倍率・現在のスプレッド情報表示

  • 水平価格グリッドの自動描画（わかりやすいpips単位） 🆕

📈相場状況分析支援

  • MA乖離終盤判定（簡易）

    • 現在価格が指定移動平均に指定pips範囲で近接したときに、シグナル表示（終盤の可能性示唆）

📌 対応・仕様

  • 全通貨ペア対応 / 全時間足対応

  • 軽量処理でチャート遅延なし

  • UIはチャート背景に自然に馴染む設計（黒背景推奨）

💡 使用想定シーン

  • 短期トレーダー：JSTグリッド＋カウントダウンでローソク足の転換意識を強化

  • スイングトレーダー：MA乖離やグリッドで天井/底判断の補助

  • 裁量＋自動売買併用派：手動介入のタイミング判断サポートに

🛠 バージョン情報

  • 現バージョン：2.0（2025年11月更新）

  • UI注文パネル追加、倍ロット注文モード、連続注文モードの追加、ブレイクイーブン機能追加。

  • 以下、全機能
  • 倍ロット注文パネル（BUY/SELL/RESET/Close）
  • Martingale / Repeatモード切替
  • ロット手動入力・±ボタン調整
  • 連続注文（Repeatモード）
  • TPモード切替：FIX（固定pips） / WEEK（7日高安ベース）
  • TP ON/OFF独立制御（永続化）
  • ブレイクイーヴン（ATR/固定トリガー対応）
  • ATRトレーリングストップ（エンドゲーム縮小対応）
  • 固定トレーリングストップ
  • エンドゲーム判定（MA乖離 + Doji強化）
  • エンドゲーム自動解除（逆張りポジ検知）
  • 利益/ポジションリアルタイム表示（カンマ区切り）
  • JST縦グリッド（時間ラベル下部固定）
  • 水平グリッド表示
  • ホットキー（B/S/C/R/X）
  • 全設定GlobalVariable永続化（BE/TP状態）


