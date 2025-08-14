AI Roman Centurion MT5

  • Experten
  • Mei Xie
  • Version: 1.40
  • Aktualisiert: 14 August 2025
  • Aktivierungen: 5

🚀 Wir stellen vor: AI Legion: Centurion ⚔️
- Die nächste Evolution im vollautonomen KI-Handel ist da.

Dieser EA ist nicht die fortschrittlichste Version. Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Kauf dieses AI Ultra Low Risk King EA！

🔥 Vergessen Sie manuelles Tuning. Vergessen Sie emotionales Handeln. Drücken Sie einfach den Knopf - und entfesseln Sie die KI Legion.

Dies ist nicht nur ein weiterer EA. Dies ist AI Legion: Centurion, eine vollautomatische KI-gestützte Kriegsmaschine, die für die Märkte gebaut wurde. Angetrieben von hochmodernen neuronalen Netzwerken und adaptiven Echtzeit-Algorithmen folgt sie nicht nur Signalen - sie kalkuliert, passt sich an und dominiert.

🧠 Zwei Modi. Zwei Stile der Dominanz.

⚔️ Centurion Mode - Precision Strike
Immer nur ein Handel auf einmal. Ein perfekter Einstieg, eine entscheidende Position.
Ideal für Scharfschützen-Händler, die an eine geräuscharme Ausführung mit hoher Wahrscheinlichkeit glauben.

"Ein Zenturio ist mehr wert als tausend Krieger."

🛡️ Legion Mode - Full Force Assault
Die künstliche Intelligenz entfesselt ein strategisches Bataillon von Trades, die dynamisch Einstiegsmöglichkeiten, Losgrößen und Engagement auf der Grundlage von Echtzeitberechnungen und Marktrhythmus anpassen.
Perfekt für alle, die den Kapitaleinsatz maximieren und gleichzeitig die KI-gesteuerte Risikokontrolle beibehalten wollen.

🤖 KI-Kerntechnologie - intelligenter als der Mensch

  • Aufbauend auf neuronalen Netzwerken, dynamischen Lernmaschinen und adaptiver Marktmodellierung

  • Ständige Datenanalyse in Echtzeit und Strategieanpassung

  • Keine Emotionen. Keine Müdigkeit. Kein Zweifeln.

⚙️ Vollständig automatisiert - echtes Einstellen und Vergessen

  • Kein manuelles Eingreifen erforderlich

  • Trades werden automatisch ausgeführt, verwaltet und geschlossen

  • Selbst Anfänger können wie institutionelle Profis handeln

💡 VPS dringend empfohlen
Um maximale Betriebszeit, Stabilität und niedrige Latenzzeiten zu gewährleisten, wird dringend empfohlen, die Strategie auf einem VPS (Virtual Private Server) auszuführen.

So bleibt Ihre KI-Legion rund um die Uhr aktiv, ohne von der Leistung Ihres Heim-Internets oder PCs abhängig zu sein.

⏰ S tandard-Zeitrahmen: Täglich (D1)
🧩 Ultra-einfache Einrichtung - nur 3 Parameter

  • Maximale Losgröße

  • Risikostufe (1 = am höchsten)

  • Anfängliche Losgröße

Das war's. Keine komplexe Abstimmung. Kein technischer Hintergrund erforderlich.

"Sie konzentrieren sich auf die Vision. Lassen Sie die KI die Mission erledigen."

🧠 KI-gesteuertes Risikomanagement

  • Intelligente Lot-Skalierung auf Basis des Live-Kontostandes

  • Verhindert Überengagement, schützt das Kapital

  • Vollständig kompatibel mit Compounding-Wachstumsstrategien

Diszipliniert wie eine römische Legion. Rücksichtslos wie ein Algorithmus.

🧱 F elsenfeste Stabilität | Kein Martingal. Kein Raster. Kein Unsinn.

  • Keine umgekehrten Pyramiden. Keine gefährliche Los-Skalierung.

  • Minimaler Drawdown.

  • Kein Zickzack-Kurs - das ist konsistente, von der KI berechnete Kriegsführung.

Perfekt für Trader, die langfristige Überlebensfähigkeit und Skalierbarkeit verlangen.

🏦 Broker-Empfehlungen - auf die Ausführung kommt es an

Optimiert für ECN-Broker mit niedriger Latenz wie:
- Pepperstone
- IC Markets

Nicht empfohlen für Market-Maker-Broker wegen möglicher Slippage und verzögerter Ausführung.

📊 10-Jahres-Backtest - Monumentales Wachstum
📈 Von $1.000 auf über $60.000.000 in Backtests, die ein ganzes Jahrzehnt an hochwertigen Daten umfassen.
Das ist der 60.000-fache ROI, rein KI-gesteuert.

Robust. Unerbittlich. Erstaunlich.

⚠️ Wichtige Haftungsausschlüsse

  • Die Backtest-Ergebnisse dienen nur als Referenz. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Der Handel ist mit Risiken verbunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie fortfahren.

  • Dieses Produkt wird so verkauft, wie es ist. Nach dem Kauf wird keine Rückerstattung gewährt. Bitte kaufen Sie verantwortungsbewusst und nur, wenn Sie von Ihrer Entscheidung überzeugt sind.

💥 Einführungsangebot | Zeitlich begrenzter Bonus

⚠️ Der Preis wird bald steigen.
Als Belohnung für Frühanwender kommen nur die ersten 10 Käufer in den Genuss exklusiver Preise und bevorzugter Unterstützung.


