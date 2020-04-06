AI Roman Centurion MT5

🚀 Presentamos | AI Legion: Centurion ⚔️

- La próxima evolución en el comercio AI totalmente autónomo ha llegado.

Este EA no es la versión más avanzada. Por favor CONTÁCTENOS antes de comprar este AI Ultra Bajo Riesgo Rey EA！.

🔥 Olvídese de ajuste manual. Olvídate del trading emocional. Sólo tiene que pulsar el botón - y desatar la legión AI.

Esto no es sólo otro EA. Esto es AI Legion: Centurion, una máquina de guerra totalmente automatizada con IA construida para los mercados. Alimentada por redes neuronales de última generación y algoritmos adaptativos en tiempo real, no se limita a seguir señales: calcula, se adapta y domina.

Dos modos. Dos estilos de dominación.

⚔️ Modo Centurión - Golpe de Precisión

Sólo una operación a la vez. Una entrada perfecta, una posición decisiva.

Ideal para operadores estilo francotirador que creen en la ejecución de alta probabilidad y bajo ruido.

"Un centurión vale más que mil guerreros".

🛡️ Legion Mode - Full Force Assault

La IA desata un batallón estratégico de operaciones, ajustando dinámicamente las entradas, el tamaño de los lotes y la exposición en función de los cálculos en tiempo real y el ritmo del mercado.

Perfecto para aquellos que quieren maximizar el despliegue de capital mientras mantienen el control del riesgo impulsado por la IA.

🤖 Tecnología básica de IA: más inteligente que los humanos

Construido con redes neuronales, motores de aprendizaje dinámico y modelado de mercado adaptativo

Constante análisis de datos en tiempo real y recalibración de estrategias

Sin emociones. Sin fatiga. Sin dudas.

⚙️ Totalmente automatizada - Auténtico Set-and-Forget

No requiere intervención manual

Las operaciones se ejecutan, gestionan y cierran automáticamente.

Incluso los principiantes pueden operar como profesionales institucionales

💡 VPS Altamente Recomendado

Para garantizar el máximo tiempo de actividad, la estabilidad y la ejecución de baja latencia, se recomienda encarecidamente ejecutar la estrategia en un VPS (Servidor Privado Virtual).

Esto mantiene tu AI Legion activa 24/7 sin depender del rendimiento de tu internet doméstico o de tu PC.

⏰ Plazo por defecto: Diario (D1)

🧩 Configuración Ultra-Sencilla - Sólo 3 Parámetros

Tamaño máximo del lote

Nivel de Riesgo (1 = máximo)

Tamaño de Lote Inicial

Eso es todo. Sin ajustes complejos. No se necesitan conocimientos técnicos.

"Concéntrate en la visión. Deja que la IA se encargue de la misión".

Gestión de riesgos basada en IA

Escalado inteligente de lotes basado en el saldo de la cuenta real

Evita la sobreexposición y protege el capital

Totalmente compatible con las estrategias de crecimiento compuesto

Disciplinado como una legión romana. Implacable como un algoritmo.

🧱 Estabilidad sólida como una roca | Sin Martingala. No Grid. No Nonsense.

Sin pirámides invertidas. Sin escalado de lotes peligroso.

Drawdown mínimo.

No es una apuesta en zigzag: es una guerra consistente, calculada por la IA.

Perfecto para traders que exigen supervivencia y escalabilidad a largo plazo.

🏦 Recomendaciones de brokers - La ejecución importa

Optimizado para brokers ECN de baja latencia como:

- Pepperstone

- IC Markets

❌ No recomendado para brokers Market Maker debido a posibles deslizamientos y retrasos en la ejecución.

📊 10-Year Backtest - Monumental Growth

📈 De $1,000 a más de $60,000,000 en backtests que abarcan una década completa de datos de alta calidad.

Eso es 60,000x ROI, puramente impulsado por IA.

Robusto. Implacable. Extraordinario.

⚠️ Advertencias importantes

Los resultados de las pruebas retrospectivas son sólo de referencia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Operar implica riesgos. Por favor, asegúrese de entender completamente los riesgos antes de proceder.

Este producto se vende tal cual. Una vez adquirido, no se efectuarán reembolsos. Por favor, compre con responsabilidad y sólo si está seguro de su decisión.

💥 Of erta de lanzamiento | Bonificación por tiempo limitado

⚠️ El precio aumentará pronto.

Para recompensar a los primeros compradores, sólo los 10 primeros disfrutarán de precios exclusivos y asistencia prioritaria.



