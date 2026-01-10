True Momentum LPD

MT5-Version: Dieser Indikator ist ein echter Momentum-Oszillator im Sinne der wahren Definition von "Momentum", wie er durch die Techniken der digitalen Filterung realisiert wird. (Hinweis : Laden Siehier ein komplettes Set von echten Momentum-Oszillatoren herunter). Eine wissenschaftliche Abhandlung des aktuellen Entwicklerszu diesem Thema finden Siehier, aber in dieser Beschreibung werden wir nur das Minimum an konzeptionellem und mathematischem Rahmen verwenden. Dabei entlarven wir einige lang gehegte Mythen über Indikatoren, die angeblich das Kursmomentum messen, und insbesondere den so genannten "Momentum Oscillator", der zu den Standard-MT-Indikatoren gehört.

In meinen früheren kostenlosen Indikatoren (MT4:DFT des Preises und Q n D Frequency Response) kann man eine Einführung in die Frequenzanalyse erhalten, um die Erkenntnis zu gewinnen, dass viele technische Indikatoren die Form von linearen digitalen Filtern haben.

Ein idealer Preis-Momentum-Oszillator hat den im zweiten Screenshot gezeigten Frequenzgang der Größe. Der Frequenzgang ist linear bis zu einer Grenzfrequenz, ab der alle höheren Frequenzen herausgefiltert werden, um das Rauschen zu eliminieren. Je größer die Grenzfrequenz ist, desto schneller ist der Frequenzgang (maximal 0,5) Der anfängliche lineare Bereich ist notwendig, damit der Filter als Differenzierer fungieren kann, was das Konzept des Impulses verkörpert. Ein Filter mit einem solchen Frequenzgang wird als Tiefpass-Differenzierer(LPD) bezeichnet und ist Gegenstand zahlreicher Forschungen auf dem Gebiet der digitalen Signalverarbeitung (DSP). Praktische Filter, die dieses Kriterium erfüllen, müssen notwendigerweise eine große Filterordnung mit einer großen Signalverzögerung aufweisen. In der Praxis besteht das Ziel also darin, diesen deltaförmigen Frequenzgang nur anzunähern.

Der dritte Screenshot zeigt den Frequenzgang des "Momentum Oscillator" auf dem MT4-Terminal. Er sieht ganz anders aus als der soeben erläuterte LPD-Frequenzgang. Metaquotes Corp. täte gut daran, diesen Oszillator von seiner Plattform zu streichen! Eine sorgfältige Untersuchung des Oszillators zeigt viele Unstimmigkeiten zwischen den Kursbewegungen und den Bewegungen des Indikators (und ich spreche nicht von Divergenzen).

Der vierte Screenshot zeigt einen Vergleich des Frequenzgangs des MACD und des Biquad LPD. Beide haben die notwendigen Eigenschaften, um als Momentum-Oszillatoren (und auch als Awsome Oscillator) anerkannt zu werden. Aber der Biquad LPD ist besser. Er ist im linearen Bereich linearer und unterdrückt mehr hochfrequentes Rauschen. Auch die Verzögerung ist im wichtigen Frequenzbereich geringer als beim MACD (Screenshot fünf). Die hohe Rauschunterdrückung des LPD ermöglicht die Umsetzung der echten Beschleunigung mit einem parabolischen Frequenzgang, wie in Abbildung 6 dargestellt. Vergleichen Sie Screenshot 5 mit der unangemessenen Form des MT4-Plattform-Beschleunigungsoszillators, der aus dem Awesome-Oszillator berechnet wird.

Abschließend zur Funktion, dem Aussehen und der Verwendung des Indikators: Der Indikator berechnet und zeichnet den Biquad LPD für die ausgewählten Eingänge. Grüne Histogrammlinien sind Long-Signale und rote Regionen sind Short-Signale. Der Indikator kann über "iCustom" aufgerufen werden, um das erste Puffersignal zu importieren, das +10 für Long und -10 für Short und ansonsten 0 ist. Das Signal ist immer an, aber es kann (falls gewünscht) durch die Eingabeoptionen überwacht werden. Es gibt drei Modi für die Signalisierung, die der Optimierung unterliegen.

Schauen Sie sich(MT4: dieser Indikator) an, um die Leistung des Biquad LPD Momentum-Indikators zu sehen.

Abschließende Anmerkung : Ich habe viel Zeit und Mühe in die Suche nach dem ultimativen linearen Momentum-LPD-Oszillator investiert. Es gibt zwar Versionen, z. B. LPDs, die mit der Filter Design Appvon Matlab(Differentiator Design) entwickelt wurden, sind exquisit (siehe letzter Screenshot). Siehe den letzten Screenshot, aber sie haben eine sehr lange Verzögerung. Die mit der Equiripple-Methode entwickelten LPDs ermöglichen es (mit ein paar Tricks), richtig normalisierte Minimalphasenfilter zu erhalten. Aber diese sind immer noch verzögert, verglichen mit dem Biquad (das, wie der MACD und andere, ein schnelles IIR-Filter ist). Auch Tricks wie die Verwendung von Interpolationstechniken haben Nachteile, sie verbessern die Verzögerung in einigen Frequenzbereichen, führen aber in anderen mehr Rauschen ein. Es gibt immer einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Oszillatoren: Wenn sie in einem Bereich besser sind, sind sie in einem anderen Bereich schlechter. Aus diesem Grund sollte man sich für einen Momentum-Oszillator entscheiden und seine Stärken und Schwächen kennen lernen. Nur so kann man erfolgreich sein. Der hier vorgestellte Biquad ist gar nicht so schlecht, aber ich stelle einige meiner anderen "High-Tech"-Momentum-Oszillatoren zur Verfügung (MT4: hier).



