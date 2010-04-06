Maeve Pro - Professioneller Trendfolge-EA für Gold

Enhanced Pro Maeve ist ein hochentwickelter trendfolgender Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert wurde. Dieser EA basiert auf dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts-Crossover und einem fortschrittlichen Risikomanagement. Er kombiniert die klassische technische Analyse mit modernen algorithmischen Handelstechniken, um wichtige Trendbewegungen zu erfassen und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

Wichtigste Merkmale

Intelligente Trend-Erkennung

Duales Gleitender-Durchschnitt-System : Verwendet sowohl kurzfristige als auch langfristige geglättete gleitende Durchschnitte, um Trends zu erkennen und zu bestätigen

: Verwendet sowohl kurzfristige als auch langfristige geglättete gleitende Durchschnitte, um Trends zu erkennen und zu bestätigen Ausbruchs- und Ablehnungsmodi : Wechseln Sie zwischen dem Handel mit dem Trend (Breakout) oder der Umkehrung des Trends (Rejection)

: Wechseln Sie zwischen dem Handel mit dem Trend (Breakout) oder der Umkehrung des Trends (Rejection) Intelligente Cross-Validierung : Filtert falsche Signale, indem es eine minimale Preisbewegung zwischen den Crosses verlangt

: Filtert falsche Signale, indem es eine minimale Preisbewegung zwischen den Crosses verlangt Kerzen-Bestätigung: Zusätzlicher Filter stellt sicher, dass vorherige Kerzenschlüsse die Signalrichtung unterstützen

Flexible Stop-Loss-Methoden

Wählen Sie aus drei verschiedenen Stop-Loss-Berechnungsmethoden:

ATR-basiert: Dynamische Stops, die sich an die Marktvolatilität anpassen Kerzenbereich: Verwendet die jüngsten Kursbewegungen für natürliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus Langsame MA-Verfolgung: Trailt den Stop-Loss auf der Grundlage des langsamen gleitenden Durchschnitts vom letzten Kreuzungspunkt Trailing Stop : Die Stop-Levels werden ebenfalls nachgezogen, um während profitabler Trades zu maximierenFlexible Stop-Loss-Methoden

Fortgeschrittenes Positionsmanagement

Breakeven-Schutz : Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf Breakeven + Puffer, wenn der Handel ein konfigurierbares Gewinnniveau erreicht

: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf Breakeven + Puffer, wenn der Handel ein konfigurierbares Gewinnniveau erreicht Teilweise Gewinnmitnahme : Option zur Schließung eines bestimmten Prozentsatzes der Position bei Erreichen des Breakeven

: Option zur Schließung eines bestimmten Prozentsatzes der Position bei Erreichen des Breakeven MA Trailing Stop : Dynamischer Trailing Stop, der entweder dem kurzen oder langen gleitenden Durchschnitt folgt

: Dynamischer Trailing Stop, der entweder dem kurzen oder langen gleitenden Durchschnitt folgt Gewinnmaximierungs-Modus: Entfernt die Gewinnmitnahme und schaltet auf MA Trailing um, wenn der Handel ein bestimmtes Zielniveau erreicht

Intelligentes Geldmanagement

Feste oder risikobasierte Lot-Größe : Wählen Sie zwischen festen Lots oder prozentualem Risiko

: Wählen Sie zwischen festen Lots oder prozentualem Risiko Progressive Lot-Skalierung : Erhöht automatisch die Losgröße nach aufeinanderfolgenden TP-Gewinnen

: Erhöht automatisch die Losgröße nach aufeinanderfolgenden TP-Gewinnen Schutz vor Pechsträhnen : Reduziert das Risiko und pausiert den Handel nach maximalen Verlusten in Folge

: Reduziert das Risiko und pausiert den Handel nach maximalen Verlusten in Folge Konsekutiver Verlusttag-Filter: Überspringt den Handelstag nach aufeinanderfolgenden Tagen mit maximalen Verlusten

Empfohlene Einstellungen:

Festes Lot: 0,01

Verwenden Sie 10.000 USD oder Cent für einen sichereren Handel

Verwenden Sie M5 TF auf XAUUSD