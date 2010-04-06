Maeve

Maeve Pro - Professioneller Trendfolge-EA für Gold

Enhanced Pro Maeve ist ein hochentwickelter trendfolgender Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert wurde. Dieser EA basiert auf dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts-Crossover und einem fortschrittlichen Risikomanagement. Er kombiniert die klassische technische Analyse mit modernen algorithmischen Handelstechniken, um wichtige Trendbewegungen zu erfassen und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.

Wichtigste Merkmale

Intelligente Trend-Erkennung

  • Duales Gleitender-Durchschnitt-System: Verwendet sowohl kurzfristige als auch langfristige geglättete gleitende Durchschnitte, um Trends zu erkennen und zu bestätigen
  • Ausbruchs- und Ablehnungsmodi: Wechseln Sie zwischen dem Handel mit dem Trend (Breakout) oder der Umkehrung des Trends (Rejection)
  • Intelligente Cross-Validierung: Filtert falsche Signale, indem es eine minimale Preisbewegung zwischen den Crosses verlangt
  • Kerzen-Bestätigung: Zusätzlicher Filter stellt sicher, dass vorherige Kerzenschlüsse die Signalrichtung unterstützen

Flexible Stop-Loss-Methoden

Wählen Sie aus drei verschiedenen Stop-Loss-Berechnungsmethoden:

  1. ATR-basiert: Dynamische Stops, die sich an die Marktvolatilität anpassen
  2. Kerzenbereich: Verwendet die jüngsten Kursbewegungen für natürliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
  3. Langsame MA-Verfolgung: Trailt den Stop-Loss auf der Grundlage des langsamen gleitenden Durchschnitts vom letzten Kreuzungspunkt
  4. Trailing Stop: Die Stop-Levels werden ebenfalls nachgezogen, um während profitabler Trades zu maximierenFlexibleStop-Loss-Methoden

Fortgeschrittenes Positionsmanagement

  • Breakeven-Schutz: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf Breakeven + Puffer, wenn der Handel ein konfigurierbares Gewinnniveau erreicht
  • Teilweise Gewinnmitnahme: Option zur Schließung eines bestimmten Prozentsatzes der Position bei Erreichen des Breakeven
  • MA Trailing Stop: Dynamischer Trailing Stop, der entweder dem kurzen oder langen gleitenden Durchschnitt folgt
  • Gewinnmaximierungs-Modus: Entfernt die Gewinnmitnahme und schaltet auf MA Trailing um, wenn der Handel ein bestimmtes Zielniveau erreicht

Intelligentes Geldmanagement

  • Feste oder risikobasierte Lot-Größe: Wählen Sie zwischen festen Lots oder prozentualem Risiko
  • Progressive Lot-Skalierung: Erhöht automatisch die Losgröße nach aufeinanderfolgenden TP-Gewinnen
  • Schutz vor Pechsträhnen: Reduziert das Risiko und pausiert den Handel nach maximalen Verlusten in Folge
  • Konsekutiver Verlusttag-Filter: Überspringt den Handelstag nach aufeinanderfolgenden Tagen mit maximalen Verlusten

Empfohlene Einstellungen:

  • Festes Lot: 0,01
  • Verwenden Sie 10.000 USD oder Cent für einen sichereren Handel
  • Verwenden Sie M5 TF auf XAUUSD


RISK WARNING:
Past performance does not indicate future profit, you should backtest and forward test before committing on real money
