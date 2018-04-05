Maeve Pro - EA Profesional de Seguimiento de Tendencia en Oro

Maeve Pro mejorado es un sofisticado Asesor Experto de seguimiento de tendencias optimizado específicamente para el trading en Oro (XAUUSD). Basado en los principios del cruce de medias móviles con una gestión avanzada del riesgo, este EA combina el análisis técnico clásico con modernas técnicas de negociación algorítmica para capturar los principales movimientos de tendencia al tiempo que protege su capital.

Características principales

Detección inteligente de tendencias

Sistema Dual de Medias Móviles : Utiliza medias móviles suavizadas a corto y largo plazo para identificar y confirmar tendencias.

: Utiliza medias móviles suavizadas a corto y largo plazo para identificar y confirmar tendencias. Modos de ruptura y rechazo : Cambie entre operar con la tendencia (Breakout) o en contra de la tendencia (Rechazo)

: Cambie entre operar con la tendencia (Breakout) o en contra de la tendencia (Rechazo) Validación cruzada inteligente : Filtra las señales falsas exigiendo un movimiento mínimo del precio entre cruces.

: Filtra las señales falsas exigiendo un movimiento mínimo del precio entre cruces. Confirmación de velas: Filtro adicional que garantiza que los cierres de velas anteriores apoyan la dirección de la señal

Métodos flexibles de Stop Loss

Elija entre tres métodos diferentes de cálculo de Stop Loss:

Basado en ATR: Stops dinámicos que se adaptan a la volatilidad del mercado Rango de Velas: Utiliza la acción reciente del precio para los niveles naturales de soporte/resistencia Seguimiento de la media móvil lenta: Rastrea el stop loss basándose en la media móvil lenta desde el último punto de cruce Trailing Stop : Los niveles de stop también se arrastran para maximizar durante las operaciones rentablesMétodos de Stop Loss flexibles

Gestión avanzada de posiciones

Protección del punto de equilibrio : Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio + buffer cuando la operación alcanza el nivel de beneficio configurable

: Mueve automáticamente el stop loss al punto de equilibrio + buffer cuando la operación alcanza el nivel de beneficio configurable Toma de beneficios parcial : Opción de cerrar un porcentaje de la posición cuando se alcanza el punto de equilibrio

: Opción de cerrar un porcentaje de la posición cuando se alcanza el punto de equilibrio MA Trailing Stop : Trailing stop dinámico que sigue la media móvil corta o larga

: Trailing stop dinámico que sigue la media móvil corta o larga Modo de maximización de beneficios: Elimina el take profit y cambia a MA trailing cuando la operación alcanza un determinado nivel de objetivo

Gestión inteligente del dinero

Tamaño de lote fijo o basado en el riesgo : Elija entre lotes fijos o riesgo porcentual

: Elija entre lotes fijos o riesgo porcentual Escalado progresivo del lote : Aumenta automáticamente el tamaño del lote tras victorias consecutivas en TP

: Aumenta automáticamente el tamaño del lote tras victorias consecutivas en TP Protección de rachas perdedoras : Reduce el riesgo y detiene la negociación tras un máximo de pérdidas consecutivas

: Reduce el riesgo y detiene la negociación tras un máximo de pérdidas consecutivas Filtro de días de pérdidas consecutivas: Omite el día de negociación después de días consecutivos de pérdidas máximas

Ajustes recomendados:

Lote fijo: 0,01

Utilice 10.000 USD o centavos para un comercio más seguro

Utilice M5 TF en XAUUSD