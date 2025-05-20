ViewTrend
- Indicadores
- Guilherme Emiliao Ferreira
- Versão: 1.0
O indicador ViewTrend oferece uma interpretação visual das condições de mercado, colorindo os candles e a linha da média móvel de acordo com critérios técnicos definidos.
Como Funciona?
O algoritmo analisa a relação entre o preço de fechamento atual, o fechamento anterior e o comportamento da média móvel simples (SMA, por padrão). Com base nessa análise, o indicador colore os candles e a linha da média de acordo com o cenário técnico observado:
Azul — Sugestão: Avaliar apenas operações de compra
Quando a média móvel está em ascensão e o fechamento do preço atual está acima da média, o indicador colore a média e os candles em azul, sugerindo um cenário favorável para operações de compra (long).
Atenção: Isso pode indicar uma tendência de alta, mas o usuário deve sempre confirmar com sua análise e gestão de risco.
Vermelho — Sugestão: Avaliar apenas operações de venda
Quando a média móvel está em queda e o fechamento do preço atual está abaixo da média, o indicador assume a cor vermelha, sugerindo um possível momento para considerar operações de venda (short).
Atenção: Isso pode indicar uma tendência de baixa, mas o usuário deve sempre confirmar com sua análise e gestão de risco.
Cinza ou Cinza-claro — Sugestão: Aguardar
Sempre que não houver uma clara concordância entre a direção da média e o comportamento do preço, o indicador assume uma cor neutra (cinza ou cinza-claro). Isso sinaliza um momento de possível indefinição, sugerindo que o usuário aguarde uma condição mais favorável antes de entrar no mercado.
Dica: Essa fase pode preceder uma reversão ou consolidação — observar com cautela é essencial.
Observações Finais
O indicador é baseado em critérios técnicos objetivos, mas não realiza nenhuma operação automaticamente.
Ele serve como apoio visual e técnico, não como recomendação ou garantia de resultado.
A decisão final sobre qualquer operação é sempre do usuário, que deve levar em conta outros fatores como contexto macroeconômico, eventos de mercado, perfil de risco, entre outros.
Yes very good construction. And for free! Thank you very much!