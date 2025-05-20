ViewTrend

O indicador ViewTrend oferece uma interpretação visual das condições de mercado, colorindo os candles e a linha da média móvel de acordo com critérios técnicos definidos.

Como Funciona?

O algoritmo analisa a relação entre o preço de fechamento atual, o fechamento anterior e o comportamento da média móvel simples (SMA, por padrão). Com base nessa análise, o indicador colore os candles e a linha da média de acordo com o cenário técnico observado:

Azul — Sugestão: Avaliar apenas operações de compra

Quando a média móvel está em ascensão e o fechamento do preço atual está acima da média, o indicador colore a média e os candles em azul, sugerindo um cenário favorável para operações de compra (long).

Atenção: Isso pode indicar uma tendência de alta, mas o usuário deve sempre confirmar com sua análise e gestão de risco.

Vermelho — Sugestão: Avaliar apenas operações de venda

Quando a média móvel está em queda e o fechamento do preço atual está abaixo da média, o indicador assume a cor vermelha, sugerindo um possível momento para considerar operações de venda (short).

Atenção: Isso pode indicar uma tendência de baixa, mas o usuário deve sempre confirmar com sua análise e gestão de risco.

Cinza ou Cinza-claro — Sugestão: Aguardar

Sempre que não houver uma clara concordância entre a direção da média e o comportamento do preço, o indicador assume uma cor neutra (cinza ou cinza-claro). Isso sinaliza um momento de possível indefinição, sugerindo que o usuário aguarde uma condição mais favorável antes de entrar no mercado.

Dica: Essa fase pode preceder uma reversão ou consolidação — observar com cautela é essencial.

Observações Finais

O indicador é baseado em critérios técnicos objetivos, mas não realiza nenhuma operação automaticamente.

Ele serve como apoio visual e técnico, não como recomendação ou garantia de resultado.

A decisão final sobre qualquer operação é sempre do usuário, que deve levar em conta outros fatores como contexto macroeconômico, eventos de mercado, perfil de risco, entre outros.

Comentários 2
Findolin
1900
Findolin 2025.05.27 11:50 
 

Yes very good construction. And for free! Thank you very much!

celso.cwb
45
celso.cwb 2025.05.26 14:04 
 

Excelente ferramenta para visualizar a tendência do momento e na tomada de decisão. Parabéns Guilherme pela dedicação e apoio a todos nós. Suporte sempre impecável!!

