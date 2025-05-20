🔥 ViewTrend

El indicador ViewTrend proporciona una interpretación visual de las condiciones del mercado coloreando las velas y la línea de la media móvil en función de criterios técnicos definidos.

➡️ ¿Cómo funciona?

El agoritmo analiza la relación entre el precio de cierre actual, el precio de cierre anterior y el comportamiento de una media móvil simple (SMA). Basándose en este análisis, el indicador colorea las velas y la línea de la media móvil según el escenario técnico observado:

Azul - Sugerencia: Considere escenarios de sólo compra

Cuando la media móvil está subiendo, y el precio de cierre actual está por encima de la media, el indicador colorea la media móvil y las velas en azul, sugiriendo una condición favorable para operaciones de compra (largas).

Nota: Esto puede indicar una tendencia alcista, pero el usuario siempre debe confirmar con su propio análisis y gestión de riesgos.

Rojo - Sugerencia: Considere escenarios de sólo venta

Cuando la media móvil está cayendo, y el precio de cierre actual está por debajo de la media, el indicador se vuelve rojo, sugiriendo un momento potencial para considerar operaciones de venta (cortas).

Nota: Esto puede indicar una tendencia bajista, pero el usuario siempre debe validarlo con su propia estrategia y controles de riesgo.

Gris o gris claro - Sugerencia: Espere

Cuando no hay una alineación clara entre el comportamiento del precio y la dirección de la media móvil, el indicador muestra un color neutro (gris o gris claro). Esto señala un momento de posible indecisión, sugiriendo que el usuario espere una condición más clara antes de entrar en el mercado.

💥 Oferta Especial

¡Licencia de por vida gratis!