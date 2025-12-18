Renko formation time

Der Indikator ist für Renko-Charts konzipiert, die von diesem Expert Advisor erstellt werden.

Was der Indikator zeigt:

Trendgeschwindigkeit: Niedriger Balken des Histogramms - der Balken wurde schnell gebildet, was auf einen starken Impuls und eine hohe Geschwindigkeit der Preisbewegung, des Trends hinweist.

Konsolidierungsperioden: Hoher Balken - der Markt "stampfte" für eine lange Zeit, gewann langsam den erforderlichen Bereich. Es deutet auf Trägheit, Gleichgewicht oder Akkumulation, flach.

Veränderung der Volatilität: Zunahme der Säulenhöhe bei unveränderter Ziegelgröße - ein direkter Hinweis aufabnehmende Volatilität und Geschwindigkeit der Bewegung.

Zweck: Dem Händler eine zusätzliche,zeitliche Dimension für die Analyse von Renko-Charts zu geben , die ihm hilft, nicht nur die Richtung, sondern auch dieEnergie der Kursbewegung zu beurteilen.