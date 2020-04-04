Prop Sizing EA

! Vergewissern Sie sich, dass es zu Ihrer eigenen Strategie passt!

Wenn Sie Erfahrungen mit Prop Farm,

, gemacht haben, haben Sie sich das wahrscheinlich auch schon einmal gedacht.

Die Berechnung der Lots nach der maximalen Verlustquote ist mühsam

Je mehr Währungspaare Sie handeln, desto mühsamer ist die Berechnung

Angst, wegen eines Regelverstoßes disqualifiziert zu werden

Jedes Mal, wenn ich ein Konto verliere, bricht es mir das Herz.

Ich habe selbst unter dieser Schleife gelitten.

Vor der Frage "Kann ich gewinnen?" war meine größte Herausforderung

"Wie kann ich überleben? " .

Infolgedessen

habe ich begonnen, diesen Position Sizing EA für mich selbst zu entwickeln.

Meine ErfahrungHinweis: Ich stelle mich vor｜FX｜Propfirm｜Erstes Mal｜Tocchi

✅ Was dieser EA kann.

Automatische Lotberechnung auf Basis von Prop-Kriterien

Geben Sie einfach den Anfangsbestand, die maximale Verlustrate, die tägliche Verlustrate und die maximale Anzahl der Verluste ein

Gleichzeitige SL/TP-Einstellung mit BUY/SELL-Taste

Unterstützung für mehrere gleichzeitige Eingaben

CALC-Taste zur sofortigen Anzeige des verfügbaren Endbetrags

Sicheres Design mit keinen Eingaben, wenn der erlaubte Spread überschritten wird.

Dieser EA ist auf einen einzigen Punkt spezialisiert: "Nur Lose ausgeben, um zu überleben"

.

Vereinfacht durch ein skalierbares Panel.

🔧 Hauptparameter.

Titlename

Anzeigetitel des Panels

* Prop-Farm-Name, etc.

FixedLot

Automatischer Losberechnungsmodus (Positionsberechnung) bei 0.

Stellen Sie die Anzahl der Lose ein, wenn Sie ein festes Los wünschen.

InitialBalance

Stellen Sie den Anfangssaldo der Prop-Firma ein.

Stellen Sie 0 ein, um auf den aktuellen Saldo zu verweisen.

MaxLossRate

Legen Sie die maximale Verlustrate (%) der Prop-Firma fest.

DailyLossRate

Legt die tägliche Verlustrate (%) der Prop-Farm fest.

MaxLossCount

Legt die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste fest.

EntryCount

Voreingestellte Anzahl der gleichzeitigen Einträge.

*Wird bei der automatischen Losberechnung nicht berücksichtigt.

DefaultSL

Standard-SL-Wert (Punkt).

UseTP

true: TP bei Einstieg setzen.

false: TP bei Einstieg nicht setzen.

RiskReward

Legt den Risiko-Belohnungswert fest.

Wenn UseTP=true, wird der TP durch Multiplikation des SL-Wertes mit diesem Wert festgelegt.

MagischeZahl

1 bis 2.000.000.

SymbolSuffix

Brokerspezifische Suffix-Unterstützung.

MaxSpred

Zulässiger Spread. Bei Überschreitung ist die Eingabe ungültig.

🧪 Philosophie der Losberechnung.

Der EA basiert auf den allgemeinen Prop-Farm-Regeln.

Maximale Verlustquote → Berechnet aus dem Anfangsbestand.

Berechnet aus dem Anfangsbestand. Ein-Tages-Verlustsatz → wird aus dem Anfangssaldo des Tages berechnet.

Für praktische Zwecke wird auf

jedoch die folgende "Survival-First-Logik" verwendet.

(1) Berechnen Sie zuerst den verfügbaren Saldo.

Wenn die maximale Verlustquote oder die tägliche Verlustquote überschritten wird, werden Sie sofort disqualifiziert.

Daher wird in einem ersten Schritt berechnet, "wie viel Sie verlieren dürfen".

A: Anfangssaldo * (1 - maximale Verlustquote)

B: Aktueller Saldo * (1 - tägliche Verlustquote)

Verfügbarer Saldo = Aktueller Saldo - max(A, B)

(ii) Betrachten Sie die maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten.

Verlieren ist unvermeidlich.

Legen Sie daher fest , wie oft Sie Verluste verkraften können.

Beispiel: Sie möchten 10 Verluste überleben können.

Verfügbarer Endsaldo = Verfügbarer Saldo / 10

(iii) Legen Sie die Losgröße entsprechend dem SL-Bereich fest.

Um sicherzustellen, dass ein Verlust den endgültig verfügbaren Betrag nicht übersteigt, berechnen Sie das Lot rückwärts von der

SL-Breite.

Auf diese Weise wird automatisch

das Lot

berechnet , das in jedem Währungspaar und in jedem Markt die Bank nicht sprengen wird.

⚠️ Unterschiede zur ursprünglichen Berechnung

Die tägliche Verlustquote wird ursprünglich aus dem "Startsaldo des Tages" berechnet, aber der

EA verwendet jedes Mal den aktuellen Saldo als Grundlage.

Dies ist nicht ganz korrekt.

Allerdings

wird die maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten nicht überschritten.

Gehen Sie davon aus, dass Sie die Regeln befolgen.

Wenn Sie diese beiden Punkte befolgen, werden Sie niemals die Disqualifikationsgrenze von

überschreiten.

Dies wird als praktische "Überlebens-Prioritäts-Logik" verwendet.

📌 Schlüsselbegriffe

(i) Ziel der Positionsgrößenbestimmung.

Vermeidung von Konkursen

Verwaltung der maximalen Inanspruchnahme

Exponentielle Reduzierung des Schadens bei aufeinanderfolgenden Verlusten

Automatische Risikoanpassung auf der Grundlage des Saldos

(ii) Keine Überschreitung der maximalen Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten an einem Tag.

Wenn Sie diese Regel verletzen, wird jede Logik versagen.

(iii) Bewusstsein für "Kapitalerhöhung" anstelle von "Erholung".

Bei der Positionsgröße

wird das Gleichgewicht in den folgenden Fällen nicht wiederhergestellt

1. -10 Pips (Verlust), 2. +10 Pips (Gewinn)

Die Pips-Spanne ist die gleiche, die Größe des Gewinns/Verlusts ist symmetrisch

Deshalb



Das Risiko-Ertrags-Verhältnis löst das Problem.

Ignorieren Sie den Markt und versuchen Sie nicht, eine Erholung zu erzwingen

Betrachten Sie es als eine "Kapitalerhöhung" für die nächste Position

Dieses Bewusstsein ist sehr wichtig.

(iv) Die Konsistenz des Risikos wird nicht beachtet.

Dieser EA ist in erster Linie auf das Überleben ausgelegt.

Die meisten Unternehmen haben Regeln für die Risikokonsistenz.

Prüfen Sie immer, welche prozentuale Regel gilt.

Wenn Sie die maximalen aufeinanderfolgenden Verluste auf 10 oder mehr einstellen, sollte alles in Ordnung sein.

Dies ist nicht der Fall, wenn Sie mehr als einen Eintrag zur gleichen Zeit eingeben.

Achten Sie immer darauf, da dies ein disqualifizierender Faktor ist.

(v) Überprüfen Sie immer die Regeln der Prop-Farm.

Einige Firmen berechnen die maximale Verlustquote anhand des aktuellen Saldos.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Regeln der einzelnen Unternehmen kennen, bevor Sie sie anwenden.

❗ Anmerkungen.