Der Indikator ist für die Arbeit mit Renko Maker PRO oder Renko Maker DEMO Renko-Charts konzipiert.

Die Besonderheit der Implementierung von Renko-Balken im MetaTrader 5-Terminal ist eine solche,

aufgrund ihres zeitlosen Charakters (die Bildung neuer Balken hängt ausschließlich von Preisänderungen und nicht von Zeitintervallen ab),

der Eröffnungszeitpunkt eines jeden Renko-Balkens in der Historie künstlich in die Vergangenheit verschoben wird.

Um den Eröffnungszeitpunkt der Renko-Balken zu sehen, müssen Sie daher diesen Renko Time Indikator verwenden.











