Shadow Mark Scanner

5
Schattenmarkenscanner

Ihr Vorteil in der Candle-Range-Theorie - Automatisieren Sie fortgeschrittene Price-Action-Setups

Einführung - Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Strategien kennen und getestet haben, bevor Sie diesen Scanner verwenden - Verwendung auf eigene Gefahr

Shadow Mark Scanner ist ein hochmoderner MetaTrader 5-Indikator, der automatisch fortgeschrittene Price Action Setups mit Hilfe der Candle Range Theorie identifiziert. Dieser leistungsstarke Scanner erkennt Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie z.B. Previous Candle Range (PCR) Ausbrüche und Engulfing Sweeping Candles (auch bekannt als Sweep-and-Close oder SAC), sowie spezialisierte Setups mit 4. und 5. Beeinflusst von bewährten Methoden von Händlern wie TTrades, ICT (Inner Circle Trader), Romeo, Hermes (arabisch ICT) und Omar Agag, bringt der Shadow Mark Scanner diese weithin respektierten Konzepte auf Ihre Charts - und hilft Ihnen, Fortsetzungsbewegungen mit Präzision zu antizipieren.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Automatische Erkennung von Mustern: Kein Rätselraten mehr - der Indikator scannt den Chart in Echtzeit und hebt komplexe Kerzenformationen für Sie hervor. Er befreit Sie von der manuellen Mustererkennung, damit Sie keine Handelsgelegenheit verpassen.

  • Erweiterte Signale der Candle Range Theory: Identifizieren Sie schwer fassbare Setups wie PCR und SAC, die in professionellen Handelskreisen sehr geschätzt werden. Diese Signale nutzen die Prinzipien des Liquiditäts-Sweeps und der Range, um Bewegungen frühzeitig zu erkennen und Ihnen einen spürbaren Vorteil zu verschaffen.

  • Multi-Timeframe-Abdeckung: Funktioniert nahtlos über 15-Minuten-, 30-Minuten-, 1-Stunden-, 4-Stunden-, Tages-, Wochen- und Monatscharts. Egal, ob Sie intraday oder längerfristig handeln, der Shadow Mark Scanner deckt alle wichtigen Zeitrahmen ab und bietet Ihnen einen umfassenden Markteinblick.

  • Inspiriert von Top-Händlern: Die Logik des Scanners orientiert sich an Techniken, die von bekannten Tradern (TTrades, ICT, Romeo, Hermes, Omar Agag) verwendet werden. Konzepte wie Sweep-and-Close (SAC) und Previous Candle Range werden in diesen Handelsgemeinschaften weithin respektiert und angewendet - jetzt können Sie sie automatisch nutzen.

  • Handlungsrelevante Warnungen & Visualisierungen: Erhalten Sie klare Signale oder Warnungen auf dem Chart, sobald ein gültiges Setup auftritt. Der Indikator macht Sie in Echtzeit auf wichtige Kerzenmuster aufmerksam, so dass Sie ohne Verzögerung auf Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit reagieren können.

  • Steigert das Vertrauen und die Präzision: Durch die Bestätigung von Setups, denen erfahrene Händler vertrauen, hilft Ihnen der Shadow Mark Scanner, Ein- und Ausstiege mit größerem Vertrauen zu planen. Er fügt Ihrer Strategie eine zusätzliche Präzisionsebene hinzu und verbessert Ihr Timing und Ihre Handelsauswahl für bessere Ergebnisse.

Erweiterte Price Action Setups erkannt

  • Previous Candle Range (PCR) Breakouts - Erkennt, wenn die aktuelle Kerze über den Bereich des Hochs oder Tiefs der vorherigen Kerze hinaus ausbricht. PCR-Signale weisen auf eine Momentumverschiebung hin und kündigen oft eine starke Fortsetzung der Kursrichtung an. Der Scanner macht Sie auf diese Ausbruchszeitpunkte aufmerksam, damit Sie die Bewegung gleich zu Beginn erfassen können.

  • Engulfing & Sweeping Candles (SAC) - Flaggen mit engulfing Candlestick-Mustern, die die Liquidität ausschöpfen (indem sie das Hoch/Tief der vorherigen Kerze ausschalten) und über diesen Bereich hinaus schließen. Dieses Sweep-and-Close-Verhalten ist ein zuverlässiges Zeichen für aggressive Käufe oder Verkäufe und signalisiert, dass sich ein Trend wahrscheinlich fortsetzen wird. Der Shadow Mark Scanner erkennt diese SAC-Setups, die weithin als erstklassige Fortsetzungssignale angesehen werden, sofort.

  • 4. und 5. Kerzen-Fortsetzungs-Setups - Erkennt das nuancierte Muster, das die vierte oder fünfte Kerze in einer Sequenz einbezieht, die oft von erfahrenen Händlern zum Erkennen von Swing-Fortsetzungen verwendet wird. Wenn sich diese spezifischen Kerzen in einer Trendbewegung ausrichten, markiert der Scanner dies als potenziellen Einstieg in eine Trendfortsetzung. Auf diese Weise können Sie genau zum richtigen Zeitpunkt in etablierte Trends einsteigen, und zwar auf der Grundlage einer Formation, die nur erfahrene Augen bemerken können.

Vielseitige Anwendungsfälle für jeden Trader

  • Swing-Handel: Wenden Sie den Shadow Mark Scanner auf höheren Zeitebenen (H4, Täglich, Wöchentlich, Monatlich) an, um Einstiegsmöglichkeiten für Swing-Fortsetzungen zu erkennen. Der Indikator zeigt an, wann ein Retracement wahrscheinlich abgeschlossen ist und der größere Trend wieder aufgenommen wird. Swing-Händler können sich frühzeitig für die nächste Etappe einer Bewegung positionieren, da sie darauf vertrauen können, dass das Setup mit institutionellen Preisaktionssignalen übereinstimmt.

  • Intraday-Handel: Auf niedrigeren Zeitskalen (15M, 30M, 1H) zeigt der Scanner Intraday-Setups wie PCR-Ausbrüche oder SAC-Muster an, die Schwungverschiebungen innerhalb des Tages signalisieren. So können Daytrader und Scalper von schnellen Kursbewegungen und Intraday-Trends mit Klarheit und Präzision profitieren. Sie brauchen nicht den ganzen Tag auf Charts zu starren - der Scanner macht Sie auf hochwertige Setups aufmerksam.

  • Trendfortsetzungs-Einträge: Trendbeobachter können sich auf den Shadow Mark Scanner verlassen, um ideale Pullback-Abschlusspunkte während eines laufenden Trends zu identifizieren. Wenn Sie das Muster der 4. oder 5. Kerze oder einen Engulfing Sweep in einem Auf- oder Abwärtstrend erkennen, können Sie mit minimaler Verzögerung in die Richtung des vorherrschenden Trends einsteigen. Es ist, als hätte man ein zweites Paar Augen, das bestätigt, dass der Trend wahrscheinlich weitergehen wird.

Verschaffen Sie sich einen Vorteil durch Automatisierung

Der Shadow Mark Scanner verschafft Ihnen einen professionellen Vorsprung, indem er die Erkennung von Mustern automatisiert, die normalerweise nur mit einem geschulten Auge und jahrelanger Erfahrung zu erkennen sind. Er überwacht kontinuierlich das Kursgeschehen und benachrichtigt Sie sofort über qualifizierte Setups, so dass Sie schneller und entschlossener reagieren können. Dieses Tool nimmt Ihnen den Stress und die Ungewissheit, die mit der manuellen Musteranalyse verbunden sind, und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Ausführung und das Risikomanagement zu konzentrieren, da Sie wissen, dass jedes Signal durch die bewährte Preisaktionstheorie gestützt wird. Im Grunde genommen handeln Sie intelligenter - mit Erkenntnissen, die sich an den Strategien erfahrener Profis orientieren.

Steigern Sie Ihr Vertrauen in den Handel

Stellen Sie sich vor, Sie hätten das Selbstvertrauen, den Abzug bei einem Handel zu betätigen, weil Sie wissen, dass das Setup von erfahrenen Händlern bevorzugt wird. Der Shadow Mark Scanner macht dies zur Realität. Jedes Signal, das er liefert, spiegelt eine Methodik wider, der die führenden Handelsgemeinschaften vertrauen, was bedeutet, dass Sie mit der höchstwahrscheinlichen Marktdynamik im Einklang sind. Dies erhöht nicht nur Ihre potenzielle Gewinnrate, sondern stärkt auch Ihre Disziplin - es wird Ihnen leichter fallen, sich an Ihren Handelsplan zu halten, wenn der Indikator Ihre Analyse bestätigt. Der Shadow Mark Scanner wird zu Ihrem persönlichen Trading-Coach, der solide Entscheidungen unterstützt und Störfaktoren herausfiltert, so dass Sie mit Klarheit und Überzeugung handeln.

Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe

Geben Sie sich nicht mit gewöhnlichen Indikatoren zufrieden, die das Ziel verfehlen. Der Shadow Mark Scanner ist Ihre All-in-One-Lösung, mit der Sie mühelos erstklassige Preisaktions-Setups erkennen können. Egal, ob Sie ein aufstrebender Trader oder ein erfahrener Profi sind, dieser Indikator spart Ihnen Zeit und verschafft Ihnen einen schärferen analytischen Vorsprung.

Holen Sie sich den Shadow Mark Scanner auf MQL5 noch heute und verpassen Sie nie wieder den Schatten einer Gelegenheit! Rüsten Sie sich mit diesem leistungsstarken Scanner aus und handeln Sie mit der Präzision, der Voraussicht und dem Vertrauen eines erfahrenen Price Action Traders. Ihre nächste Stufe der Handelsleistung beginnt jetzt - holen Sie sich den Shadow Mark Scanner und stärken Sie Ihre Handelsreise.


Bewertungen 1
Panducorno
223
Panducorno 2026.01.02 23:02 
 

I use this tool for the "sweep and close" concept as it allows you to have this multi-timeframe data on all assets and visible in a single chart. This can help identify Juda swings and trend continuations after SSL or BSL betrayal

