Escáner de Marcas de Sombra

Your Edge in Candle Range Theory - Automatice configuraciones avanzadas de acción del precio

Introducción - Asegúrese de conocer estas estrategias y de haberlas probado antes de utilizar este escáner - Utilícelo bajo su propia responsabilidad

Shadow Mark Scanner es un indicador de vanguardia para MetaTrader 5 que identifica automáticamente configuraciones avanzadas de acción de precios utilizando la teoría del rango de velas. Este potente escáner detecta patrones de alta probabilidad como rupturas de Rango de Velas Previas (PCR) y Velas Envolventes de Barrido (también conocidas como Barrido y Cierre o SAC), así como configuraciones especializadas de continuación de giro de 4ª y 5ª velas. Influenciado por metodologías probadas de traders como TTrades, ICT (Inner Circle Trader), Romeo, Hermes (ICT árabe), y Omar Agag, el Shadow Mark Scanner lleva estos conceptos ampliamente respetados a sus gráficos - ayudándole a anticipar movimientos de continuación con precisión.

Principales características y ventajas

Reconocimiento automático de patrones : No más conjeturas - el indicador escanea el gráfico en tiempo real y destaca complejas formaciones de velas para usted. Le libera de la búsqueda manual de patrones para que nunca pierda una oportunidad de operar.

Señales avanzadas de la Teoría del Rango de Velas : Identifique configuraciones elusivas como PCR y SAC que son apreciadas en los círculos de trading profesional. Estas señales aprovechan el barrido de liquidez y los principios de rango para detectar movimientos con antelación y proporcionarle una ventaja tangible.

Cobertura Multi-Tiempo : Funciona perfectamente en gráficos de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diarios, semanales y mensuales . Tanto si opera intradía como si lo hace a largo plazo, Shadow Mark Scanner le ofrece una visión completa del mercado en los principales marcos temporales.

Inspirado por los mejores operadores : La lógica del escáner se alinea con las técnicas utilizadas por traders de renombre (TTrades, ICT, Romeo, Hermes, Omar Agag). Conceptos como Sweep-and-Close (SAC) y Previous Candle Range son ampliamente respetados y aplicados en estas comunidades de traders - ahora usted puede aprovecharlos automáticamente.

Alertas procesables y visuales : Obtenga señales o alertas claras en el gráfico en el momento en que se produzca una configuración válida. El indicador llama la atención sobre los patrones de velas clave en tiempo real, lo que le permite actuar con confianza en las señales de alta probabilidad sin ningún retraso.

Aumenta la confianza y la precisión: Al confirmar las configuraciones en las que confían los operadores experimentados, Shadow Mark Scanner le ayuda a planificar las entradas y salidas con mayor confianza. Añade una capa extra de precisión a su estrategia, mejorando su sincronización y selección de operaciones para obtener mejores resultados.

Detección de configuraciones avanzadas de acción del precio

Rupturas del Rango de la Vela Anterior (PCR ) - Detecta cuando la vela actual rompe más allá del rango del máximo o mínimo de la vela anterior. Las señales PCR indican un cambio de impulso y a menudo presagian una fuerte continuación en la dirección del precio. El escáner le avisa de estos momentos de ruptura para que pueda captar el movimiento en cuanto empiece.

Velas envolventes y de barrido (SAC) - Banderas de patrones de velas envolventes que barren la liquidez (sacando el máximo/mínimo de la vela anterior) y cierran más allá de ese rango. Este comportamiento de barrido y cierre es una señal fiable de compra o venta agresiva, señalando que una tendencia es probable que continúe. Shadow Mark Scanner detecta instantáneamente estas configuraciones SAC, que son ampliamente consideradas como las principales señales de continuación.

Configuraciones de Continuación de 4ª y 5ª Velas - Reconoce el patrón matizado que implica la 4ª o 5ª vela en una secuencia, a menudo enseñado por operadores expertos para captar continuaciones de swing. Cuando estas velas específicas se alinean en un movimiento de tendencia, el escáner lo marca como una entrada potencial de continuación. Esto le permite saltar a las tendencias establecidas en el momento justo, basándose en una formación que sólo los ojos experimentados pueden notar.

Casos de uso versátiles para todos los operadores

Swing Trading : Aplique el Shadow Mark Scanner en marcos temporales superiores (H4, Diario, Semanal, Mensual) para detectar entradas de continuación de swing. El indicador destaca cuándo es probable que concluya un retroceso y se reanude la tendencia general. Los operadores de swing pueden posicionarse temprano para el siguiente tramo de un movimiento, respaldados por la confianza de que la configuración se alinea con las señales de acción del precio de estilo institucional.

Operaciones intradía : En plazos más cortos (15M, 30M, 1H), el escáner localiza configuraciones intradía como rupturas de PCR o patrones SAC que señalan cambios de impulso durante el día. Esto permite a los operadores diarios y a los especuladores capitalizar los movimientos rápidos de los precios y las tendencias intradía con claridad y precisión. No hay necesidad de mirar los gráficos todo el día - el escáner le avisará de las configuraciones de calidad.

Entradas de continuación de tendencia: Los seguidores de tendencias pueden confiar en Shadow Mark Scanner para identificar los puntos ideales de finalización de retroceso durante una tendencia en curso. Al detectar el patrón de la 4ª/5ª vela o un barrido envolvente en una tendencia alcista o bajista, ganará confianza para entrar en la dirección de la tendencia predominante con un retraso mínimo. Es como tener un segundo par de ojos expertos que confirman que es probable que la tendencia continúe.

Gane ventaja con la automatización

Shadow Mark Scanner le da una ventaja profesional mediante la automatización del reconocimiento de patrones que normalmente requieren un ojo entrenado y años de experiencia para detectar. Supervisa continuamente la acción de los precios y le notifica inmediatamente las configuraciones cualificadas, para que pueda reaccionar con mayor rapidez y decisión. Al eliminar el estrés y la incertidumbre del análisis manual de patrones, esta herramienta le permite centrarse en la ejecución y la gestión del riesgo, sabiendo que cada señal está respaldada por la teoría de la acción del precio probada con el tiempo. En esencia, estará operando de forma más inteligente, armado con conocimientos que se alinean con las estrategias de los profesionales experimentados.

Aumente la confianza en sus operaciones

Imagine tener la confianza de apretar el gatillo en una operación porque sabe que la configuración es la preferida por los operadores expertos. Shadow Mark Scanner hace que esto sea una realidad. Cada señal que proporciona refleja una metodología en la que confían las comunidades de operadores de primer nivel, lo que significa que está en sintonía con la dinámica del mercado de alta probabilidad. Esto no sólo aumenta su tasa de ganancias potenciales, sino que también refuerza su disciplina: le resultará más fácil ceñirse a su plan de trading cuando el indicador confirme su análisis. Shadow Mark Scanner se convierte en su entrenador personal de trading, reforzando las decisiones acertadas y filtrando el ruido, para que ejecute con claridad y convicción.

Lleve sus operaciones al siguiente nivel

No se conforme con indicadores ordinarios que no dan en el blanco. Shadow Mark Scanner es su solución todo en uno para detectar sin esfuerzo las mejores configuraciones de acción del precio. Si usted es un aspirante a trader o un profesional experimentado, este indicador le ahorrará tiempo y le dará una ventaja analítica más aguda.

Obtenga hoy mismo Shadow Mark Scanner en MQL5 y no pierda ni una sola oportunidad. Equípese con este potente escáner y opere con la precisión, la previsión y la confianza de un trader experto en acción del precio. Su próximo nivel de rendimiento en el trading comienza ahora - obtenga el Shadow Mark Scanner y potencie su viaje en el trading.



