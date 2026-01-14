True Timer
- Indikatoren
- Arva Sesha Sandeep
- Version: 1.0
TRUE TIMER - Kerzen-Countdown
Echtzeit-Countdown-Timer (MM:SS), der die Sekunden bis zum Kerzenschluss in einem beliebigen Zeitrahmen anzeigt. Mit intelligenten Hinweisen, die Sie bei neuen Kerzen und in den letzten 20 Sekunden warnen.
Hauptmerkmale:
- Präziser Server-Zeit-Countdown
- Automatische Farberkennung (helle/dunkle Hintergründe)
- Intelligente "Neue Kerze"- und Timing-Warnungen
- Vollständig anpassbare Schriftart und Position
- Funktioniert M1 → Monatlich
Perfekt für: Scalper & präzises Einstiegs-Timing