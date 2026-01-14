True Timer

TRUE TIMER - Kerzen-Countdown

Echtzeit-Countdown-Timer (MM:SS), der die Sekunden bis zum Kerzenschluss in einem beliebigen Zeitrahmen anzeigt. Mit intelligenten Hinweisen, die Sie bei neuen Kerzen und in den letzten 20 Sekunden warnen.

Hauptmerkmale:

  • Präziser Server-Zeit-Countdown
  • Automatische Farberkennung (helle/dunkle Hintergründe)
  • Intelligente "Neue Kerze"- und Timing-Warnungen
  • Vollständig anpassbare Schriftart und Position
  • Funktioniert M1 → Monatlich

Perfekt für: Scalper & präzises Einstiegs-Timing


