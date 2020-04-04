FVG Analyzer MT5

FVG ANALYZER – DAS ULTIMATIVE TOOL FÜR PRÄZISE FAIR VALUE GAP (FVG) ERKENNUNG

Der FVG Analyzer ist ein leistungsstarker und vollständig anpassbarer Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Fair Value Gaps (FVG) in ihren Strategien nutzen. Mit intelligenter Erkennung und klaren Visualisierungen ermöglicht dieses Tool eine schnelle Identifikation von Markteffizienzen – Bereichen, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird, bevor er seinen Trend fortsetzt.

HAUPTMERKMALE

Automatische Erkennung von Fair Value Gaps (bullisch und bärisch) basierend auf Kerzenmustern.

Wählbare FVG-Typen zur Anzeige:

Nur bullisch

Nur bärisch

Beide

Flexible Visualisierungsoptionen:

Ausgefülltes Rechteck

Mittellinie

Rechteck + Mittellinie

Rechteck + Mittellinie + Label

Dynamische Erweiterung der FVGs bis zur Erfüllung: Verfolge das Preisverhalten in Echtzeit.

Erweiterte Anpassungsoptionen:

Farben, Stil, Transparenz

Maximale Anzahl an anzuzeigenden FVGs

Optionales Label für den Indikatornamen in jeder Zone

Optimiert für MT5: reibungslose Leistung, selbst bei großen Charts.

PERFEKT FÜR ALLE HANDELSSTILE

Egal, ob du Scalper, Daytrader oder Swingtrader bist, der FVG Analyzer passt zu deiner Strategie. Er funktioniert einwandfrei auf allen Zeitebenen – von M1 bis zu monatlichen Charts.

WARUM FVG ANALYZER WÄHLEN?

Mit dem FVG Analyzer gewinnst du Präzision, Reaktionsfähigkeit und Vertrauen in deinen Handel. Hör auf zu raten – starte smarteres Trading, indem du Markteffizienzen mit Klarheit identifizierst.

HÖR AUF, BLIND ZU HANDELN. MEISTERE FAIR VALUE GAPS MIT DEM FVG ANALYZER!