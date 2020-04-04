FVG Analyzer MT5

FVG 分析器 — 精准识别公平价值缺口（FVG）的强大工具

FVG 分析器 是专为使用 公平价值缺口（FVG） 交易策略的专业交易者设计的高级指标。通过智能检测和清晰可视化，它帮助你轻松发现市场低效区域 —— 价格很可能在继续趋势前回调至此的关键区域。

主要功能：

自动识别 FVG（看涨和看跌）基于蜡烛图结构。
可选择显示类型

  • 仅看涨缺口

  • 仅看跌缺口

  • 同时显示两者

灵活的视觉显示选项

  • 彩色矩形

  • 中心线

  • 矩形 + 中心线

  • 矩形 + 中心线 + 标签

FVG 动态延伸直至被填补，实时追踪价格反应。

高度可定制化

  • 颜色、样式、透明度设置

  • 显示最大区域数量

  • 可选显示区域名称

专为 MT5 优化：即使在复杂图表中也流畅运行。

适用于所有交易风格

无论你是剥头皮交易者（Scalper）日内交易者（Day Trader），还是波段交易者（Swing Trader），FVG 分析器都能满足你的需求。支持所有时间周期，从 M1 到月线都能完美运行。

为什么选择 FVG 分析器？

FVG 分析器 帮助你提升每一次进场的精准度反应速度信心。告别盲目操作，精准掌控市场节奏。

别再盲目交易！用 FVG 分析器掌握公平价值缺口的优势！

