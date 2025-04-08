



Beschreibung:

TradingSessionPipsVisualizer - Das professionelle Tool zur Beherrschung der Handelssitzungen

Visualisieren Sie auf einen Blick die Forex-Sitzungen und optimieren Sie Ihr Handelszeitmanagement!

Der TradingSessionPipsVisualizer ist ein Premium-Indikator für MetaTrader 4, der die wichtigsten Handelssitzungen (London, New York, Asien, Sydney, Frankfurt) direkt in Ihrem Diagramm hervorhebt. Entwickelt für anspruchsvolle Trader, ermöglicht er Ihnen:

Sofortige Identifizierung von Hochphasen der Aktivität (Überschneidungen der Sitzungen)

Analyse der Volatilität in Echtzeit (angezeigter Pips-Bereich)

Anpassung Ihrer Strategien (Scalping, Day Trading, Swing Trading) an die optimalen Handelszeiten

Anpassung der Anzeige an Ihren Trading-Stil

Wichtige Funktionen

Intuitive Visualisierung

Farbige Zonen für jede Sitzung (anpassbare Farben)

Highs/Lows und Pips-Bereich klar angezeigt

Erklärende Legenden (optional) für eine sofortige Lesbarkeit

Erweiterte Anpassung

Auswahl der anzuzeigenden Sitzungen (London, New York, Asien usw.)

Rahmenstil (Dicke, Muster, Füllung)

Zeitzonenverwaltung (präzise Anpassung im HH:MM-Format)

Wichtige Daten für Trader

Volatilitätsvergleich zwischen den Sitzungen

Mehrtagessitzungen (einstellbar)

Kompatibilität mit allen Instrumenten (Forex, Indizes, Kryptowährungen)

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Daytrader , die in den liquidesten Stunden handeln möchten

Scalper , die die Überschneidungen von London/New York ausnutzen

Swing-Trader , die Zeiten niedriger Volatilität vermeiden möchten

Anfänger, die die Auswirkungen der Sitzungen auf den Markt verstehen möchten

Praktische Anwendungen

London Open : Antizipieren Sie die Bewegungen zu Beginn der europäischen Sitzung

NY-London-Überlappung : Profitieren Sie von der volatilsten Zeit des Tages

Asiatische Sitzung : Erkennen Sie Konsolidierungen für das Swing-Trading

Nachsitzungsanalyse: Bewerten Sie die Leistung der verschiedenen Zeitzonen

Technik & Kompatibilität