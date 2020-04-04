FVG Analyzer MT5

FVG Analyzer — A ferramenta definitiva para detectar Gaps de Valor Justo (FVG)

FVG Analyzer é um indicador avançado desenvolvido especificamente para traders que utilizam estratégias baseadas em Fair Value Gaps (FVG). Ele detecta de forma inteligente as zonas de ineficiência do mercado, onde o preço tem alta probabilidade de retornar antes de continuar sua tendência.

Principais Funcionalidades:

Detecção automática de FVGs (bullish e bearish) com base na estrutura das velas.
Opções de visualização personalizáveis:

  • Somente FVGs bullish

  • Somente FVGs bearish

  • Ambos os tipos simultaneamente

Estilos visuais flexíveis:

  • Retângulos coloridos

  • Linha central

  • Retângulo + linha

  • Retângulo + linha + rótulo

Os FVGs são estendidos dinamicamente até que sejam totalmente preenchidos.

Altamente personalizável:

  • Cores, estilos, opacidade

  • Limite das áreas visíveis

  • Mostrar ou não os nomes dos FVGs

Otimizado para MT5, com desempenho rápido até em gráficos complexos.

Ideal para todos os estilos de trading

Se você é Scalper, Day Trader ou Swing Trader, o FVG Analyzer se adapta perfeitamente ao seu estilo. Funciona em todos os intervalos de tempo, desde M1 até mensal.

Por que usar o FVG Analyzer?

Com o FVG Analyzer, você aumenta sua precisão, agilidade e confiança em cada operação. Deixe para trás as entradas aleatórias e comece a operar com uma base sólida.

Pare de operar no escuro! Use o FVG Analyzer e aproveite a vantagem dos Gaps de Valor Justo.

