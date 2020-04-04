FVG Analyzer MT5

FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール

FVG Analyzerは、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。

主な機能：

FVG（ブル・ベア）を自動的に検出し、ローソク足構造に基づいて表示
カスタマイズ可能な表示オプション

  • ブルFVGのみ

  • ベアFVGのみ

  • 両方のタイプを同時に表示

柔軟な視覚スタイル

  • カラーレクタングル

  • セントラルライン

  • レクタングル + ライン

  • レクタングル + ライン + ラベル

FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます

高いカスタマイズ性

  • 色、スタイル、不透明度

  • 可視エリアの制限

  • FVG名を表示するかどうかの選択

MT5用に最適化されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。

すべてのトレードスタイルに最適

スキャルパーデイトレーダースイングトレーダーのどのスタイルにも、FVG Analyzerは完璧に適応します。M1から月次まで、あらゆるタイムフレームで使用可能です。

なぜFVG Analyzerを使うべきか？

FVG Analyzerを使うことで、精度スピード、そして自信を高めることができます。無作為なエントリーはもう過去のもの。確かな根拠に基づいた取引を始めましょう。

暗闇で取引しないで！FVG Analyzerを使って公正価値ギャップの優位性を活用しましょう。

