FVG Analyzer MT5

FVG ANALYZER – 정확한 공정 가치 갭 (FVG) 감지를 위한 궁극적인 도구
FVG Analyzer는 공정 가치 갭(FVG)을 전략에 활용하는 진지한 트레이더들을 위해 설계된 강력하고 완전히 사용자 맞춤화 가능한 지표입니다. 스마트한 감지와 깔끔한 시각화를 통해 이 도구는 가격이 트렌드를 계속하기 전에 돌아올 가능성이 있는 시장 비효율적인 영역을 빠르게 식별할 수 있도록 해줍니다.

주요 기능
캔들 패턴을 기반으로 한 공정 가치 갭(상승 및 하락) 자동 감지

표시할 FVG 유형 선택 가능:
상승만
하락만
둘 다

유연한 시각화 옵션:
채워진 직사각형
중간선
직사각형 + 중간선
직사각형 + 중간선 + 레이블

FVG가 채워질 때까지 동적 확장: 실시간으로 가격 행동을 추적

고급 맞춤화 옵션:
색상, 스타일, 투명도
표시할 최대 FVG 수
각 영역에 선택적 지표 이름 레이블

MT5 최적화: 무거운 차트에서도 부드러운 성능

모든 거래 스타일에 완벽
스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더 등 어떤 스타일이든 FVG Analyzer는 당신의 전략에 맞습니다. 모든 시간대에서 완벽하게 작동합니다 – M1부터 월별 차트까지.

왜 FVG ANALYZER를 선택해야 할까요?
FVG Analyzer를 사용하면 거래에서 정확성, 반응성, 자신감을 얻을 수 있습니다. 더 이상 추측하지 마세요 – 시장 비효율성을 명확하게 식별하여 더 스마트하게 거래를 시작하세요.

눈감고 거래하지 마세요. FVG ANALYZER로 공정 가치 갭을 마스터하세요!

