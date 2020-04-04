FVG Analyzer MT5

FVG Analyzer – L’outil ultime pour détecter les Fair Value Gaps (FVG) avec précision

FVG Analyzer est un indicateur puissant et entièrement personnalisable conçu pour les traders sérieux qui exploitent les Fair Value Gaps (FVG) dans leurs stratégies. Grâce à une détection intelligente et une visualisation claire, cet outil vous permet d'identifier rapidement les zones d’inefficience du marché, là où le prix pourrait potentiellement revenir avant de repartir dans sa tendance.

Fonctionnalités clés :

Détection automatique des Fair Value Gaps (FVG haussiers et baissiers) basée sur les bougies.

Choix du type de FVG à afficher :

  • FVG haussiers uniquement

  • FVG baissiers uniquement

  • Les deux

Affichage flexible des FVG :

  • Rectangle plein

  • Ligne médiane

  • Rectangle + ligne médiane

  • Rectangle + ligne médiane + nom

Extension dynamique des FVG jusqu’à leur comblement : suivez le comportement du prix en temps réel.

Personnalisation avancée :

  • Couleurs, style, transparence

  • Nombre maximum de FVG à afficher

  • Nom de l’indicateur sur les rectangles (optionnel)

Optimisé pour MT5 : fonctionnement fluide, même sur des graphiques chargés.

Pour tous les styles de trading

Que vous soyez scalpeur, day trader ou swing trader, FVG Analyzer s’adapte parfaitement à votre approche. Il fonctionne efficacement sur toutes les unités de temps, du M1 au graphique mensuel.

Pourquoi choisir FVG Analyzer ?

Avec FVG Analyzer, vous gagnez en précision, en réactivité et en confiance. Ne laissez plus passer les meilleures opportunités basées sur les inefficiences du marché.

Ne tradez plus à l’aveugle. Exploitez les Fair Value Gaps avec intelligence grâce à FVG Analyzer !


