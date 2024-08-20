FVG Analyzer

FVG ANALYZER – DAS ULTIMATIVE TOOL FÜR PRÄZISE FAIR VALUE GAP (FVG) ERKENNUNG
Der FVG Analyzer ist ein leistungsstarker und vollständig anpassbarer Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Fair Value Gaps (FVG) in ihren Strategien nutzen. Mit intelligenter Erkennung und klaren Visualisierungen ermöglicht dieses Tool eine schnelle Identifikation von Markteffizienzen – Bereichen, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird, bevor er seinen Trend fortsetzt.

HAUPTMERKMALE
Automatische Erkennung von Fair Value Gaps (bullisch und bärisch) basierend auf Kerzenmustern.

Wählbare FVG-Typen zur Anzeige:
Nur bullisch
Nur bärisch
Beide

Flexible Visualisierungsoptionen:
Ausgefülltes Rechteck
Mittellinie
Rechteck + Mittellinie
Rechteck + Mittellinie + Label

Dynamische Erweiterung der FVGs bis zur Erfüllung: Verfolge das Preisverhalten in Echtzeit.

Erweiterte Anpassungsoptionen:

Farben, Stil, Transparenz
Maximale Anzahl an anzuzeigenden FVGs
Optionales Label für den Indikatornamen in jeder Zone

Optimiert für MT4: reibungslose Leistung, selbst bei großen Charts.

PERFEKT FÜR ALLE HANDELSSTILE
Egal, ob du Scalper, Daytrader oder Swingtrader bist, der FVG Analyzer passt zu deiner Strategie. Er funktioniert einwandfrei auf allen Zeitebenen – von M1 bis zu monatlichen Charts.

WARUM FVG ANALYZER WÄHLEN?
Mit dem FVG Analyzer gewinnst du Präzision, Reaktionsfähigkeit und Vertrauen in deinen Handel. Hör auf zu raten – starte smarteres Trading, indem du Markteffizienzen mit Klarheit identifizierst.

HÖR AUF, BLIND ZU HANDELN. MEISTERE FAIR VALUE GAPS MIT DEM FVG ANALYZER!

Bewertungen 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.03.14 15:44 
 

The FVG Analyzer is a unique indicator with customizable features, including a mitigation line that allows setting fill percentages—a feature not commonly found in most MetaTrader FVG indicators, which typically only offer a "closed" mitigation method. While most TradeView SMC indicators offer mitigation methods like closed, wicked, or average, this one supports both average and wicked approaches. However, the lack of author support is a significant drawback. With some refinement, it could become one of the best FVG indicators available.

