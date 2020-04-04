FVG Analyzer MT5

FVG Analyzer — La herramienta definitiva para detectar Gaps de Valor Justo (FVG)

FVG Analyzer es un indicador avanzado diseñado específicamente para los traders que utilizan estrategias basadas en Fair Value Gaps (FVG). Detecta de forma inteligente zonas de ineficiencia del mercado, donde el precio tiene una alta probabilidad de volver antes de continuar su tendencia.

Funcionalidades principales:

Detección automática de FVGs (alcistas y bajistas) según la estructura de las velas.
Opciones de visualización personalizables:

  • Solo FVGs alcistas

  • Solo FVGs bajistas

  • Ambos tipos simultáneamente

Estilos visuales flexibles:

  • Rectángulos de color

  • Línea central

  • Rectángulo + línea

  • Rectángulo + línea + etiqueta

Los FVGs se extienden dinámicamente hasta que son completamente rellenados.

Altamente personalizable:

  • Colores, estilos, opacidad

  • Límite de áreas visibles

  • Mostrar o no nombres de los FVGs

Optimizado para MT5, rendimiento fluido incluso en gráficos complejos.

Ideal para todos los estilos de trading

Tanto si eres Scalper, Day Trader, como Swing Trader, FVG Analyzer se adapta perfectamente a tu estilo. Funciona en todos los marcos temporales, desde M1 hasta mensual.

¿Por qué usar FVG Analyzer?

Con FVG Analyzer, aumentas tu precisión, rapidez de reacción y confianza en cada operación. Deja atrás las entradas al azar y empieza a operar con base sólida.

¡Deja de operar a ciegas! Usa FVG Analyzer y aprovecha la ventaja de los Gaps de Valor Justo.

