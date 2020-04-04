FVG Analyzer MT5

FVG Analyzer — Идеальный Инструмент для Точного Обнаружения Fair Value Gaps (FVG)

FVG Analyzer — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, созданный для серьёзных трейдеров, использующих Fair Value Gaps (FVG) в своей стратегии. Благодаря интеллектуальному анализу и чистой визуализации вы легко определите рыночные неэффективности — области, куда цена, скорее всего, вернётся, прежде чем продолжить движение по тренду.

Основные функции:

Автоматическое определение FVG (бычьи и медвежьи) на основе свечных моделей.

Выбор отображаемых типов FVG:

Только бычьи

Только медвежьи

Оба

Гибкие настройки отображения:

Закрашенные прямоугольники

Средняя линия

Прямоугольник + линия

Прямоугольник + линия + подпись

Динамическое расширение FVG до момента заполнения: отслеживайте реакцию цены в реальном времени.

Глубокая кастомизация:

Цвета, стили, прозрачность

Максимальное количество отображаемых зон

Отображение имени индикатора на каждой зоне (по желанию)

Оптимизирован для MT5: работает плавно даже на перегруженных графиках.

Подходит для любого стиля торговли

FVG Analyzer отлично подходит как для скальперов, так и для дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Работает на всех таймфреймах — от M1 до месячного графика.

Почему выбирают FVG Analyzer?

С FVG Analyzer вы получаете точность, реактивность и уверенность в каждом входе в рынок. Хватит гадать — начните торговать с умом, используя рыночные неэффективности.

Хватит торговать вслепую. Освойте Fair Value Gaps с FVG Analyzer!