FVG Analyzer MT5

FVG Analyzer — Идеальный Инструмент для Точного Обнаружения Fair Value Gaps (FVG)

FVG Analyzer — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, созданный для серьёзных трейдеров, использующих Fair Value Gaps (FVG) в своей стратегии. Благодаря интеллектуальному анализу и чистой визуализации вы легко определите рыночные неэффективности — области, куда цена, скорее всего, вернётся, прежде чем продолжить движение по тренду.

Основные функции:

Автоматическое определение FVG (бычьи и медвежьи) на основе свечных моделей.

Выбор отображаемых типов FVG:

  • Только бычьи

  • Только медвежьи

  • Оба

Гибкие настройки отображения:

  • Закрашенные прямоугольники

  • Средняя линия

  • Прямоугольник + линия

  • Прямоугольник + линия + подпись

Динамическое расширение FVG до момента заполнения: отслеживайте реакцию цены в реальном времени.

Глубокая кастомизация:

  • Цвета, стили, прозрачность

  • Максимальное количество отображаемых зон

  • Отображение имени индикатора на каждой зоне (по желанию)

Оптимизирован для MT5: работает плавно даже на перегруженных графиках.

Подходит для любого стиля торговли

FVG Analyzer отлично подходит как для скальперов, так и для дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Работает на всех таймфреймах — от M1 до месячного графика.

Почему выбирают FVG Analyzer?

С FVG Analyzer вы получаете точность, реактивность и уверенность в каждом входе в рынок. Хватит гадать — начните торговать с умом, используя рыночные неэффективности.

Хватит торговать вслепую. Освойте Fair Value Gaps с FVG Analyzer!

Рекомендуем также
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Liquidity Zone Detector — это продвинутый технический индикатор, разработанный для выявления и выделения ключевых зон ликвидности на рынке с использованием индикатора ZigZag. Этот инструмент определяет ценовые уровни, на которых, вероятно, сосредоточена значительная ликвидность, с помощью построения трендовых линий на максимумах и минимумах, определённых ZigZag. Liquidity Zone Detector помогает трейдерам обнаруживать потенциальные зоны разворота или продолжения тренда на основе накопления или вы
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Индикаторы
Basic Theme Builder: Упростите Настройку Ваших Графиков Измените ваш торговый опыт с помощью индикатора Basic Theme Builder , универсального инструмента, предназначенного для упрощения настройки внешнего вида графиков в MetaTrader 5. Этот интуитивно понятный индикатор предлагает удобную панель, которая позволяет легко переключаться между различными темами и цветовыми схемами, улучшая как визуальную привлекательность, так и функциональность вашей торговой среды. Free MT4 version Индикатор Basic
FREE
Alpha Edge Pro
Jestoni Santiago
Индикаторы
Alpha Edge Pro – The Manual Trader’s Edge - If you prefer trading manually without stress, this indicator is for you. Get your copy now. Tired of missing the big moves or holding on to losing trades too long? Alpha Edge Pro is your new secret weapon. This high-performance, plug-and-play MT5 indicator gives you crystal-clear BUY and SELL signals — so you can trade with confidence, precision, and speed. If you prefer manual trading profitably , this indicator is made for you. Alpha Edge Pro does
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Индикаторы
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   "Haven Key Levels PDH PDL"   помогает трейдерам визуализировать ключевые уровни на графике. Он автоматически отмечает следующие уровни: DO (Daily Open)   — уровень открытия дня. NYM (New York Midnight)   — уровень полуночи Нью-Йорка. PDH (Previous Day High)   — максимум предыдущего дня. PDL (Previous Day Low)   — минимум предыдущего дня. WO (Weekly Open)   — уровень открытия недели. MO (Monthly Open)   — уровень открытия месяца. PWH (Previous Week High)   — максимум предыдущей недел
FREE
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует допопнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Индикаторы
Pivot Point Fibo RSJ - это индикатор, который отслеживает линии поддержки и сопротивления дня с использованием ставок Фибоначчи. Этот впечатляющий индикатор создает до 7 уровней поддержки и сопротивления через точку разворота с использованием ставок Фибоначчи. Замечательно, как цены уважают каждый уровень этой поддержки и сопротивления, где можно определить возможные точки входа / выхода из операции. Функции До 7 уровней поддержки и 7 уровней сопротивления Устанавливайте цвета уровней индивид
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Индикаторы
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Индикаторы
Индикатор ROMAN5 Time Breakout автоматически рисует блоки прорыва дневной поддержки или сопротивления. Он помогает пользователю определиться с направлением сделки. В утилиту также встроена функция звукового уведомления при появлении нового сигнала. Дополнительно доступна функция уведомления по email. Ваш e-mail адрес, а также параметры SMTP сервера должны быть указаны в настройках терминала MetaTrader 5 (вкладка "Почта"). Синяя стрелка вверх = Покупка. Красная стрелка вниз = Продажа. Вы можете и
FREE
Mini One for All Trend Scanner
Sergio Antoni Escudero Tirado
Индикаторы
Mini One for All Trend Scanner is a trend following multi-symbol indicator that can be used with any input: forex, stocks, commodities,... The panel shows   three indicators and six symbols with the trend for every pair (symbol/indicator): up, down or no trend. The indicators are: Average Directional Movement Index (ADX) Moving Average Convergence Divergence (MACD) Relative Strength Index (RSI) You can change quickly the chart by clicking any one of the symbol button in the panel. This feature
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Marubozu Trend Rider
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
Strategy Overview This robot applies a simple, visual, and highly effective logic: take advantage of market excesses to enter on confirmed reversals.It combines Bollinger Bands analysis, trend detection through a Moving Average (MA), and Marubozu candlestick reading to identify zones where the probability of a reversal is highest.The strategy aims to enter after an excess, followed by a clear price-recovery signal, avoiding impulsive entries. Buy Conditions The robot opens a BUY only if: The pri
Italo Levels Indicator MT5
Italo Santana Gomes
5 (5)
Индикаторы
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.56 (61)
Индикаторы
Индикатор анализирует шкалу объёмов и разделяет её на две компоненты - объёмы продавцов и объёмы покупателей, а также вычисляет дельту и кумулятивную дельту. Индикатор не мерцает и не перерисовывает, вычисления и отрисовку производит достаточно быстро, используя при этом данные с младших (относительно текущего) периодов. Режимы работы индикатора переключаются с помощью входной переменной Mode : Buy - отображает только объёмы покупателей. Sell - отображает только объёмы продавцов. BuySell - отобр
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Индикаторы
The M Extensions are variations of the Golden Ratio (Fibonacci Sequence). It is the World's first technique developed for Candle Projections. Advantages: Easy to plot. Candle anchoring; High and accurate precision as support and resistance; Excellent Risk x Return ratio; Works in any timeframe; Works in any asset / market.   The M Extensions are classified into: M0: Zero point (starting candle) RC: Initial candle control region M1: Extension region 1 M2: Extension region 2 M3: Extension regi
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Trend Slayer Indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Индикаторы
Trend Indicator Pro Use any currency and any time period you want For greater profitability use a risk return of at least 1:3 or 1:4 Entry Signal : Appears after the moving average crossover closes ️️ Histogram Flip : Signals important trend changes ️ Easy to use : Perfect for those who want fast, confident decisions! Boost your accuracy : Find the best market entry moments with more confidence! Get straight to the point and seize the best trend opportunities!
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Индикаторы
Добро пожаловать в HiperCube VIX Код скидки на 25% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Этот индикатор предоставляет вам реальную информацию о рынке объема sp500 / us500 Определение HiperCube VIX, известный как индекс волатильности CBOE, является широко признанным показателем рыночного страха или стресса. Он сигнализирует об уровне неопределенности и волатильности на фондовом рынке, используя индекс S&P 500 в качестве прокси для широкого рынка. Индекс VIX рассчитывается на основе цен опционных кон
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Индикаторы
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
Индикаторы
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299$ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти у
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в определении точек входа и эффективном управлении рисками. Индикатор предоставляет комплексный набор аналитических инструментов, включая систему обнаружения сигналов, автоматическое управление Entry/SL/TP, анализ объемов и статистику эффективности в режиме реального времени. Руководство пользователя для понимания системы   |   Руководство пользователя на других языках ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Продвинутая система скальпингового индикатора с множеством фильтров SuperScalp Pro — это продвинутая система скальпингового индикатора, объединяющая классический Supertrend и множество интеллектуальных подтверждающих фильтров. Индикатор эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до H4 и особенно подходит для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар. Может использоваться как самостоятельная система или гибко интегрироваться в существующие торговые стратегии. Индикатор включает б
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Индикаторы
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Индикаторы
TREND FLOW PRO  без перерисовки, показывает направление рынка. Разворот тренда, первые и повторные входы крупных участников. Отметки BOS на графике – истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара. Запроси и получи подробные инструкции PDF с примерами стратегий в личных сообщениях. Основные элементы индикатора: BOS FLOW  – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение
Другие продукты этого автора
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Liquidity Zone Detector — это продвинутый технический индикатор, разработанный для выявления и выделения ключевых зон ликвидности на рынке с использованием индикатора ZigZag. Этот инструмент определяет ценовые уровни, на которых, вероятно, сосредоточена значительная ликвидность, с помощью построения трендовых линий на максимумах и минимумах, определённых ZigZag. Liquidity Zone Detector помогает трейдерам обнаруживать потенциальные зоны разворота или продолжения тренда на основе накопления или вы
DailyHighLow MT5
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Пожалуйста, не забудьте оценить индикатор, чтобы помочь мне повысить его видимость. Индикатор DailyHighLow для MetaTrader 5 (MT5) — это мощный инструмент для отслеживания ежедневных ценовых движений. Разработанный для трейдеров, которым необходима чёткая и полезная информация о максимумах и минимумах на рынке, этот индикатор автоматически чертит линии тренда на основе самых высоких и самых низких цен за настраиваемый период. Основные особенности: Персонализация линий тренда:   Настройте цвета, с
FREE
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Индикаторы
Пожалуйста, не забудьте оценить индикатор, чтобы помочь мне повысить его видимость. Индикатор DailyHighLow для MetaTrader 4 (MT4) — это мощный инструмент для отслеживания ежедневных ценовых движений. Разработанный для трейдеров, которым необходима чёткая и полезная информация о максимумах и минимумах на рынке, этот индикатор автоматически чертит линии тренда на основе самых высоких и самых низких цен за настраиваемый период. Основные особенности: Персонализация линий тренда: Настройте цвета, сти
FREE
OrderBlock Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Индикаторы
OrderBlock Analyzer   — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для автоматического обнаружения и выделения блоков ордеров на ценовых графиках. Индикатор анализирует последние свечи и выявляет ключевые ценовые зоны, в которых происходило накопление крупных позиций, что может привести к значительным рыночным движениям. Ключевые особенности: Выделение бычьих и медвежьих блоков ордеров с использованием цветовой кодировки. Определение и построение линии касания для каж
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
TradeManagerRR Visualizer MT5   — это инструмент управления торговлей, предназначенный для трейдеров, которые хотят легко визуализировать уровни взятия прибыли (TP) и стоп-лосса (SL) на графике. Эта первоначальная версия представляет собой простую графическую визуализацию, которая отображает зоны SL и TP, а также цену входа. Обратите внимание, что текущая версия сосредоточена исключительно на графическом отображении зон SL и TP в виде фигур на графике. Характеристики текущей версии: Отображение
TradingSessionVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Перед тем как ознакомиться с функциями этого индикатора, пожалуйста, оцените этот продукт, оставьте комментарий о вашем опыте и подпишитесь на мою страницу, чтобы быть в курсе последних обновлений и новых инструментов. Ваша поддержка очень важна и помогает мне постоянно улучшать свои разработки! Описание: TradingSessionVisualizer – это мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для четкой и настраиваемой визуализации основных торговых сессий на ваших графиках. Этот инструмент позволяет л
FREE
FVG Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
4 (1)
Индикаторы
FVG Analyzer — Идеальный Инструмент для Точного Обнаружения Fair Value Gaps (FVG) FVG Analyzer — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, созданный для серьёзных трейдеров, использующих Fair Value Gaps (FVG) в своей стратегии. Благодаря интеллектуальному анализу и чистой визуализации вы легко определите рыночные неэффективности — области, куда цена, скорее всего, вернётся, прежде чем продолжить движение по тренду. Основные функции: Автоматическое определение FVG (бычьи и медвежьи) на осн
OrderBlock Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
OrderBlock Analyzer — это пользовательский индикатор для MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматического обнаружения и выделения блоков ордеров на ценовых графиках. Индикатор анализирует последние свечи и выявляет ключевые ценовые зоны, в которых происходило накопление крупных позиций, что может привести к значительным рыночным движениям. Ключевые особенности: Выделение бычьих и медвежьих блоков ордеров с использованием цветовой кодировки. Определение и построение линии касания для каждо
RR TradeManager Visualizer
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
RR_TradeManager Visualizer — это инструмент управления торговлей, предназначенный для трейдеров, которые хотят легко визуализировать уровни взятия прибыли (TP) и стоп-лосса (SL) на графике. Эта первоначальная версия представляет собой простую графическую визуализацию, которая отображает зоны SL и TP, а также цену входа. Обратите внимание, что текущая версия сосредоточена исключительно на графическом отображении зон SL и TP в виде фигур на графике. Характеристики текущей версии: Отображение зон S
TradingSessionPipsVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Перед тем как перейти к функциям этого индикатора, пожалуйста, не забудьте оценить этот продукт, оставить комментарий, чтобы поделиться своим опытом, и подписаться на мою страницу, чтобы быть в курсе последних обновлений и новых инструментов. Ваша поддержка бесценна и помогает мне постоянно улучшать свои разработки! Описание: TradingSessionPipsVisualizer - Профессиональный инструмент для освоения торговых сессий Мгновенно визуализируйте Forex сессии и оптимизируйте время торговли! TradingSessio
TradingSessionPipsVisualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Перед тем как перейти к функциям этого индикатора, пожалуйста, не забудьте оценить этот продукт, оставить комментарий, чтобы поделиться своим опытом, и подписаться на мою страницу, чтобы быть в курсе последних обновлений и новых инструментов. Ваша поддержка бесценна и помогает мне постоянно улучшать свои разработки! Описание: TradingSessionPipsVisualizer - Профессиональный инструмент для освоения торговых сессий Мгновенно визуализируйте Forex сессии и оптимизируйте время торговли! TradingSession
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
Индикаторы
Liquidity Zone Detector — это продвинутый технический индикатор, разработанный для выявления и выделения ключевых зон ликвидности на рынке с использованием индикатора ZigZag. Этот инструмент определяет ценовые уровни, на которых, вероятно, сосредоточена значительная ликвидность, с помощью построения трендовых линий на максимумах и минимумах, определённых ZigZag. Liquidity Zone Detector помогает трейдерам обнаруживать потенциальные зоны разворота или продолжения тренда на основе накопления или вы
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв