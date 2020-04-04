FVG Analyzer MT5
- Версия: 2.5
FVG Analyzer — Идеальный Инструмент для Точного Обнаружения Fair Value Gaps (FVG)
FVG Analyzer — это мощный и полностью настраиваемый индикатор, созданный для серьёзных трейдеров, использующих Fair Value Gaps (FVG) в своей стратегии. Благодаря интеллектуальному анализу и чистой визуализации вы легко определите рыночные неэффективности — области, куда цена, скорее всего, вернётся, прежде чем продолжить движение по тренду.
Основные функции:
Автоматическое определение FVG (бычьи и медвежьи) на основе свечных моделей.
Выбор отображаемых типов FVG:
Только бычьи
Только медвежьи
Оба
Гибкие настройки отображения:
Закрашенные прямоугольники
Средняя линия
Прямоугольник + линия
Прямоугольник + линия + подпись
Динамическое расширение FVG до момента заполнения: отслеживайте реакцию цены в реальном времени.
Глубокая кастомизация:
Цвета, стили, прозрачность
Максимальное количество отображаемых зон
Отображение имени индикатора на каждой зоне (по желанию)
Оптимизирован для MT5: работает плавно даже на перегруженных графиках.
Подходит для любого стиля торговли
FVG Analyzer отлично подходит как для скальперов, так и для дейтрейдеров и свинг-трейдеров. Работает на всех таймфреймах — от M1 до месячного графика.
Почему выбирают FVG Analyzer?
С FVG Analyzer вы получаете точность, реактивность и уверенность в каждом входе в рынок. Хватит гадать — начните торговать с умом, используя рыночные неэффективности.