Easy Scapler

Easy Scalper ist ein vollautomatischer, fortschrittlicher Trading Expert Advisor, der neue technische Indikatoren verwendet, um vergangene Daten zu analysieren. Easy Scalper EA Trades auf Gold (XAUUSD), die eine der liquidesten und beliebtesten Handelsinstrumente in der Welt ist. Der Algorithmus funktioniert unter allen Marktbedingungen, EA kann das Risiko: Rendite-Verhältnis (1:3) kontrollieren, das die Renditen maximieren und gleichzeitig die Drawdowns minimieren kann. Easy Scalper EA verwendet drei Arten von Money Management, von denen der Benutzer eine beliebige verwenden kann. EA verwendet feste Stop Loss und Take Profit mit Trailing Stop Loss für alle Aufträge, EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: Kein Gitter, keine Martingale,... Gold Scalper ist einer der besten EAs. Ich habe offiziell die am meisten optimierte Version des EA veröffentlicht. Ich empfehle den besten Zeitrahmen 1M oder 5M für den Easy Scalper.

Speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf 1M oder 5M Zeitrahmen entwickelt. Am besten funktioniert er auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen .

Einfach zu installieren, einfach an einen Chart auf MT4 mit Standardeinstellungen anhängen.

Funktionierende Paare XAUUSD (GOLD)

Empfohlener Kontotyp - jeder Kontotyp

Arbeits-Zeitrahmen: 1M und M5

Mindesteinlage: $100

VPS wird empfohlen

Merkmale: Es werden keine Martingale, Arbitrage, Hedge oder andere gefährliche Methoden des Geldmanagements verwendet

Fester Stop Loss und Take Profit für jede Position

Trailing-Stop-Loss für jeden Handel

Der maximal erforderliche Spread liegt unter 50

Intelligentes Modul zur Risikokontrolle

Hebelwirkung - beliebige Hebelwirkung

Haftungsausschluss für potenzielle Risiken!



Alle Tests zeigen nur die potentielle Leistung des EA

Die realen Handelsergebnisse können von einem Broker zum anderen variieren

Echtzeit-Handelsergebnisse können je nach Einstellung und Größe der Handelsposten variieren

EINSTELLUNGEN: Für 1 M Zeitrahmen

SL_PIPS =100-350 (Stop Loss in Pips)

TP_PIPS= 300-350 (Gewinnmitnahme in Pips)

Trailing_Stop_pips = 90 (Trailing beginnt in Pips. Diese Einstellung hängt vom minimal zulässigen Stoploss des Brokers ab)

Trailing_ Step_pips =10 (Abstand vom Preis bei der Aktivierung eines Trailing-Stops).

Trailng_Above_pips=20 (Trailing wird nur aktiviert, wenn sich der Preis über diesen Abstand hinaus zu seinen Gunsten bewegt)

Magic - ist eine spezielle Nummer, die der EA seinen Aufträgen zuweist.

TOD_From_Hour, TOD_From_Min - Tageszeit in Stunde und Minuten für die Eröffnung der ersten Order durch den EA.

- Tageszeit in Stunde und Minuten für die Eröffnung der ersten Order durch den EA. TOD_From_Hour, TOD_From_Min - Tageszeit in Stunden und Minuten für das Stoppen des EA nach dem Schließen der letzten Order.

Use of Fixed Lot= true ( Läuft auf die gewünschte feste Lotgröße), es ist ein Standard Money Management Lot

Use of Previous Loss Recovery Lot =true (Erhöht die Lotgröße, wenn die vorherige Position den Stop Loss erreicht)

wenn Previous Loss Recovery Lot =true, Use Recovery Loss Multiplier= 1.5

Recovery Loss Multiplier= 1.5 Verwendung von Lot pro Konto (0,1/10000 Kontogröße)=wahr (Sie möchten mit steigendem Lot pro Kontogröße arbeiten)

Maximaler Spread des Brokers= 40 (für Gold)

Maximale Slippage=3 - die maximal erlaubte Slippage für den Berater.

Push_Notifications auf Handy und Mail für jede Position.