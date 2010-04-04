Easy Scapler

Easy Scalper es un asesor experto en operaciones avanzadas totalmente automático que utiliza nuevos indicadores técnicos para analizar datos pasados. Easy Scalper EA opera con Oro (XAUUSD) que es uno de los instrumentos más líquidos y populares en el mundo. El algoritmo funciona en cualquier condición de mercado, EA puede controlar el riesgo: Relación de recompensa (1:3) que puede maximizar los rendimientos y reducir al mínimo las detracciones. Easy Scalper EA utiliza tres tipos de Money Management que el usuario puede utilizar cualquiera. EA utiliza stop loss fijo y take profit con trailing stop loss para todas las órdenes, EA no utiliza ningún método de negociación peligroso: Ninguna rejilla, ninguna martingala,... Gold Scalper es uno de los mejores EAs. He lanzado oficialmente la versión más optimizada de EA. Recomiendo mejor marco de tiempo es 1M o 5M para el Easy Scalper .

Diseñado específicamente para el comercio de oro (XAUUSD) en 1M o 5M marco de tiempo. Mejor funciona en 1 Minutos marco de tiempo .

Fácil de instalar, sólo tiene que adjuntar a un gráfico en MT4 con la configuración predeterminada.

Pares de trabajo XAUUSD (GOLD)

Tipo de cuenta recomendado - cualquier tipo de cuenta

Plazos de trabajo: 1M y M5

Depósito mínimo: $100

Se recomienda VPS

Características: No es una martingala, arbitraje, cobertura u otros métodos peligrosos de la gestión del dinero se utilizan

Hard stop loss y take profit para cada posición

Trailing stop loss para cada operación

Spread máximo requerido por debajo de 50

Módulo inteligente de control de riesgos

Apalancamiento - cualquier apalancamiento

Descargo de responsabilidad sobre riesgos potenciales



Todas las pruebas muestran sólo un rendimiento potencial de EA

Los resultados en tiempo real pueden variar de un broker a otro.

Los resultados de las operaciones en tiempo real pueden variar en función de la configuración y el tamaño de los lotes .

AJUSTES: Para 1 M Time frame

SL_PIPS =100-350 (stop loss en pips)

TP_PIPS= 300-350 (toma de beneficios en pips)

Trailing_Stop_pips = 90 (Trailing comienza en pips. Este ajuste depende del Stoploss mínimo permitido por el broker)

Trailing_ Step_pips =10 (distancia desde el precio cuando se activa un trailing stop.)

Trailng_Above_pips=20 (Trailing activado sólo cuando el precio se mueve a favor por encima de esta distancia)

Magic - es un número especial que el EA asigna a sus órdenes.

TOD_From_Hour, TOD_From_Min - hora del día en hora y minutos para la apertura de la primera orden por el EA.

TOD_From_Hour, TOD_From_Min - hora del día en hora y minutos para la parada del EA después del cierre de la última orden.

Use of Fixed Lot= true ( Se ejecuta en el tamaño de lote fijo deseado), es un lote de gestión de dinero por defecto.

Use of Previous Loss Recovery Lot =true ( Aumenta el tamaño del lote si la posición anterior alcanza el Stop Loss)

si Lote de Recuperación de Pérdida Anterior =true , Use el Multiplicador de Pérdida de Recuperación= 1.5

de Recuperación de Pérdida =true el Multiplicador de Pérdida de Recuperación= 1.5 Uso de Lote por Cuenta(0.1/10000 tamaño de cuenta)=true ( quiere correr con lote creciente por tamaño de cuenta)

Spread máximo del broker= 40 ( para Oro)

Máximo deslizamiento=3 - el máximo deslizamiento permitido para el asesor.

Push_Notifications a móvil y correo para cada posición.