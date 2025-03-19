Complete Range Breakout
- Experts
- Emanuele Giulivi
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 13 luglio 2025
- Attivazioni: 20
Risultati reali con questo sistema
L’Expert Advisor è stato testato e utilizzato quotidianamente sul mio conto reale. I risultati parlano chiaro: puoi vedere direttamente qui sotto come si comporta il sistema in condizioni di mercato reali.
📈 Performance del conto in tempo reale:
👉 Clicca qui per visualizzare i risultati del segnale
I trade vengono aperti automaticamente dall’EA e replicati in tempo reale. Puoi iscriverti al segnale per ricevere automaticamente tutti i nuovi trade o semplicemente seguirne l’andamento.
Se preferisci provare prima su un conto demo, scarica il file .ex5 e testalo liberamente.
Massimizza i tuoi profitti con una strategia di breakout intelligente
Il Range Breakout Bot è lo strumento perfetto per i trader che cercano precisione e sicurezza nei mercati Forex, Indici e Crypto. Basato su una potente strategia di breakout del range orario, questo bot ti offre il pieno controllo sui parametri di rischio e rendimento, adattandosi perfettamente al tuo stile di trading.
Caratteristiche principali
Breakout del Range Orario
- Il bot identifica automaticamente i range di prezzo chiave ed esegue operazioni quando il prezzo rompe i livelli di supporto o resistenza, seguendo il trend con decisione. I timeframe di riferimento sono h1 per il breakout normale, ed m5 per il breakout scalping.
Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) personalizzabili
- Imposta TP e SL come valori fissi basati sull’ampiezza del range o come percentuale del prezzo.
- Modalità Scalping per una gestione ultra-reattiva delle operazioni, catturando movimenti rapidi del mercato.
- Trailing Stop Dinamico 🏆
- Un trailing stop aggressivo per proteggere i profitti e ridurre al minimo le perdite.
- Funzione Break Even (BE) per evitare che un'operazione vincente si trasformi in perdita.
- Chiusura parziale per assicurare profitti graduali e ottimizzare l’uscita dal mercato.
Filtri tecnici per un trading intelligente
- Medie Mobili per operare solo nei mercati con forte direzionalità.
- Ichimoku Cloud per confermare i segnali ed evitare falsi breakout.
Adattabilità Totale
- Funziona su qualsiasi mercato (Forex, Indici, Materie Prime, Crypto).
- Parametri completamente personalizzabili per adattarsi alla tua strategia di trading.
Test e Ottimizzazione
- Backtest e ottimizzazione avanzata per trovare le impostazioni migliori.
- Modalità demo per testare il bot senza rischi prima di utilizzarlo su conto reale.
Perché scegliere il Range Breakout Bot?
- Completo, personalizzabile e adatto a qualsiasi strategia.
- Ideale per scalping aggressivo e breakout più ampi.
- Perfetto per trader che desiderano un sistema automatizzato sicuro ed efficace.
Pronto a sfruttare ogni breakout in modo intelligente? Prova subito il Range Breakout Bot! 🚀
P.S.
Questo non è un bot che promette guadagni milionari in poco tempo o zero drawdown, è un bot che storicamente ha guadagnato, e continua a farlo con i giusti set. Non è un bot creato da un fuffa guru con false promesse, ma è creato cercando di sfruttare le possibilità che il mercato offre e trarne profitto in modo REALE. Se cercate guadagni stratosferici in poco tempo e risultati surreali, siete pronti per continuare a farvi scammare e vi prego di non scaricarlo nemmeno! Grazie <3
Fate i vostri test, con le varie impostazioni personalizzabili, se volete contattatemi e vi fornisco indicazioni base per l'utilizzo e i set più comuni.
Tutti i set file migliori già testati da me verranno inviati dopo l'acquisto. Grazie! 🙌