Complete Range Breakout

Massimizza i tuoi profitti con una strategia di breakout intelligente

Il Range Breakout Bot è lo strumento perfetto per i trader che cercano precisione e sicurezza nei mercati Forex, Indici e Crypto. Basato su una potente strategia di breakout del range orario, questo bot ti offre il pieno controllo sui parametri di rischio e rendimento, adattandosi perfettamente al tuo stile di trading.

Caratteristiche principali

Breakout del Range Orario

Il bot identifica automaticamente i range di prezzo chiave ed esegue operazioni quando il prezzo rompe i livelli di supporto o resistenza, seguendo il trend con decisione. I timeframe di riferimento sono h1 per il breakout normale, ed m5 per il breakout scalping.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) personalizzabili

Imposta TP e SL come valori fissi basati sull’ampiezza del range o come percentuale del prezzo .

basati sull’ampiezza del range o come . Modalità Scalping per una gestione ultra-reattiva delle operazioni, catturando movimenti rapidi del mercato.

per una gestione ultra-reattiva delle operazioni, catturando movimenti rapidi del mercato. Trailing Stop Dinamico 🏆

Un trailing stop aggressivo per proteggere i profitti e ridurre al minimo le perdite.

per proteggere i profitti e ridurre al minimo le perdite. Funzione Break Even (BE) per evitare che un'operazione vincente si trasformi in perdita.

per evitare che un'operazione vincente si trasformi in perdita. Chiusura parziale per assicurare profitti graduali e ottimizzare l’uscita dal mercato.

Filtri tecnici per un trading intelligente

Medie Mobili per operare solo nei mercati con forte direzionalità.

per operare solo nei mercati con forte direzionalità. Ichimoku Cloud per confermare i segnali ed evitare falsi breakout.

Adattabilità Totale

Funziona su qualsiasi mercato (Forex, Indici, Materie Prime, Crypto).

(Forex, Indici, Materie Prime, Crypto). Parametri completamente personalizzabili per adattarsi alla tua strategia di trading.

Test e Ottimizzazione

Backtest e ottimizzazione avanzata per trovare le impostazioni migliori.

per trovare le impostazioni migliori. Modalità demo per testare il bot senza rischi prima di utilizzarlo su conto reale.

Perché scegliere il Range Breakout Bot?



Completo, personalizzabile e adatto a qualsiasi strategia. Ideale per scalping aggressivo e breakout più ampi. Perfetto per trader che desiderano un sistema automatizzato sicuro ed efficace.

Pronto a sfruttare ogni breakout in modo intelligente? Prova subito il Range Breakout Bot! 🚀

P.S.



Questo non è un bot che promette guadagni milionari in poco tempo o zero drawdown, è un bot che storicamente ha guadagnato, e continua a farlo con i giusti set. Non è un bot creato da un fuffa guru con false promesse, ma è creato cercando di sfruttare le possibilità che il mercato offre e trarne profitto in modo REALE. Se cercate guadagni stratosferici in poco tempo e risultati surreali, siete pronti per continuare a farvi scammare e vi prego di non scaricarlo nemmeno! Grazie <3



Fate i vostri test, con le varie impostazioni personalizzabili, se volete contattatemi e vi fornisco indicazioni base per l'utilizzo e i set più comuni.



Tutti i set file migliori già testati da me verranno inviati dopo l'acquisto. Grazie! 🙌



