Complete Range Breakout

Asesor experto intradía basado en la ruptura de un rango temporal. El EA define una banda de precios de referencia y permite entradas cuando el precio rompe los niveles del rango.

Funcionamiento

  • Detección automática de rangos según la configuración del usuario.
  • Largo por encima del máximo del rango, corto por debajo del mínimo del rango.
  • Stop Loss: valor fijo de la amplitud del rango o porcentaje.
  • Take Profit: fijo/porcentual o múltiplos de rango.
  • Trailing stop, punto muerto y cierre parcial configurables.
  • Controles de ejecución: spread máximo y deslizamiento.
  • Filtros opcionales (si están disponibles): Media móvil, Ichimoku.

Entradas clave
Duración/definición del rango; modo de entrada; SL/TP (fijo/porcentaje/múltiplos); trailing stop/intervalo de equilibrio/cierre parcial; límites de spread/deslizamiento; filtros opcionales; dimensionamiento de la posición (% de riesgo o lote fijo).

Uso recomendado
Marcos temporales típicos: H1 para rupturas estándar, M5 para scalping. Funciona con CFDs sobre divisas, índices y materias primas (valide los parámetros por instrumento).

Seguimiento (opcional)
Si está disponible, añada un enlace a su señal MQL5 para seguimiento en directo.

Descargo de responsabilidad
No se garantizan beneficios. Ejemplos históricos y backtests no representan el trading real.

Filtro:
linny
25
linny 2025.10.24 18:20 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Emanuele Giulivi
463
Respuesta del desarrollador Emanuele Giulivi 2025.10.25 15:27
Appreciate your review!
Clear support and reliable execution are my priorities. I’ll keep improving the EA based on user feedback—reach out anytime via MQL5 messages.
Respuesta al comentario