Complete Range Breakout

Asesor experto intradía basado en la ruptura de un rango temporal. El EA define una banda de precios de referencia y permite entradas cuando el precio rompe los niveles del rango.

Funcionamiento

Detección automática de rangos según la configuración del usuario.

Largo por encima del máximo del rango, corto por debajo del mínimo del rango.

Stop Loss: valor fijo de la amplitud del rango o porcentaje.

Take Profit: fijo/porcentual o múltiplos de rango.

Trailing stop, punto muerto y cierre parcial configurables.

Controles de ejecución: spread máximo y deslizamiento.

Filtros opcionales (si están disponibles): Media móvil, Ichimoku.

Entradas clave

Duración/definición del rango; modo de entrada; SL/TP (fijo/porcentaje/múltiplos); trailing stop/intervalo de equilibrio/cierre parcial; límites de spread/deslizamiento; filtros opcionales; dimensionamiento de la posición (% de riesgo o lote fijo).

Uso recomendado

Marcos temporales típicos: H1 para rupturas estándar, M5 para scalping. Funciona con CFDs sobre divisas, índices y materias primas (valide los parámetros por instrumento).

Seguimiento (opcional)

Si está disponible, añada un enlace a su señal MQL5 para seguimiento en directo.

Descargo de responsabilidad

No se garantizan beneficios. Ejemplos históricos y backtests no representan el trading real.