MyHistogram

5

🔥 MiHistograma

El indicador MyHistogram es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a visualizar la distancia entre los extremos del precio y una media móvil. Al calcular y mostrar esta distancia en formato de histograma, permite evaluar rápidamente las tendencias del mercado, detectar posibles retrocesos y tomar decisiones de trading más informadas. El indicador es altamente personalizable, permitiendo a los usuarios seleccionar diferentes marcos temporales, tipos de medias móviles y ajustes de precios aplicados. Además, cuenta con un sistema codificado por colores que resalta si la distancia del precio está dentro o fuera de un nivel de referencia especificado, proporcionando pistas visuales instantáneas para una mejor interpretación del mercado.

➡️ Características principales

Análisis de mercado mejorado: Ayuda a los operadores a visualizar fácilmente la distancia entre los precios extremos y una media móvil.

Mejor toma de decisiones: Ayuda a identificar tendencias y posibles puntos de reversión.

Visualización personalizable: Las distancias codificadas por colores mejoran la legibilidad y la evaluación rápida del mercado.

Flexibilidad multitemporal: Puede aplicarse a diferentes marcos temporales para un análisis más amplio.

Adaptabilidad: Permite ajustar los parámetros para adaptarlos a diversas estrategias de negociación.

Mayor precisión: Utiliza medias móviles para suavizar los datos, reduciendo el ruido del mercado.

Evaluación de la fuerza de la tendencia: Ayuda a determinar si el movimiento del precio es significativo en comparación con las medias históricas.

Fácil integración: Compatible con otros indicadores y sistemas de trading.

Simplifica el análisis técnico: Reduce la necesidad de múltiples indicadores en el gráfico.

Alertas visuales para puntos de referencia: Ayuda a los operadores a reaccionar rápidamente cuando el precio se mueve más allá del nivel de referencia establecido.

➡️ Parámetros de entrada

Periodo: Período ajustable para calcular la media móvil.

Método: Tipo de suavizado. Admite diferentes tipos (por ejemplo, SMA, EMA, SMMA, LWMA).

Precio aplicado: Permite seleccionar el tipo de precio para el cálculo de la media móvil (por ejemplo, Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, Mediana, Típico, Ponderado).

Referencia (puntos): Define un umbral de distancia de la media móvil.

Colores > Distancia: El primer color es para valores dentro de la referencia. Segundo color es para valores fuera de la referencia.

Comentarios
Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.04.02 08:19 
 

Ein genauer Indikator, sehr gute Anzeige für den Trend, GUTE ARBEIT!! DANKE!

