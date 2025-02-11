MyHistogram

5

MyHistogram MT5

O indicador MyHistogram é uma ferramenta de análise técnica poderosa projetada para ajudar os traders a visualizar a distância entre os extremos de preço e uma média móvel. Ao calcular e exibir essa distância em um formato de histograma, o indicador MyHistogram permite que os traders avaliem rapidamente as tendências do mercado, identifiquem reversões potenciais e tomem decisões de negociação mais informadas. O indicador MyHistogram é altamente personalizável, permitindo que os usuários selecionem diferentes prazos, tipos de média móvel e configurações de preço aplicadas. Além disso, ele apresenta um sistema codificado por cores que destaca se a distância do preço está dentro ou além de um nível de referência especificado, fornecendo dicas visuais instantâneas para melhor interpretação do mercado.


Principais benefícios

Análise de mercado aprimorada: Ajuda os traders a visualizar facilmente a distância entre os extremos de preço e uma média móvel.

Melhor tomada de decisão: Auxilia na identificação de tendências e possíveis pontos de reversão.

Visualização personalizável: Distâncias codificadas por cores melhoram a legibilidade e a rápida avaliação do mercado.

Flexibilidade em vários períodos de tempo: pode ser aplicada a diferentes períodos de tempo para uma análise mais ampla.

Adaptabilidade: Permite o ajuste de parâmetros para se adequar a diversas estratégias de negociação.

Precisão aprimorada: Usa médias móveis para suavizar dados, reduzindo o ruído do mercado.

Avaliação da força da tendência: Ajuda a determinar se o movimento do preço é significativo em comparação com as médias históricas.

Fácil integração: Compatível com outros indicadores e sistemas de negociação.

Simplifica a análise técnica: Reduz a necessidade de vários indicadores desorganizando o gráfico.

Alertas visuais para pontos de referência: Ajuda os traders a reagir rapidamente quando o preço ultrapassa o nível de referência definido.


Parâmetros de Entrada

Período: Período médio para cálculo da média móvel.

Método: Tipo de suavização.

Preço aplicado: O preço usado para o cálculo da média móvel.

Referência (pontos): A distância da média em pontos.

Cores > Distanciamento: A primeira cor é para valores menores do que a referência, em módulo. A segunda cor é para valores maiores ou iguais a referência, em módulo.

Comentários
Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.04.02 08:19 
 

Ein genauer Indikator, sehr gute Anzeige für den Trend, GUTE ARBEIT!! DANKE!

Mais do autor
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitários
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA é uma ferramenta de automação de negociação de ponta, projetada para dar aos traders de Forex uma vantagem incomparável no mercado. Construída com base em uma poderosa estratégia quantitativa, ela analisa a distribuição de frequência da amplitude diárias de preços, aproveitando dados históricos para criar uma grade operacional altamente otimizada. Ao contrário dos sistemas convencionais de negociação em grade, o Autogrids EA modela estrategicamente as distribuições de
ViewTrend
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (2)
Indicadores
O indicador ViewTrend oferece uma interpretação visual das condições de mercado, colorindo os candles e a linha da média móvel de acordo com critérios técnicos definidos. Como Funciona? O algoritmo analisa a relação entre o preço de fechamento atual, o fechamento anterior e o comportamento da média móvel simples (SMA, por padrão). Com base nessa análise, o indicador colore os candles e a linha da média de acordo com o cenário técnico observado: Azul — Sugestão: Avaliar apenas operações de compra
FREE
Quickview
Guilherme Emiliao Ferreira
Indicadores
Quickview MT5 Um indicador simples para ter uma visão rápida da variação de qualquer ativo. Parâmetros de entrada Ativos = Ativos a serem adicionados ao indicador Ativos por linha = Número de ativos a serem exibidos por linha Variação % = Variação percentual mínima entre o preço de fechamento da última sessão e o preço bid atual para ter o ativo colorido. Cores > Variação positiva = Cor para variação positiva. Cores > variação negativa = Cor para variação negativa.
FREE
Autogrids Light
Guilherme Emiliao Ferreira
Utilitários
Autogrids Light – Smart Grid Trading EA for Hedge Accounts Autogrids Light carries the unmistakable DNA of the original Autogrids, preserving its powerful logic and precision while delivering a lighter, more streamlined version. Focused exclusively on the Spot Grid strategy, Autogrids Light dynamically constructs a customizable grid of buy and sell orders around a reference price, automatically placing pending orders according to user-defined distances, volumes, and number of levels. Every o
Guilherme Emiliao Ferreira
1149
Resposta do desenvolvedor Guilherme Emiliao Ferreira 2025.04.02 15:06
I really appreciate your message. Trust it's been useful for you. If you have any suggestions for improvement, please let me know. I will do my best to implement them. THANK YOU!
