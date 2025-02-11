MyHistogram MT5

O indicador MyHistogram é uma ferramenta de análise técnica poderosa projetada para ajudar os traders a visualizar a distância entre os extremos de preço e uma média móvel. Ao calcular e exibir essa distância em um formato de histograma, o indicador MyHistogram permite que os traders avaliem rapidamente as tendências do mercado, identifiquem reversões potenciais e tomem decisões de negociação mais informadas. O indicador MyHistogram é altamente personalizável, permitindo que os usuários selecionem diferentes prazos, tipos de média móvel e configurações de preço aplicadas. Além disso, ele apresenta um sistema codificado por cores que destaca se a distância do preço está dentro ou além de um nível de referência especificado, fornecendo dicas visuais instantâneas para melhor interpretação do mercado.





Principais benefícios

Análise de mercado aprimorada: Ajuda os traders a visualizar facilmente a distância entre os extremos de preço e uma média móvel.

Melhor tomada de decisão: Auxilia na identificação de tendências e possíveis pontos de reversão.

Visualização personalizável: Distâncias codificadas por cores melhoram a legibilidade e a rápida avaliação do mercado.

Flexibilidade em vários períodos de tempo: pode ser aplicada a diferentes períodos de tempo para uma análise mais ampla.

Adaptabilidade: Permite o ajuste de parâmetros para se adequar a diversas estratégias de negociação.

Precisão aprimorada: Usa médias móveis para suavizar dados, reduzindo o ruído do mercado.

Avaliação da força da tendência: Ajuda a determinar se o movimento do preço é significativo em comparação com as médias históricas.

Fácil integração: Compatível com outros indicadores e sistemas de negociação.

Simplifica a análise técnica: Reduz a necessidade de vários indicadores desorganizando o gráfico.

Alertas visuais para pontos de referência: Ajuda os traders a reagir rapidamente quando o preço ultrapassa o nível de referência definido.





Parâmetros de Entrada

Período: Período médio para cálculo da média móvel.

Método: Tipo de suavização.

Preço aplicado: O preço usado para o cálculo da média móvel.

Referência (pontos): A distância da média em pontos.

Cores > Distanciamento: A primeira cor é para valores menores do que a referência, em módulo. A segunda cor é para valores maiores ou iguais a referência, em módulo.