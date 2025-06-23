XP Stealth SL TP for MT5

Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz

Dieses KI-gestützte Toolverwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch, indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet , während esdiese Ebenen vor dem Markt verbirgt.

Hauptmerkmale:

  • Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN oder beide Positionsarten.
  • Flexible Symbolauswahl: Verwalten Sie den aktuellen Chart, alle Symbole oder bestimmte Symbole (durch Semikolon getrennt).
  • Anpassbare magische Zahlen und Experten-IDs: Wählen Sie , ob Sie alle Aufträge oder nur solche mit bestimmten magischen Zahlen verwalten möchten.
  • Filtern von Positionstickets: Verwalten Sie alle Positionen oder nur bestimmte Ticketnummern.

TP- und SL-Modi:

  • Preisbasierte TP/SL: Verwendet den Marktpreis des Instruments für die Ausführung.
  • PnL-basierte TP/SL: Dient alsDrawdown-Controller zur Begrenzung von Verlusten und zum Schutz von Bilanz und Eigenkapital.

Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie SL im PnL-Modus einstellen.

Beispiel-Szenarien:

  • Wenn deraktuelle Gewinn $100 beträgt, kann der Benutzer SL auf$50 und TP auf$150 setzen, um Gewinne zu sichern.
  • Wenn deraktuelle PnL bei -$100 liegt, kann der Trader bei$0 aussteigen(Break-even) oder einen SL bei-$150 setzen, um weitere Verluste zu kontrollieren.

Zusätzliche Funktionen:

  • Auto Shutdown: Der EA entlädt sich automatisch, wenn es keine aktiven Positionen zu verwalten gibt.
  • Ausführungsverzögerung: Ermöglicht Händlern, die Einstellungen vor der Ausführung zu überprüfen.
  • Push-Benachrichtigungen: Sendet Warnungen für alle ausgeführten Aktionen.
  • Slippage Control: Verhindert die Ausführung bei sehr volatilen Marktbedingungen.
  • Verzögerung bei Fehlerwiederholung: Vermeidet übermäßige Wiederholungsversuche, wenn der Handel vorübergehend vom Broker deaktiviert wird.

Ich hoffe, dieses Tool hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung von Trades. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

MT5-Version

Empfohlene Produkte
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version  | Discord-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5-zu-Telegram-Sender funktioniert NICH
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Break-Even-Levels: SL mit nur 1 Klick verschieben. Vermeiden Sie den Verlust bestehender Gewinne Mit diesem Tool können Sie schnell Ihren Gewinn mit nur einem Klick schützen. Besonders wichtig für den kurzfristigen Handel. Offset-Option ebenfalls verfügbar. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive dieses Werkzeugs | Kontaktieren Sie mich bei Fragen | MT4-Version So verschieben Sie SL-Levels: 1. Geben Sie ein bestimmtes [Symbol] an oder wählen Sie [ALLE] Symbole. 2. Wählen Sie den Handels
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
Utilitys
Hallo Freunde. Ich habe dieses Tool speziell für die Verwendung in meinem Profil mit einer großen Anzahl von Expert Advisors und Sets geschrieben ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929) . Um Verluste auf dem Konto zu begrenzen, ist es jetzt nicht mehr nötig, den Parameter "Close_positions_at_percentage_of_loss" in jedem Chart zu ändern. Öffnen Sie einfach ein zusätzliches Chart, fügen Sie dieses Tool hinzu und legen Sie den gewünschten Prozentsatz für das Sch
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Auto-Hedge-System Beschreibung Das Auto-Hedge-System ist ein dynamisches Risikomanagement-Tool, das dazu dient, Handelskonten vor erheblichen Drawdowns zu schützen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Erholung und zum Gewinn zu bieten. Wenn es aktiviert ist, überwacht das System kontinuierlich den Drawdown des Kontos im Verhältnis zum Anfangssaldo, der zum Zeitpunkt der Aktivierung aufgezeichnet wurde. Sobald der Drawdown den vordefinierten Auslöseprozentsatz erreicht, wird der Auto-Hedge-Mechanis
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilitys
Trade Performance Journal - Ihr visuelles Trading Summary Tool Handeln Sie intelligenter, indem Sie Ihre Performance verstehen. Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine sofortige visuelle Zusammenfassung Ihrer Handelsergebnisse direkt auf dem Chart. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Swing Trader oder langfristiger Investor sind, mit diesem Tool behalten Sie mühelos den Überblick über Ihre Performance-Metriken. Hauptmerkmale Flexible Zeitanalyse Betrachten Sie Ihre Performance auf Quartals-, Monats-
FREE
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.62 (13)
Utilitys
Exp-Averager   wurde entwickelt, um den Durchschnitt Ihrer Trades zu ermitteln, die einen bestimmten Drawdown erlitten haben, indem Trades zur Durchschnittsbildung eröffnet werden. Der Berater kann zusätzliche Positionen im Trend und gegen den Trend eröffnen! Beinhaltet einen durchschnittlichen Trailing Stop für eine Reihe von Positionen! Sie vergrößern und verkleinern die Menge. Eine beliebte Strategie, um unrentable Positionen auf den Durchschnittspreis zu bringen. MT4-Version Gesamte Beschr
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Utilitys
Schnelles Ausführungsprogramm für manuelle Trader. Visueller Handel per Drag-and-Drop, geteilte Take-Profits und Single-Ticket-Management-System. Geschwindigkeit, Präzision und Risikokontrolle. Der KAB Trade Manager wurde für Händler entwickelt, die schnell handeln, aber das Risiko gering halten müssen. Er integriert alle wichtigen Tools in schwebenden, zusammenklappbaren Fenstern. Kernfunktionen: Sofortige Orderausführung: Markt- und Pending-Orders mit automatischer Lot-Größe auf Basis des SL-A
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilitys
Trailing Stop Utility MT5 für die automatische Schließung von Geschäften durch Trailing-Stop-Levels. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus dem Gewinn zu nehmen. Erstellt von einem professionellen Händler für Händler. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Marktaufträgen, die von einem Händler manuell oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach der magischen Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arbeiten. WAS DAS DIENSTPR
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
T Position Size Calculator
Thyda Saing
Utilitys
Demo-Version T Position Size Calculator funktioniert nicht im Strategietester. Der Strategietester unterstützt nicht die Verarbeitung von ChartEvents. Er unterstützt die meisten Funktionen des Panels nicht. Kontaktieren Sie mich bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen oder wenn Sie einen Fehler gefunden haben. Kontrollieren und verwalten Sie Ihren Handel wie ein professioneller Trader mit dem T Position Size Calculator. T Position Size Calculator - ein MT5 Expert Adviser, ist ein benutzerfreun
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilitys
Crystal Trade Manager – Ultimatives Kontroll-Panel Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein MT5-Tool zur sofortigen Orderausführung und Risikokontrolle. Ideal für Prop-Trader, Scalper und Profis. Funktionen Drawdown-Limits (1–70%) mit Auto-Close und Lockout. Gewinn/Verlust-Ziele mit Auto-Close. Auto SL/TP für alle Trades. Break-Even-Schutz + Buffer. Trailing Stop dynamisch. Lot-Kontrolle mit Auto/Teil-Schließung. Magic Keys Panel mit 6 Buttons. Info-Panel mit Balance, Equity, P/L, DD. Pus
FREE
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilitys
Das Close Buttons Utility ist ein kompaktes und flexibles MQL5-Dienstprogramm zur manuellen Verwaltung von Positionen und Pending Orders direkt aus dem Chart. Das Panel ermöglicht das Schließen von Ordergruppen und Positionen für das aktuelle Symbol oder eine Gruppe ausgewählter Symbole mit nur einem Klick. Es funktioniert mit allen Orders sowie mit einer festgelegten Liste von Magic Numbers oder manuellen Orders. Das Panel lässt sich minimieren oder auf dem Bildschirm verschieben. Helle und du
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilitys
Der Zweck dieses Dienstprogramms ist es, ein oder mehrere Unterfenster im selben Chart zu verwalten , indem sie über eine Schaltfläche oder die Tastatur geöffnet und geschlossen werden How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Ein Dienstprogramm zum automatischen Festlegen von Break-Even-Levels, das Trades auf Break-Even überträgt, wenn eine bestimmte Distanz überschritten wird. Ermöglicht Ihnen, Risiken zu minimieren. Erstellt von einem professionellen Trader für Trader. Das Dienstprogramm funktioniert mit allen Market-Orders, die von einem Händler manuell oder mithilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeiti
Grid Builder 5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm Grid Builder MT5 wurde für die Platzierung eines Gitters von schwebenden Aufträgen beliebiger Komplexität entwickelt und ist ein hervorragendes Werkzeug in den Händen eines Händlers, der mit Gitterhandelsstrategien handelt. Das Tool verfügt über zahlreiche Einstellungen, mit denen Sie schnell und einfach ein Raster von Aufträgen mit den angegebenen Parametern erstellen können. Alle Arten von Pending Orders werden unterstützt: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. Das Skr
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilitys
Trading-Panel für den manuellen Handel. Hat eine ziemlich breite Funktionalität. Ermöglicht die automatische Berechnung der Auftragsgröße, die Eröffnung von Markt- und Pending-Aufträgen. Es hat eine breite Palette von Optionen für die Schließung von Aufträgen, ist es möglich, teilweise schließen Aufträge, schließen Aufträge nach Erreichen einer bestimmten Gewinn oder Verlust, getrennt zu schließen profitabel und unrentabel, kaufen und verkaufen, sowie schwebende Aufträge. Das Panel enthält auch
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilitys
Geben Sie manuell den Preis für eine Kauf- oder Verkaufsposition ein. Dieser EA öffnet automatisch 3 Orders und auch 3 Pending (In deposited position) = Insgesamt 6 Orders mit einem Klick Bitte sehen Sie sich den Screenshot oder die Videos für weitere Erklärungen an. - Einfaches Verwalten Ihrer verschiedenen Aufträge. - Schnell in der Änderung für SL und TP. - Die SL und TP können je nach individueller Technik geändert werden.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (580)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitys
Crypto Ticks für MetaTrader 5 – Echtzeit-Krypto-Tickdaten und Orderbuch-Integration Überblick Crypto Ticks streamt Echtzeit-Tickdaten und Orderbuch-Tiefe von führenden Krypto-Börsen direkt in MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, die präzise Marktdaten für Scalping, Algorithmen und Strategie-Tests benötigen. Unterstützte Börsen Binance: Spot (inkl. Orderbuch im aktiven Chart) und Futures (mehrere Symbole unterstützt) KuCoin: Spot und Futures (Orderbuch im Chart) Bybit: Futures und Inverse Future
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Weitere Produkte dieses Autors
XP Bulk SL TP Modify for MT5
Mostafa Mahmoud
5 (5)
Utilitys
Stop Loss und Take Profit Manager Der EA ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Millisekunden einen Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge oder Positionen zu setzen, unabhängig von der Anzahl der Aufträge. Wie man ihn benutzt: Verbinden Sie den EA mit dem Chart, in dem Sie den SL für Ihre Orders ändern möchten. Konfigurieren Sie die folgenden Eingabeeinstellungen : Order_Type: Wählen Sie die Order- oder Positionstypen aus . SetStopLoss: Aktivieren Sie dies, wenn Sie einen Stop Loss setzen wollen. StopLos
FREE
XP Layering and set BE tool for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Smart Trade Manager für Layering & BE Dieses Handelswerkzeug automatisiert das Handelsmanagement , indem es Einstiegspositionen, Break-Even (BE) und Take Profit (TP) dynamisch handhabt. Es ermöglicht Händlern, Trades zu schichten und ihre Gewinne ohne manuelle Eingriffe zu schützen . Hauptmerkmale: Sichern Sie Gewinne automatisch , indem Sie den BE festlegen, sobald ein Handel den Gewinn erreicht. Verteilen Sie das Handelsvolumen auf mehrere Eingänge , um einen Durchschnittspreis zu erhalten. S
XP Bulk SL TP Modify for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Stop Loss und Take Profit Manager Der EA ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Millisekunden einen Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge oder Positionen zu setzen, unabhängig von der Anzahl der Aufträge. Wie man ihn benutzt: Verbinden Sie den EA mit dem Chart, in dem Sie den SL für Ihre Orders ändern möchten. Konfigurieren Sie die folgenden Eingabeeinstellungen : Order_Typ: Wählen Sie den Auftrags- oder Positionstyp aus. SetStopLoss: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Stop Loss setzen möchten.
FREE
XP SL By Candle for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Positionen bei Kerzenschluss schließen Mit diesem Tool können Sie Positionen automatisch auf der Grundlage des Schlusskurses der letzten Kerze schließen , um den Ausstieg aus dem Handel zu bestätigen und unvorhersehbare Kursbewegungen zu vermeiden. Wie es funktioniert: Der EA wartet darauf, dass eine Kerze über oder unter dem Stop-Loss-Level schließt, bevor er eine Positionsschließung durchführt. Er macht die manuelle Überwachung von Trades überflüssig und hilft, Ausstiegsstrategien zu automati
FREE
XP SL By Candle for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Positionen bei Kerzenschluss schließen Mit diesem Tool können Sie Positionen automatisch auf der Grundlage des Schlusskurses der letzten Kerze schließen , um den Ausstieg aus dem Handel zu bestätigen und unvorhersehbare Kursbewegungen zu vermeiden. Wie es funktioniert: Der EA wartet darauf, dass eine Kerze über oder unter dem Stop-Loss-Level schließt, bevor er eine Positionsschließung durchführt. Er macht die manuelle Überwachung von Trades überflüssig und hilft, Ausstiegsstrategien zu automati
FREE
XP Bulk Close
Mostafa Mahmoud
Utilitys
### Beschreibung Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um aktive Positionen und/oder schwebende Aufträge basierend auf benutzerdefinierten Kriterien sofort zu schließen. Er unterstützt die Filterung nach Handelsart, magischer Zahl und Symbolumfang und ist für eine schnelle Ausführung optimiert. ### Merkmale - Schließen Sie Kaufgeschäfte, Verkaufsgeschäfte oder beides. - Filter nach Symbolen: Schließen Sie Geschäfte nur im aktuellen Chart oder für alle Symbole. - Filtern Sie nach der magische
FREE
XP Layering and set BE tool
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Smart Trade Manager für Layering & BE Dieses Handelswerkzeug automatisiert das Handelsmanagement , indem es Einstiegspositionen, Break-Even (BE) und Take Profit (TP) dynamisch handhabt. Es ermöglicht Händlern, Trades zu schichten und ihre Gewinne ohne manuelle Eingriffe zu schützen . Hauptmerkmale: Sichern Sie Gewinne automatisch , indem Sie den BE festlegen, sobald ein Handel den Gewinn erreicht. Verteilen Sie das Handelsvolumen auf mehrere Eingänge , um einen Durchschnittspreis zu erhalten. S
XP Stealth SL TP for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz Dieses KI-gestützte Tool verwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch , indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet und diese Levels vor dem Markt verbirgt . Hauptmerkmale: Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN oder beide Positionsarten. Flexible Symbolauswahl: Verwalten Sie den aktuellen Chart, alle Symbole oder bestimmte Symbole (durch Semikolon getrennt). Anpassbare magische Zahlen und Experten-IDs: Wählen Sie, ob Sie
SwapWaiver MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Automatisiertes Swap-Gebühren-Management-Tool SwapWaiver ist ein Dienstprogramm für Händler, die unnötige Swap-Gebühren, einschließlich der üblichen dreifachen Swap-Gebühren, vermeiden möchten. Es ist ideal für langfristige Händler, Carry-Trade-Strategien und Nutzer von islamischen (swapfreien) Konten, um Verwaltungsgebühren oder den Verlust der islamischen (swapfreien) Funktion zu vermeiden. Hauptmerkmale: Automatische Schließung und Wiedereröffnung von Positionen, bevor Swap-Gebühren anfallen
SwapWaiver MT5
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Automatisiertes Swap-Gebühren-Management-Tool SwapWaiver ist ein Dienstprogramm für Händler, die unnötige Swap-Gebühren, einschließlich der üblichen dreifachen Swap-Gebühren, vermeiden möchten. Es ist ideal für langfristige Händler, Carry-Trade-Strategien und Nutzer von islamischen (swapfreien) Konten, um Verwaltungsgebühren oder den Verlust der islamischen (swapfreien) Funktion zu vermeiden. Hauptmerkmale: Automatische Schließung und Wiedereröffnung von Positionen, bevor Swap-Gebühren anfallen
MT5 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Signalanbieter-Dienstprogramm Pro (Telegram & Discord) Die professionelle Lösung für Signal-Provider. Automatisiertes Broadcasting | Smart GUI Panel | Leistungsberichte Verwalten Sie Ihre Signale nicht mehr manuell. Signal Provider Utility Pro ist die ultimative Brücke zwischen Ihrem MetaTrader 5 Terminal und Ihrer Community auf Telegram und Discord. Dieses Tool wurde für leistungsstarke Signaldienste entwickelt und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Ihre Übertragungen, ohne dass Sie jemals da
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension