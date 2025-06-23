XP Stealth SL TP for MT5
- Utilitys
- Mostafa Mahmoud
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 23 Juni 2025
- Aktivierungen: 5
Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz
Dieses KI-gestützte Toolverwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch, indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet , während esdiese Ebenen vor dem Markt verbirgt.
Hauptmerkmale:
- Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN oder beide Positionsarten.
- Flexible Symbolauswahl: Verwalten Sie den aktuellen Chart, alle Symbole oder bestimmte Symbole (durch Semikolon getrennt).
- Anpassbare magische Zahlen und Experten-IDs: Wählen Sie , ob Sie alle Aufträge oder nur solche mit bestimmten magischen Zahlen verwalten möchten.
- Filtern von Positionstickets: Verwalten Sie alle Positionen oder nur bestimmte Ticketnummern.
TP- und SL-Modi:
- Preisbasierte TP/SL: Verwendet den Marktpreis des Instruments für die Ausführung.
- PnL-basierte TP/SL: Dient alsDrawdown-Controller zur Begrenzung von Verlusten und zum Schutz von Bilanz und Eigenkapital.
Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie SL im PnL-Modus einstellen.
Beispiel-Szenarien:
- Wenn deraktuelle Gewinn $100 beträgt, kann der Benutzer SL auf$50 und TP auf$150 setzen, um Gewinne zu sichern.
- Wenn deraktuelle PnL bei -$100 liegt, kann der Trader bei$0 aussteigen(Break-even) oder einen SL bei-$150 setzen, um weitere Verluste zu kontrollieren.
Zusätzliche Funktionen:
- Auto Shutdown: Der EA entlädt sich automatisch, wenn es keine aktiven Positionen zu verwalten gibt.
- Ausführungsverzögerung: Ermöglicht Händlern, die Einstellungen vor der Ausführung zu überprüfen.
- Push-Benachrichtigungen: Sendet Warnungen für alle ausgeführten Aktionen.
- Slippage Control: Verhindert die Ausführung bei sehr volatilen Marktbedingungen.
- Verzögerung bei Fehlerwiederholung: Vermeidet übermäßige Wiederholungsversuche, wenn der Handel vorübergehend vom Broker deaktiviert wird.
Ich hoffe, dieses Tool hilft Ihnen bei der effektiven Verwaltung von Trades. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.