Swap Shield Auto Close And Reopen for Prop Firms

Das ultimative Werkzeug für Prop-Firm-Händler. Schließt automatisch Trades vor Wochenenden/Swaps und öffnet sie später wieder. Mit Spread-Schutz, CSV-Absturzwiederherstellung und Unterstützung mehrerer Zeitpläne.

Swap Shield ist ein professionelles Dienstprogramm, das speziell für Händler entwickelt wurde, die sich mit den Regeln von Proprietary Trading Firms (Prop Firms)auseinandersetzenund negative Swap-Gebühren vermeiden wollen.

Viele Prop Firms verbieten das Halten von Positionen über das Wochenende strikt. Werden Geschäfte nicht geschlossen, kann dies zum sofortigen Verlust des finanzierten Kontos führen.Swap Shield löst diese Probleme, indem es den Prozess der Schließung von Positionen zu bestimmten geplanten Zeiten automatisiert und sie automatisch wieder öffnet, wenn der Markt wieder beginnt.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein einfaches Skript, sondern um ein robustes System, das Ihre Trades in einer Datenbank (CSV-Dateien) aufzeichnet und sicherstellt, dass sich der EA auch bei einem Neustart oder Absturz Ihres Terminals zwischen den Schließ- und Wiedereröffnungszeiten genau merkt, was er wieder öffnen soll.

Hauptmerkmale

  • Prop Firm Guardian: Vermeiden Sie "Weekend Holding"-Verstöße, indem Sie die automatische Schließung Minuten vor Marktschluss planen.

  • Smart Multi-Scheduling: Sie sind nicht auf einen Zeitpunkt beschränkt. Der EA akzeptierteine unbegrenzte Anzahl von Zeitplan-Einträgen in einem einzigen Feld, so dass Sie mühelos mehrere Tage oder bestimmte Zeiten verwalten können.

  • Swap Avoider: Schließen Sie Trades kurz vor dem täglichen Rollover (Swap-Zeit) und öffnen Sie sie unmittelbar danach wieder.

  • Smart Spread Protection: Der EA überwacht den Spread, wenn er versucht, den Handel wieder zu öffnen. Wenn der Spread zu hoch ist (häufig bei Markteröffnung), wartet er, bis sich die Spreads normalisieren, um Ihren Einstiegspreis zu schützen.

  • Crash Recovery System: Verwendet sichere lokale Dateien zum Speichern von Handelsdetails (Lots, SL, TP, Kommentar). Wenn der VPS neu gestartet wird, liest der EA die Datei und nimmt seine Arbeit wieder auf.

  • Flexible Filterung: Wählen Sie, ob Sie ALLE Trades, bestimmte Symbole oder bestimmte Magic Numbers (einschließlich manueller Trades) verwalten möchten.

Wie es funktioniert

  1. Zeitplan: Sie legen Schließungs- und Wiedereröffnungszeiten fest (z. B. Schließen Freitag 23:50, Wiedereröffnung Montag 00:05).

  2. Snapshot: Wenn der Schließungszeitpunkt erreicht ist, speichert der EA alle offenen Handelsdetails (Symbol, Typ, Volumen, StopLoss, TakeProfit) in einer Datei.

  3. Close: Der EA schließt die angegebenen Positionen.

  4. Wait & Reopen: Zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung prüft der EA die Marktbedingungen (Spread). Wenn es sicher ist, werden die Positionen mit denselben Parametern wieder geöffnet.

Leitfaden für Eingabeparameter

Bitte lesen Sie die Einstellungen sorgfältig durch, um den EA entsprechend den Zeiten und Regeln Ihres Brokers zu konfigurieren.

1. Einstellungen für die Handelsauswahl

  • Expert_Enabled: Master-Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des EA.

  • Positions_Type: Wählen Sie , welche Positionen verarbeitet werden sollen (nur BUYs, nur SELLs oder AllTypes).

  • ApplyToSymbol:

    • ChartSymbolOnly: Verwaltet nur Trades für das Symbol, dem der EA zugeordnet ist.

    • AllSymbols: Verwaltet Trades für ALLE Symbole im Terminal (mit Vorsicht zu verwenden).

    • WriteCustomSymbols: Verwaltet eine bestimmte Liste von Symbolen (durch Semikolon getrennt, z. B. "EURUSD;GBPUSD").

  • ApplyToMagicNumber:

    • AnyMagicNumber: Verwaltet alle Trades, unabhängig davon, wer sie eröffnet hat.

    • WriteMagicNumbers: Verwaltet bestimmte, im nächsten Feld definierte Magic Numbers.

  • MagicNumbers: Geben Sie hier die IDs durch Semikolon getrennt ein (z.B. "12345;998877").Hinweis: Verwenden Sie "0", um manuelle Abschlüsse zu verwalten.

2. Ausführung & Schutz

  • SlippageTicks: Maximal zulässiger Slippage beim Schließen/Wiedereröffnen.

  • DelayRetryOnError: Minuten , die gewartet werden sollen, bevor ein neuer Versuch unternommen wird, wenn ein Fehler auftritt.

  • WaitSecondsBeforeExecution: Sicherheitsverzögerung bei der Initialisierung des EA.

  • ReOpenMaxSpreadTicks: Entscheidende Einstellung: Der EA wird Trades NICHT wieder öffnen, wenn der aktuelle Spread (in Punkten) höher als dieser Wert ist. Dies schützt Sie vor den massiven Spreads, die normalerweise bei der Markteröffnung auftreten.

  • AvoidMaxSpreadWhenExceedMinutes: Wenn der Spread länger als diese Zeit (in Minuten) hoch bleibt, erzwingt der EA die Wiedereröffnung trotzdem, um sicherzustellen, dass Sie die Bewegung nicht verpassen.

3. Intelligentes Scheduling-System

  • Zeiteinstellungen (time_type, dst_region...): Es wird dringend empfohlen, diese auf der Standardeinstellung(TIME_SERVER) zu belassen, um sich auf die Serverzeit Ihres Brokers zu verlassen. Dies gewährleistet die Synchronisation mit der Marktüberwachung.

  • Close_Positions_As_Scheduled: Aktivieren Sie diese Option, um die automatische Schließung zu aktivieren.

  • close_positions_schedule: Die Auslösezeit im Format Tag=Stunde:Minute.

    • Unbegrenzte Zeitpläne: Sie können mehrere durch ein Semikolon getrennte Zeiten hinzufügen ; . Das System ist intelligent genug, um sie alle zu analysieren und zu planen.

    • Beispiel (Wochenende): Freitag=23:30

    • Beispiel (Tageswechsel): Montag=23:55;Dienstag=23:55;Mittwoch=23:55;Donnerstag=23:55

  • ReOpen_Positions_As_Scheduled: Aktivieren , um die automatische Wiedereröffnung zu aktivieren.

  • reopen_positions_schedule: Die Auslösezeit. Gleiches Format wie beim Schließen.

    • Beispiel: Montag=00:05 ( Wiedereröffnung von Geschäften am Montag kurz nach der Markteröffnung).

  • Expire_CloseSchedule_mins: Wenn der EA X Minutennach der geplanten Schließzeit gestartet wird, ignoriert er den Schließbefehl (Sicherheitsfunktion).

  • Expire_ReOpenSchedule_mins: Gültigkeitsdauer für den Reopen-Befehl.

Erweiterte Nutzung & Multi-Chart-Setup

Kann ich den EA auf mehreren Charts verwenden?

Ja. Der EA erstellt eindeutige Datendateien auf der Grundlage Ihrer Auswahl von "Symbolen" und "Magischen Zahlen".

  • Szenario A: Anhängen an EURUSD-Chart, Auswahl von "ChartSymbolOnly". Es wird nur EURUSD verwaltet.

  • Szenario B: Anhängen an einen anderen Chart (z.B. GBPUSD), wählen Sie "ChartSymbolOnly". Er verwaltet GBPUSD separat mit einem eigenen Zeitplan.

  • Wichtig: Hängen Sie den EA nicht an zwei Charts an, die aufdasselbe Symbol unddieselben magischen Zahlen abzielen, da dies zu Konflikten führen würde.

Anforderungen

  • Algo Trading: Muss in Ihrem Terminal aktiviert sein.

  • VPS: Empfohlen , um sicherzustellen, dass der EA zu den geplanten Zeiten ausgeführt wird.

Haftungsausschluss

Testen Sie den EA und Ihre Zeitplaneinstellungen immer zuerst auf einemDemokonto, um sicherzustellen, dass die "Server Time" Ihren Erwartungen entspricht und dass die Einstellungen für den Spreadschutz für Ihren Broker geeignet sind.

Klicken Sie für die MT4-Version


Empfohlene Produkte
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitys
In diesem Artikel möchten wir Ihnen das Handelspanel-Produkt mit dem Martingale-Panel vorstellen. Dieses Panel ist so gestaltet, dass es den Bedürfnissen der Händler in hohem Maße gerecht wird. Dieses Handelspanel besteht eigentlich aus zwei Handelspanels gleichzeitig, mit dem ersten können Sie Positionen mit bestimmten Gewinn- und Verlustlimits einnehmen, und mit dem zweiten können Sie Positionen mit Gewinnlimits, aber ohne Verlustlimits haben. Wenn Positionen verlieren, wird eine neue Position
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilitys
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB: Funktioniert nicht mit STRATEGY TESTER. ZUM TESTEN, DM MICH Einfacher, intelligenter, sicherer und effizienter handeln Sind Sie bereit, Ihren Handel mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau zu verändern? Pro Trader Assistant 1.1 ist Ihre Komplettlösung für die Beherrschung von Handelspsychologie, Risikokontrolle und Ausführungseffizienz. Er wurde sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den H
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
Utilitys
Smart Risk Manager - Meistern Sie Ihre Trades mit Präzision und Zuversicht! Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihren manuellen Handel mit einem schlanken, leistungsstarken und intuitiven Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und intelligentes Risikomanagement legen. Mit dem Smart Risk Manager können Sie in Sekundenschnelle Trades oder schwebende Aufträge platzieren - und dabei automatisch die optimale Lotgröße auf der Grundlage Ihres vordefinier
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilitys
GGP Trade Copier EA ist ein automatischer Handels-Bot, der Händlern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen von einem Handels-Terminal zu anderen automatisch zu replizieren, indem er ein außergewöhnlich schnelles Handels-Kopiersystem erlebt . Sein einfach zu bedienendes Setup ermöglicht es Ihnen, Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows-VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0,5 Sekunden zu kopieren. Die Software unte
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
VR MultiPrice Analysis MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR MultiPrice Analysis ist ein Indikator, der die Stärke einer Währung in einem Währungspaar bestimmt. Als Beispiel nehmen wir das EUR/USD-Paar. Wie kann man feststellen, welche Währung derzeit schwach und welche stark ist? Die einfachste und zuverlässigste Weg ist, die EUR-Währung mit anderen Währungen zu vergleichen, mit Ausnahme der USD-Währung. Optionen für die Stärkeverteilung: EUR steigt gegenüber anderen Währungen - das ist ein Zeichen dafür, dass die Währung für Händler und Anleger attra
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
DER DAILY DECIDER BUYSELL PRO INDIKATOR ÜBERSICHT Entschlüsseln Sie das tägliche Geheimnis des Marktes: Der Daily Decider BuySell-Indikator ist da! Haben Sie genug von der Analyse-Lähmung? Kämpfen Sie mit falschen Signalen und verrauschten Märkten? Was wäre, wenn Sie die primäre Absicht des Marktes innerhalb der ersten Stunden des Tages kennen und mit unerschütterlichem Vertrauen handeln könnten? Wir stellen Ihnen den Daily Decider BuySell-Indikator für MetaTrader 5 vor. Profi-Tipp: Verpassen
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT5 - EA Profit Panel nach magischer Zahl Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt. Klicken Sie hier für die MT4-Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den e
MassDestroyer
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitys
MASS DESTROYER-MANUAL Die meisten Scalping-Roboter eröffnen mehrere Positionen in kürzester Zeit. In Notfallsituationen, in denen z.B. mehr als 30 Positionen gleichzeitig laufen und alle diese Trades ins Minus gehen, kann das manuelle Schließen all dieser Positionen Ihre Verluste aufgrund von Spreads und anderen Marktbedingungen noch größer machen. An dieser Stelle kommt DEST001 ins Spiel. Dieser Roboter wurde so konzipiert, dass Positionen innerhalb von Mikrosekunden geschlossen werden. Der H
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Binaries Trend Analyzer Educational Tool
Juan Manuel Scandizzo
Utilitys
Englisch: Binarias_Script.mq5 ist ein technisches Skript, das für Händler von binären Optionen entwickelt wurde, die den Markt aus einer Multi-Timeframe- und Multi-Indikator-Perspektive (M15, M5, M1) bewerten möchten. Dieses Tool handelt nicht , sondern liefert eine strukturierte Signalbewertung für die manuelle Entscheidungsfindung. ️ Hervorgehobene Funktionen: CALL/PUT-Signalanalyse mit Konfidenzprozentsätzen. Validierungen umfassen: EMA21, MACD, RSI, ADX, ATR, CCI, Donchian Channel, Volu
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Instrument, das Händlern hilft, kritische Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart zu erkennen. Diese Zonen können einen wertvollen Einblick in potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und wichtige Kursniveaus geben, bei denen Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich die Kontrolle übernehmen werden. Der beste KOSTENLOSE Handelsmanager . Wenn Sie Ihre eigenen Hedging- oder Grid-Strategien ohne Programmie
FREE
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Utilitys
Der Click Trade Manager ist unser bisher bestes Produkt! Die beste Lösung sowohl für Anfänger als auch für professionelle Prop-Firm-Händler! Schützen Sie Ihre FTMO/MFF-Prop-Firmen- oder Privatkonten vor dem Überschreiten von Drawdown-Limits. EA schließt automatisch alle Trades, so dass sie niemals Ihre Drawdown-Limits erreichen. Warnt Sie, wenn ein Handel Ihr Drawdown-Limit verletzen könnte. Schließt Geschäfte automatisch, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist. Kann so eingestellt werden, dass magi
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
Ticks Downloader for MT5
Mounir Cheikh
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie Ticks für jedes in MetaTrader 5 verfügbare Finanzinstrument exportieren. Sie können mehrere Symbole in dieselbe CSV-Datei herunterladen. Sie können auch die Häufigkeit des Downloads festlegen (alle 5 Minuten, 60 Minuten usw.). Es ist nicht notwendig, mehrere Charts zu öffnen, um die neuesten Daten zu erhalten - das Tool lädt die Daten direkt herunter. Die CSV-Datei wird in dem folgenden Ordner gespeichert: \MQL5\Files . So funktioniert es Wählen Sie die Symbole aus, di
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Auto Breakeven levels
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Automatische Break-Even-Levels Mit diesem Tool können Sie die automatische SL-Bewegung aktivieren, wenn der Trade einen gewünschten Gewinn erreicht. Besonders wichtig für Kurzfristhändler. Offset-Option ist ebenfalls verfügbar: Ein Teil des Gewinns kann geschützt werden. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools | Kontaktieren Sie mich bei Fragen | MT4-Version Aktivierungsprozess der automatischen Break-Even-Funktion: 1. Wählen Sie das Symbol oder den Trade aus, für den
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Utilitys
Risikomanagement-Panel für MetaTrader 5 Übersicht Dieses Tool ist ein umfassender Risikomanagement-Indikator für MetaTrader 5, der Händlern eine visuelle Schnittstelle zur Berechnung und Verwaltung von Handelsparametern auf der Grundlage ihrer Risikotoleranz bietet. Es bietet ein verschiebbares Panel mit interaktiven Kurslinien und Echtzeitberechnungen. Hauptmerkmale Risikomanagement-Kontrollen: Einstellbarer Risikoprozentsatz (0,1 %-100 %) des Kontokapitals oder -saldos Anpassbares Risiko/Ertra
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitys
Trade History By Magic Indikator Erschließen Sie Ihre Trading-Insights mit Trade History By Magic! Verbessern Sie Ihr MetaTrader 5-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit verlangen. Trade History By Magic bietet eine klare Echtzeit-Anzeige Ihres Handelsverlaufs, organisiert durch magische Zahlen, direkt in Ihrem Chart. Dieses Tool eignet sich sowohl für automatisierte als auch für manuelle Händler und hilft Ihnen, Ihre Performa
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Utilitys
Überblick : Das Advanced News Trading Panel ist ein vielseitiges Tool für Händler, die auf nachrichtenbasierte Handelsstrategien setzen. Dieser Expert Advisor (EA) bietet eine intuitive grafische Oberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, schnell schwebende Orders einzurichten und das Risiko mühelos zu verwalten. Mit der Möglichkeit, automatisch Kauf-/Verkaufs-Stopp-Orders zu platzieren, die auf dem von Ihnen voreingestellten Stop-Order-Abstand zum Geld-/Briefkurs sowie den Stop-Loss- und Take-
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitys
Crypto Ticks für MetaTrader 5 – Echtzeit-Krypto-Tickdaten und Orderbuch-Integration Überblick Crypto Ticks streamt Echtzeit-Tickdaten und Orderbuch-Tiefe von führenden Krypto-Börsen direkt in MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, die präzise Marktdaten für Scalping, Algorithmen und Strategie-Tests benötigen. Unterstützte Börsen Binance: Spot (inkl. Orderbuch im aktiven Chart) und Futures (mehrere Symbole unterstützt) KuCoin: Spot und Futures (Orderbuch im Chart) Bybit: Futures und Inverse Future
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Weitere Produkte dieses Autors
MT5 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Signalanbieter-Dienstprogramm Pro (Telegram & Discord) Die professionelle Lösung für Signal-Provider. Automatisiertes Broadcasting | Smart GUI Panel | Leistungsberichte Verwalten Sie Ihre Signale nicht mehr manuell. Signal Provider Utility Pro ist die ultimative Brücke zwischen Ihrem MetaTrader 5 Terminal und Ihrer Community auf Telegram und Discord. Dieses Tool wurde für leistungsstarke Signaldienste entwickelt und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Ihre Übertragungen, ohne dass Sie jemals da
XP Bulk SL TP Modify for MT5
Mostafa Mahmoud
5 (5)
Utilitys
Stop Loss und Take Profit Manager Der EA ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Millisekunden einen Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge oder Positionen zu setzen, unabhängig von der Anzahl der Aufträge. Wie man ihn benutzt: Verbinden Sie den EA mit dem Chart, in dem Sie den SL für Ihre Orders ändern möchten. Konfigurieren Sie die folgenden Eingabeeinstellungen : Order_Type: Wählen Sie die Order- oder Positionstypen aus . SetStopLoss: Aktivieren Sie dies, wenn Sie einen Stop Loss setzen wollen. StopLos
FREE
XP Layering and set BE tool for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Smart Trade Manager für Layering & BE Dieses Handelswerkzeug automatisiert das Handelsmanagement , indem es Einstiegspositionen, Break-Even (BE) und Take Profit (TP) dynamisch handhabt. Es ermöglicht Händlern, Trades zu schichten und ihre Gewinne ohne manuelle Eingriffe zu schützen . Hauptmerkmale: Sichern Sie Gewinne automatisch , indem Sie den BE festlegen, sobald ein Handel den Gewinn erreicht. Verteilen Sie das Handelsvolumen auf mehrere Eingänge , um einen Durchschnittspreis zu erhalten. S
XP SL By Candle for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Positionen bei Kerzenschluss schließen Mit diesem Tool können Sie Positionen automatisch auf der Grundlage des Schlusskurses der letzten Kerze schließen , um den Ausstieg aus dem Handel zu bestätigen und unvorhersehbare Kursbewegungen zu vermeiden. Wie es funktioniert: Der EA wartet darauf, dass eine Kerze über oder unter dem Stop-Loss-Level schließt, bevor er eine Positionsschließung durchführt. Er macht die manuelle Überwachung von Trades überflüssig und hilft, Ausstiegsstrategien zu automati
FREE
XP Bulk SL TP Modify for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Stop Loss und Take Profit Manager Der EA ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Millisekunden einen Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge oder Positionen zu setzen, unabhängig von der Anzahl der Aufträge. Wie man ihn benutzt: Verbinden Sie den EA mit dem Chart, in dem Sie den SL für Ihre Orders ändern möchten. Konfigurieren Sie die folgenden Eingabeeinstellungen : Order_Typ: Wählen Sie den Auftrags- oder Positionstyp aus. SetStopLoss: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Stop Loss setzen möchten.
FREE
XP Bulk Close
Mostafa Mahmoud
Utilitys
### Beschreibung Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um aktive Positionen und/oder schwebende Aufträge basierend auf benutzerdefinierten Kriterien sofort zu schließen. Er unterstützt die Filterung nach Handelsart, magischer Zahl und Symbolumfang und ist für eine schnelle Ausführung optimiert. ### Merkmale - Schließen Sie Kaufgeschäfte, Verkaufsgeschäfte oder beides. - Filter nach Symbolen: Schließen Sie Geschäfte nur im aktuellen Chart oder für alle Symbole. - Filtern Sie nach der magische
FREE
XP SL By Candle for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Positionen bei Kerzenschluss schließen Mit diesem Tool können Sie Positionen automatisch auf der Grundlage des Schlusskurses der letzten Kerze schließen , um den Ausstieg aus dem Handel zu bestätigen und unvorhersehbare Kursbewegungen zu vermeiden. Wie es funktioniert: Der EA wartet darauf, dass eine Kerze über oder unter dem Stop-Loss-Level schließt, bevor er eine Positionsschließung durchführt. Er macht die manuelle Überwachung von Trades überflüssig und hilft, Ausstiegsstrategien zu automati
FREE
XP Layering and set BE tool
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Smart Trade Manager für Layering & BE Dieses Handelswerkzeug automatisiert das Handelsmanagement , indem es Einstiegspositionen, Break-Even (BE) und Take Profit (TP) dynamisch handhabt. Es ermöglicht Händlern, Trades zu schichten und ihre Gewinne ohne manuelle Eingriffe zu schützen . Hauptmerkmale: Sichern Sie Gewinne automatisch , indem Sie den BE festlegen, sobald ein Handel den Gewinn erreicht. Verteilen Sie das Handelsvolumen auf mehrere Eingänge , um einen Durchschnittspreis zu erhalten. S
XP Stealth SL TP for MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz Dieses KI-gesteuerte Tool verwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch , indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet, während es diese Niveaus vor dem Markt verbirgt . Außerdem ist dieses Tool sehr wichtig für PROP FIRMS Konten , so dass Sie Ihren Stop Loss so einstellen können, dass er nicht den täglichen Stop Loss trifft! Hauptmerkmale: Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN, oder beide Positionsarten. Flexible Symbolau
MT4 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Signalanbieter-Dienstprogramm Pro (Telegram & Discord ) Die professionelle Lösung für Signal-Provider. Automatisiertes Broadcasting | Smart GUI Panel | Leistungsberichte Signal Provider Utility Pro ist die Brücke zwischen Ihrem MetaTrader 4 Terminal und Ihrer Community auf Telegram und Discord. Dieses Tool wurde für leistungsstarke Signaldienste entwickelt und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Ihre Übertragungen, ohne dass Sie jemals das Einstellungsfenster öffnen müssen. Vom Kopieren von Trad
Swap Shield Auto Close And Reopen Prop Firms MT4
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Das ultimative Werkzeug für Prop-Firm-Händler. Schließt automatisch Trades vor Wochenenden/Swaps und öffnet sie später wieder. Mit Spread-Schutz, CSV-Absturzwiederherstellung und Unterstützung mehrerer Zeitpläne. Swap Shield ist ein professionelles Dienstprogramm, das speziell für Händler entwickelt wurde, die sich mit den Regeln von Proprietary Trading Firms (Prop Firms) auseinandersetzen und negative Swap-Gebühren vermeiden wollen. Viele Prop Firms verbieten das Halten von Positionen über das
XP Stealth SL TP for MT5
Mostafa Mahmoud
Utilitys
Stealth Mode TP/SL Manager mit KI-Schutz Dieses KI-gesteuerte Tool verwaltet Stop Loss und Take Profit dynamisch , indem es entweder preisbasierte oder Gewinn-und-Verlust (PnL)-Berechnungen verwendet , während es diese Ebenen vor dem Markt verbirgt . Außerdem ist dieses Tool sehr wichtig für PROP FIRMS Konten, so dass Sie Ihren Stop Loss so einstellen können, dass er nicht den täglichen Stop Loss trifft! Hauptmerkmale: Unterstützt KAUFEN, VERKAUFEN, oder beide Positionsarten. Flexible Symbolaus
