Swap Shield Auto Close And Reopen Prop Firms MT4

Das ultimative Werkzeug für Prop-Firm-Händler. Schließt automatisch Trades vor Wochenenden/Swaps und öffnet sie später wieder. Mit Spread-Schutz, CSV-Absturzwiederherstellung und Unterstützung mehrerer Zeitpläne.

Swap Shield ist ein professionelles Dienstprogramm, das speziell für Händler entwickelt wurde, die sich mit den Regelnvon Proprietary Trading Firms (Prop Firms) auseinandersetzen und negative Swap-Gebühren vermeiden wollen.

Viele Prop Firms verbieten das Halten von Positionen über das Wochenende strikt. Werden Geschäfte nicht geschlossen, kann dies zum sofortigen Verlust des finanzierten Kontos führen. Darüber hinaus fallen beim Halten von Geschäften über Nacht oft erhebliche Swap-Gebühren an. Swap Shield löst diese Probleme, indem es den Prozess der Schließung von Positionen zu bestimmten geplanten Zeiten automatisiert und sie bei Wiederaufnahme des Marktes automatisch wieder öffnet.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein einfaches Skript, sondern um ein robustes System, das Ihre Trades in einer Datenbank (CSV-Dateien) aufzeichnet und sicherstellt, dass sich der EA auch bei einem Neustart oder Absturz Ihres Terminals zwischen den Schließ- und Wiedereröffnungszeiten genau merkt, was er wieder öffnen soll.

Hauptmerkmale

  • Prop Firm Guardian: Vermeiden Sie "Weekend Holding"-Verletzungen, indem Sie die automatische Schließung Minuten vor Marktschluss einplanen.

  • Intelligentes Multi-Scheduling: Sie sind nicht auf einen Zeitpunkt beschränkt. Der EA akzeptiert eine unbegrenzte Anzahl von Zeitplan-Einträgen in einem einzigen Feld, so dass Sie mühelos mehrere Tage oder bestimmte Zeiten verwalten können.

  • Swap-Vermeider: Schließen Sie Trades kurz vor dem täglichen Rollover (Swap-Zeit) und öffnen Sie sie unmittelbar danach wieder.

  • Intelligenter Spread-Schutz: Der EA überwacht den Spread, wenn er versucht, den Handel wieder zu öffnen. Wenn der Spread zu hoch ist (häufig bei Markteröffnung), wartet er, bis sich die Spreads normalisieren, um Ihren Einstiegspreis zu schützen.

  • Absturz-Wiederherstellungssystem: Verwendet sichere lokale Dateien zum Speichern von Handelsdetails (Lots, SL, TP, Kommentar). Wenn der VPS neu gestartet wird, liest der EA die Datei und nimmt seine Arbeit wieder auf.

  • Flexible Filterung: Sie können wählen, ob Sie ALLE Trades, bestimmte Symbole oder bestimmte Magic Numbers (einschließlich manueller Trades) verwalten möchten.

Wie es funktioniert

  1. Zeitplan: Sie legen Schließungs- und Wiedereröffnungszeiten fest (z. B. Schließung Freitag 23:50, Wiedereröffnung Montag 00:05).

  2. Schnappschuss: Wenn der Schließungszeitpunkt erreicht ist, speichert der EA alle offenen Handelsdetails (Symbol, Typ, Volumen, StopLoss, TakeProfit) in einer Datei.

  3. Schließen: Der EA schließt die angegebenen Positionen.

  4. Warten & Wiedereröffnen: Zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung prüft der EA die Marktbedingungen (Spread). Wenn es sicher ist, werden die Positionen mit denselben Parametern wieder geöffnet.

Leitfaden für Eingabeparameter

Bitte lesen Sie die Einstellungen sorgfältig durch, um den EA entsprechend den Zeiten und Regeln Ihres Brokers zu konfigurieren.

1. Einstellungen für die Handelsauswahl

  • Experte_Aktiviert: Master-Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des EA.

  • Positionen_Typ: Wählen Sie aus, welche Positionen verarbeitet werden sollen (nur BUYs, nur SELLs, oder AllTypes).

  • ApplyToSymbol:

    • ChartSymbolOnly: Verwaltet Trades nur für das Symbol, an das der EA angehängt ist.

    • AlleSymbole: Verwaltet Trades für ALLE Symbole im Terminal (mit Vorsicht zu verwenden).

    • BenutzerdefinierteSymboleSchreiben: Verwaltet eine bestimmte Liste von Symbolen (durch Semikolon getrennt, z. B. "EURUSD;GBPUSD").

  • ApplyToMagicNumber:

    • AnyMagicNumber: Verwaltet alle Trades, unabhängig davon, wer sie eröffnet hat.

    • SchreibenMagischerZahlen: Verwaltet bestimmte Magic Numbers, die im nächsten Feld definiert sind.

  • MagicNumbers: Geben Sie hier die IDs durch Semikolon getrennt ein (z. B. "12345;998877"). Hinweis: Verwenden Sie "0", um manuelle Abschlüsse zu verwalten.

2. Ausführung & Schutz

  • SchlupfTicks: Maximal zulässiger Slippage beim Schließen/Wiedereröffnen.

  • VerzögerungWiederholungbeiFehler: Minuten, die gewartet werden, bevor bei einem Fehler ein neuer Versuch unternommen wird.

  • WaitSecondsBeforeExecution: Sicherheitsverzögerung bei der Initialisierung des EA.

  • ReOpenMaxSpreadTicks: Entscheidende Einstellung. Der EA wird Trades NICHT wieder öffnen, wenn der aktuelle Spread (in Punkten) höher als dieser Wert ist. Dies schützt Sie vor den massiven Spreads, die normalerweise bei der Markteröffnung auftreten.

  • AvoidMaxSpreadWhenExceedMinutes: Wenn der Spread länger als diese Zeit (in Minuten) hoch bleibt, erzwingt der EA die Wiedereröffnung trotzdem, um sicherzustellen, dass Sie die Bewegung nicht verpassen.

3. Intelligentes Scheduling-System

  • Zeiteinstellungen (time_type, dst_region...): Es wird dringend empfohlen, diese Einstellungen auf der Standardeinstellung(TIME_SERVER) zu belassen, um sich auf die Serverzeit Ihres Brokers zu verlassen. Dies gewährleistet die Synchronisation mit der Marktüberwachung.

  • Close_Positions_As_Scheduled: Aktivieren Sie diese Option, um die automatische Schließung zu aktivieren.

  • close_positions_schedule: Die Auslösezeit. Format Tag=Stunde:Minute .

    • Unbegrenzte Zeitpläne: Sie können mehrere durch ein Semikolon getrennte Zeiten hinzufügen ; . Das System ist intelligent genug, um sie alle zu analysieren und zu planen.

    • Beispiel (Wochenende): Freitag=23:30

    • Beispiel (Tageswechsel): Monday=23:55;Tuesday=23:55;Wednesday=23:55;Thursday=23:55

  • Positionen_nach_Zeitplan_wieder_öffnen: Aktivieren, um die automatische Wiedereröffnung zu aktivieren.

  • positionen_wieder_öffnen_nach_plan: Die Auslösezeit. Gleiches Format wie beim Schließen.

    • Beispiel: Montag=00:05 (Wiedereröffnung von Geschäften am Montag kurz nach Marktöffnung).

  • Ablauf_Schlusszeit_mins: Wenn der EA X Minuten nach der geplanten Schließzeit gestartet wird, ignoriert er den Schließbefehl (Sicherheitsfunktion).

  • Ablaufen_Wiedereröffnungszeit_mins: Gültigkeitsdauer für den Wiedereröffnungsbefehl.

Erweiterte Nutzung & Multi-Chart-Setup

Kann ich den EA auf mehreren Charts verwenden?

Ja. Der EA erstellt eindeutige Datendateien basierend auf Ihrer Auswahl von "Symbolen" und "Magischen Zahlen".

  • Szenario A: Anhängen an EURUSD-Chart, Auswahl von "ChartSymbolOnly". Es wird nur EURUSD verwaltet.

  • Szenario B: Anhängen an einen anderen Chart (z.B. GBPUSD), wählen Sie "ChartSymbolOnly". GBPUSD wird dann separat mit einem eigenen Zeitplan verwaltet.

  • Wichtig! Hängen Sie den EA nicht an zwei Charts an, die auf dasselbe Symbol und dieselben magischen Zahlen abzielen, da dies zu Konflikten führen würde.

Anforderungen

  • Algo-Handel: Muss in Ihrem Terminal aktiviert sein.

  • VPS: Empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA zu den geplanten Zeiten ausgeführt wird.

Haftungsausschluss

Testen Sie den EA und Ihre Zeitplaneinstellungen immer zuerst auf einem Demokonto, um sicherzustellen, dass die "Server Time" Ihren Erwartungen entspricht und dass die Einstellungen für den Spreadschutz für Ihren Broker geeignet sind.

Klicken Sie für die MT5-Version


