XP Stealth SL TP for MT5

Gestor de TP/SL en modo oculto con protección de IA

Esta herramienta basada en IAgestiona Stop Loss y Take Profit dinámicamente utilizando cálculos basados en el precio o en ganancias y pérdidas (PnL) mientrasoculta estos niveles al mercado.

Características principales:

  • Admite COMPRA, VENTA o ambos tipos de posición.
  • Selección flexible de símbolos: Gestione el gráfico actual, todos los símbolos o símbolos específicos (separados por punto y coma).
  • Números mág icose ID de experto personalizables: Elija si desea gestionar todas las órdenes o sólo aquellas con números mágicos específicos.
  • Filtrado de tickets de posición: Gestione todas las posiciones o sólo números de ticket específicos.

Modos TP y SL:

  • TP/SL basado en precio: Utiliza el precio de mercado del instrumento para la ejecución.
  • TP/SL basado en PnL: Actúa como uncontrolador de reducción para limitar las pérdidas y proteger el saldo y el capital.

Precaución: Tenga cuidado al establecer SL en modo PnL.

Escenarios de ejemplo:

  • Si elbeneficio actual es de 100 $, el usuario puede fijar SL en 50 $ y TP en 150 $ para asegurar las ganancias.
  • Si elPnL actual es de -100 $, el operador puede salir a 0 $ (punto de equilibrio) o establecer un SL a-150 $ para controlar las pérdidas posteriores.

Características adicionales:

  • Auto Shutdown: El EA se descarga automáticamente cuando no hay posiciones activas que gestionar.
  • Retraso de ejecución: Permite a los operadores revisar los ajustes antes de la ejecución.
  • Notificaciones Push: Envía alertas de todas las acciones ejecutadas.
  • Control de deslizamiento: Evita la ejecución durante condiciones de mercado muy volátiles.
  • Error Retry Delay: Evita reintentos excesivos si el broker deshabilita temporalmente las operaciones.

Espero que esta herramienta le ayude a gestionar sus operaciones de forma eficaz. Le deseamos éxito.

Versión MT5

